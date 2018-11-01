KenanoÄŸlu: Yeni YaÅŸam, Evrensel ve BirgÃ¼nâ€™e Meclis'te bÃ¼ro verilsin

HDP'li milletvekili Ali KenanoÄŸlu, Yeni YaÅŸam, BirgÃ¼n ve Evrensel gazeteleri gibi basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da Mecliste yer almasÄ± iÃ§in dilekÃ§e verdi.

HDP Ä°stanbul Milletvekili Ali KenanoÄŸlu, Yeni YaÅŸam, Birgün ve Evrensel gazeteleri gibi basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da Mecliste bulunan basÄ±n koridorunda yer almasÄ±/büro verilmesi için TBMM Genel SekreterliÄŸi’ne dilekçe verdi.

KenanoÄŸlu, TBMM yerleÅŸkesinde bulunan basÄ±n koridorunda çeÅŸitli televizyon kanallarÄ±nÄ±n ve gazetelerin bürolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirterek “Burada büro sahibi olabilmenin koÅŸulu öncelikli olarak muhalif olmamak ve Meclis içerisinde memlekete dair alÄ±nan kararlarÄ±n ve konuÅŸulanlarÄ±n kanÄ±ksanmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmaktÄ±r. Haber metinlerini, imajlarÄ±nÄ± ve meclis üyelerine yöneltecekleri sorularÄ± buradan doÄŸru kurmayacak olan basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ise bu koridorda esamisi okunmamaktadÄ±r. Bu haksÄ±zlÄ±ÄŸa ve keyfiliÄŸe karÅŸÄ±, Yeni YaÅŸam, Birgün ve Evrensel gazeteleri gibi mevcut düzene bayrak açan ve yine mevcut hegemonik güçlerin rÄ±za üretimi sürecinde yer almayan basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da Mecliste bulunan basÄ±n koridorunda yer almasÄ±/büro verilmesi için TBMM Genel SekreterliÄŸi’ne dilekçe verilmiÅŸtir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 16:16

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