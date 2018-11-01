SÄ±la ÅŸiddet nedeniyle Ahmet Kural hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la, ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle sevgilisi Ahmet Kural hakkÄ±nda Ã¼Ã§ ay uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la, sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik ÅŸiddet gördüÄŸü gerekçesiyle ÅŸikayetçi oldu. AvukatÄ±yla Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gelen SÄ±la, Ahmet Kural'a karÅŸÄ± üç ay uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±.

SÄ±la, avukatÄ± Rezan Epözdemir ile birlikte bugün ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na geldi. SavcÄ±lÄ±ktaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliye çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n yanÄ±tlayan SÄ±la, çok fazla konuÅŸmak istemediÄŸini belirterek “Ahmet Kural'dan ÅŸikayetçiyim” dedi.

‘ÅžÄ°KAYETÇÄ° OLDUK’

SÄ±la'nÄ±n avukatÄ± Rezan Epözdemir ise aile mahkemesine baÅŸvurduklarÄ±nÄ± belirterek Ahmet Kural'a karÅŸÄ± baÅŸta uzaklaÅŸtÄ±rma olmak üzere koruma kararÄ± aldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Epözdemir, “6284 sayÄ±lÄ± kanun (Ailenin korunmasÄ± ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetin önlenmesine dair kanun) 5. Maddesi uyarÄ±nca ÅŸiddet, fiziki ÅŸiddet nedeniyle hak arama özgürlüÄŸümüzü kullandÄ±k. Akabinde Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na ÅŸikayetçi olduk. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k makamÄ± da bugün SÄ±la HanÄ±mÄ±n ifadesine baÅŸvurdu müÅŸteki sÄ±fatÄ±yla. Evde yaÅŸanan bir darp, cebir, psikolojik ÅŸiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruÅŸturmamÄ±z oldu. Hak arama özgürlüÄŸümüzü kullandÄ±k, hukuk devletinin gereÄŸi olarak. ArtÄ±k bundan sonra top yargÄ±da, yargÄ± bir karar verecek” dedi.

‘ÜÇ AY KORUMA KARARI VERÄ°LDÄ°’

“Ne kadar uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± verildi?” sorusuna Epözdemir, “Üç ay koruma verdi. Evden uzaklaÅŸtÄ±rmadan tutun da iÅŸyerine uzaklaÅŸtÄ±rmaya kadar, kitle iletiÅŸim araçlarÄ±ndan rahatsÄ±z etmemeye kadar geniÅŸ skalada bir çok konuda verdi” diye cevap verdi. “Koruma kararÄ± ne zaman çÄ±ktÄ±?” sorusuna ise avukat Epözdemir, “Koruma kararÄ± dün itibariyle çÄ±ktÄ± henüz bir aÅŸma yok. AÅŸma olursa hukuki müeyyidesi var biliyorsunuz. Disiplin hapsi var aÅŸÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyoruz” diye konuÅŸtu. SÄ±la, daha sonra avukatÄ±yla adliyeden ayrÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 15:38

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