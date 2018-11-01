Mehmet Altanâ€™dan YargÄ±tay'a temyiz baÅŸvurusu

HakkÄ±ndaki aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± Ä°stinaf Mahkemesi tarafÄ±ndan onanan gazeteci Mehmet Altan YargÄ±tay'a temyiz baÅŸvurusunda bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸimini önceden bildikleri iddiasÄ± ile NazlÄ± IlÄ±cak, Ahmet Altan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸi ile birlikte aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± Ä°stinaf Mahkemesi tarafÄ±ndan onanan Mehmet Altan, kararÄ±n bozulmasÄ± için YargÄ±tay'a baÅŸvurdu.

YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi'ne iletilmek üzere Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne temyiz dilekçesi sunan Mehmet Altan'Ä±n AvukatÄ± Figen Albuga ÇalÄ±kuÅŸu, 2. Ceza Dairesi tarafÄ±ndan onanan Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin kararÄ±nÄ±n bozularak müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Müvekkilinin Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan 16 Ocak 2018 tarihinde TCK 309/1 maddesi hükmüne göre aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Avukat ÇalÄ±kuÅŸu, bu cezanÄ±n da Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafÄ±ndan onandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

'BERAAT VERÄ°LMESÄ° HUKUK DEVLETÄ°NÄ°N GEREÄžÄ°DÄ°R'

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nin müvekkili için hak ihlali oluÅŸtuÄŸuna dair kararlarÄ± bulunduÄŸunu belirten Avukat ÇalÄ±kuÅŸu, “Suçun iÅŸlendiÄŸini ortaya koyan somut olgusal temeller ve kuvvetli belirti dahi bulunmayan dosya kapsamÄ±nda müvekkil hakkÄ±nda tüm atÄ±lÄ± suçlardan beraat kararÄ± verilmesi Anayasada yazÄ±lÄ± olan hukuk devleti olmanÄ±n bir gereÄŸidir” dedi.

Müvekkilinin Can Erzincan TV'de darbeden bir gün önce yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada darbeye iliÅŸkin subliminal mesaj vermekle suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Avukat ÇalÄ±kuÅŸu, “Anayasa Mahkemesi televizyon programlarÄ±nda müvekkilin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar üzerinden inceleme yapmÄ±ÅŸ ve müvekkilin darbe teÅŸebbüsünü hazÄ±rlamak amacÄ±yla konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±na dair olgusal temellerin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na karar vermiÅŸtir” dedi.

Savunma olarak sunduklarÄ± kanÄ±tlarÄ±n ve kovuÅŸturmayÄ± geniÅŸletme yönündeki taleplerinin usule aykÄ±rÄ± olarak reddedildiÄŸini ifade eden Avukat ÇalÄ±kuÅŸu, “Hükme dayanak edildiÄŸi söylenen belgeler duruÅŸmada okunup tartÄ±ÅŸmaya açÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r” iddiasÄ±nda bulundu.

Dosya kapsamÄ±nda isnat edilen suçun iÅŸlendiÄŸini ispatlayan delil bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Avukat ÇalÄ±kuÅŸu, müvekkilinin diÄŸer dövizlerle birlikte evinde bulunan 1 dolarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahatlerden kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Bank Asya hesabÄ±nÄ±n da ders verdiÄŸi üniversiteden olan ücretini almak için kullandÄ±ÄŸÄ± hesap olduÄŸunu belirtti.

SoruÅŸturmaya ve kovuÅŸturmaya konu edilen delillerin delil niteliÄŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Avukat ÇalÄ±kuÅŸu, “Delil özelliÄŸi bulunmayan, suç iÅŸlendiÄŸini ortaya koyacak ispat gücüne sahip olmayan tutanak, döküm, tanÄ±k anlatÄ±mÄ± üzerinde cezalandÄ±rmaya gidilemez” dedi.

Tüm dosya kapsamÄ±na göre müvekkilinin mahkumiyetine karar verildiÄŸini hatÄ±rlatan Avukat ÇalÄ±kuÅŸu, kararÄ±n bozulmasÄ±nÄ± ve müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 15:42

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