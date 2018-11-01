Gazeteci Ã–ztÃ¼rk tahliye edilmedi

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Ã§ektiÄŸi belgesel suÃ§lama konusu yapÄ±lan gazeteci Ece Sevim Ã–ztÃ¼rk hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Ã–ztÃ¼rk tahliye edilmedi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Gazeteci Ece Sevim Öztürk’ün “Örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek” ve “Örgüt propagandasÄ±” suçlamalarÄ±yla tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± görüldü. Öztürk tahliye edilmedi.

Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 6 tweeti ve “Deniz Kuvvetlerinin En KaranlÄ±k Günü: 15 Temmuz” belgeseli suçlama konusu yapÄ±lan gazeteci Ece Sevim Öztürk, tutuklandÄ±ktan 5 ay sonra hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. “24 Haziran genel seçimleri öncesinde kaos yaratmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±” iddiasÄ±yla, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek” ve “Örgüt propagandasÄ±” suçlamalarÄ±ndan yargÄ±lanan Öztürk’ün ilk duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada sanÄ±k gazeteci Ece Sevim Öztürk ve avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. CHP Milletvekilleri Gamze Ä°lgezdi, Turan KarakaÅŸ, Tanju Özcan ve Mahmut Tanal ile Hollanda Konsolosunun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi Öztürk’ün duruÅŸmasÄ±nÄ± izledi.

‘Ä°TÄ°BARSIZLAÅžTIRMA DEÄžÄ°L, EKSÄ°KLÄ°K GÄ°DERÄ°LSÄ°N Ä°STEDÄ°M’

Öztürk, iddianameye iliÅŸkin beyanlarÄ±na geçmeden önce, araÅŸtÄ±rmacÄ± gazeteci olduÄŸunu ve yaptÄ±ÄŸÄ± haberlerden ötürü 5 aydÄ±r tutuklu olduÄŸunu söyledi. BakÄ±rköy Cezaevinde kalan Öztürk hücrede tutulduÄŸunu belirterek, “Bu kadar çok insanÄ± uzun zamandÄ±r görmüyorum. O sebeple biraz ÅŸaÅŸkÄ±nÄ±m.” dedi.

Haberleri, attÄ±ÄŸÄ± tweetler, belgeseli, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programlarÄ± suçlama konusu yapÄ±lan Öztürk, “24 Haziran öncesi kaos çÄ±karmakla suçlanÄ±yorum. 1 buçuk yÄ±ldÄ±r 15 Temmuz’un karanlÄ±kta kalan yanlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor ve kitap hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yordum. Marmaris DosyasÄ±na iliÅŸkin yazdÄ±ÄŸÄ±m kÄ±sÄ±m ile özellikle suçlanÄ±yorum. CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast davasÄ±nda mahkemenin önüne gitmeyen deliller olduÄŸunu yazdÄ±m. Söz konusu Marmaris haberlerimde, CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast giriÅŸiminde bir ekibin daha olduÄŸunu söyledim. AmacÄ±m mahkemeyi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak deÄŸil eksikliÄŸin giderilmesini istemekti.” diye konuÅŸtu.

Öztürk, Marmaris haberlerinde sonra Dalaman’da kapatÄ±lan dosyanÄ±n 5 kiÅŸi yönünden yeniden açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “BasÄ±n dördüncü güçtür ve bu haberler bunu saÄŸladÄ±.” dedi. Öztürk, CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast giriÅŸiminde bulunan ekibin baÅŸÄ±ndaki Gökhan Åžahin SönmezateÅŸ’i haklÄ± ve masum göstermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin, “Gökhan Åžahin SönmezateÅŸ’i niye haklÄ± göstereyim adam oraya 3 helikopterle gezmeye gitmedi ya? Ben o yargÄ±lansÄ±n ama bir ekip daha var diyorum” ifadelerini kullandÄ±. 6 tweeti üye olmamakla birlikte yardÄ±m kapsamÄ±na alÄ±nan, belgeseli ile 24 Haziran öncesi kaos çÄ±karmakla suçlanan Öztürk, “Genelkurmay BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±ÄŸÄ±nda çÄ±kmayan kaos benim tweetimle mi çÄ±kacak?” diye sordu.

‘GERÇEK BELGELERLE BELGESEL ÇEKMEK SUÇ MU’

Mahkeme baÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek araya girerek Öztürk’e, “Bu bilgileri nasÄ±l elde ediyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Öztürk, “Twitter’da Donanma davasÄ±yla ilgili avukat bana ulaÅŸabilir mi diyorum, dönüÅŸ oluyor; iddianameye bakÄ±yorum, sanÄ±klar tutukluysa mektup yazÄ±yorum, bilgi alÄ±yorum. Siz yargÄ±lÄ±yorsunuz biz araÅŸtÄ±rÄ±yoruz çoÄŸu zaman araÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±z yargÄ± konusu olmuÅŸtur Marmaris Dalaman’da olduÄŸu gibi” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Tweetlerinin kanaatini belirttiÄŸini ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Öztürk ÅŸöyle devam etti: “Belgeseli Donanma davasÄ±nÄ±n ve Deniz Kuvvetleri davasÄ±nÄ±n ek klasöründen hazÄ±rladÄ±m. Belgeler gerçek ve resmi. Resmi belgelere dayandÄ±rÄ±p haber yapmak, belgesel çekmek suç mu? Ben bunlarÄ± hazÄ±rlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda Bahçeli seçim çaÄŸrÄ±sÄ± bile yapmamÄ±ÅŸtÄ±. NasÄ±l seçim öncesi kaos hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olabilirim?”

‘HABERLERÄ°M SUÇ MAKSATLI DEÄžÄ°LDÄ°’

Mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek, Öztürk’e, “Bu dava dosyalarÄ±nÄ± okuyup yazmak gazetecilik merakÄ±ndan mÄ± kaynaklanÄ±yor?” diye sordu. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n sorusunu ‘evet’ diye cevaplayan Öztürk ÅŸöyle devam etti: “SayÄ±sÄ±z davada yargÄ±landÄ±m, hepsinden beraat ettim. Namusuyla onuruyla iÅŸini kovalayan bir gazeteciyi terör örgütü propagandasÄ± ile suçlamak akla aykÄ±rÄ±. Söylenen hiçbir suçu iÅŸlemedim ama her haberi ve tweeti kabul ediyorum. Hiçbiri suç maksatlÄ± deÄŸildi.”

‘MAHKEME BAÅžKANINDAN GAZETECÄ°LÄ°K FAALÄ°YETLERÄ°NE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N SORULAR

Mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek, “Gökhan Åžahin SönmezateÅŸ’e mektup yazdÄ±nÄ±z mÄ±?” diye sordu. Öztürk de, “Marmaris soruÅŸturmasÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±rken SönmezateÅŸ’in ifadesini gördüm. Ä°fadesinde ‘Darbe için gittim, gittiÄŸimde ÇiÄŸli’de beni birileri bekletti’ demiÅŸti. Ben de mektup yazdÄ±m ve bekleten ekibin kim olduÄŸunu sordum” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Bunun üzerine mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek, “SönmezateÅŸ zaten yargÄ±lanÄ±yor, hakimler gerekeni yapÄ±yor. Siz gazetecisiniz, neden aktif yargÄ±lama olurken mektup yazÄ±yorsunuz? Mahkemede hakime söylemek yerine niye size söylesin” diye sordu. Öztürk, “ÅžansÄ±mÄ± denedim” diye yanÄ±tladÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n sorularÄ± üzerine Öztürk, “Çok sevindim dosyayÄ± biliyorsunuz. Bu konuda endiÅŸeliydim” dedi.

‘YARGI, YASALARI UYGULAMADA Ä°STEKSÄ°Z’

Öztürk’ün avukatÄ± Efkan Bolaç, yargÄ±lamayÄ± “utanç verici” olarak yorumladÄ±. Bolaç, “Müvekkilimin tek hatasÄ± fazla merak. Bu hatanÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± doÄŸru deÄŸil. Türkiye’de yargÄ±, yasalarÄ± uygulamada isteksiz. Ä°ddianamenin içinde suç yok, suçsuzluÄŸunu ispatla diyorlar müvekkile resmen” diyerek beraat kararÄ± verilmesini ve tahliyesini talep etti.

Öztürk’ün avukatlarÄ±ndan Muazzez Görkem Büyükgövez de mahkemeye, müvekkilinin KRT Tv’de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programÄ±n görüntülerini sundu. Görüntüler salonda izletildi. Söz konusu görüntülerde Öztürk’ün, “15 Temmuz kurgu deÄŸil gerçek bir darbe giriÅŸimidir. Gerçek bir darbe deÄŸildir diyenler karanlÄ±k amaçlara hizmet etmektedir” dediÄŸi duyuldu. Bunun üzerine Büyükgövez, “Görüntü ile iddianame temelden çöktü” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

DURUÅžMA 11 ARALIK’A ERTELENDÄ°

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan mütalaa veren savcÄ±, kuvvetli suç ve kaçma ÅŸüphesini göz önünde bulundurularak Öztürk’ün tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± talep etti. Müzakere için 20 dakika ara veren mahkeme, Öztürk’ün tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± hazÄ±rlamasÄ± için dosyanÄ±n savcÄ±ya gönderilmesine karar veren mahkeme, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 11 AralÄ±k saat 15.00’a erteledi.

NE OLMUÅžTU?

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± “Deniz Kuvvetlerinin En KaranlÄ±k Günü: 15 Temmuz” belgeselini sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ktan sonra 8 Haziran’da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 14 gün gözaltÄ±nda tutulan Öztürk, 20 Haziran’da “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla tutuklanarak BakÄ±rköy Cezaevine gönderildi. Öztürk hakkÄ±ndaki iddianame 6 AÄŸustos’ta hazÄ±rlandÄ±. 7 sayfadan ibaret iddianamede Öztürk’ün, “gazetecilik adÄ± altÄ±nda darbe giriÅŸimi ve yargÄ±lamalarla ilgili paylaÅŸÄ±mda bulunarak, örgüt ve darbeciler lehine algÄ± oluÅŸturduÄŸu” iddia edildi.

Ä°ddianamede, “FETÖ/PDY’nin yargÄ±lama süreçleriyle ve darbe giriÅŸimiyle ilgili örgüt lehine algÄ± oluÅŸturup, toplumda oluÅŸturulacak kargaÅŸa ortamÄ±nda yeniden toparlanma hedefine hizmet eder ÅŸekilde FETÖ iddiasÄ±yla yargÄ±lananlarÄ±n aslÄ±nda masum olduklarÄ± yalanÄ±nÄ± iÅŸleyerek darbe giriÅŸimi ve FETÖ ile ilgili yargÄ±lamalarÄ± ve darbe karÅŸÄ±tÄ± komutanlarÄ± itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±, paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda sözde belgeseldeki gibi gibi darbe giriÅŸiminin bir ‘kurgu’ olduÄŸu algÄ±sÄ±nÄ±n yansÄ±tÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” iddia edildi.

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