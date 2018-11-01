Cezayir BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k SavaÅŸÄ±

Cezayir'in 132 yÄ±llÄ±k FransÄ±z sÃ¶mÃ¼rgesini sonlandÄ±rarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesine baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 64 yÄ±l geÃ§ti.

Cezayir'in 132 yÄ±llÄ±k FransÄ±z sömürgesini sonlandÄ±rarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mücadelesine baÅŸlamasÄ±nÄ±n üzerinden 64 yÄ±l geçti.

Cezayir, Fransa'nÄ±n 1830'larda baÅŸlayan sömürgeci iÅŸgaline karÅŸÄ±, 1 KasÄ±m 1954'te baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mücadelesine baÅŸladÄ±. Fransa'nÄ±n yÄ±ldÄ±rma çabalarÄ±na karÅŸÄ± koyan Cezayir, sekiz yÄ±l süren ve 1,5 milyon kiÅŸinin canÄ±na mal olan çetin mücadelesi sonucu baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±.

Fransa, daha önce OsmanlÄ± egemenliÄŸi altÄ±nda bulunan Cezayir'i 1830 yÄ±lÄ±nda iÅŸgal etti. Kuzey Afrika'daki diÄŸer sömürgelerin aksine Cezayir'i topraklarÄ±na katan Paris, bir milyona yakÄ±n yerleÅŸimci göndererek kalÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± pekiÅŸtirdi.

Ä°ki dünya savaÅŸÄ± ve diÄŸer askeri operasyonlarÄ±nda, daha fazla özerklik vaadiyle Fransa'nÄ±n ‘deniz aÅŸÄ±rÄ± topraklarda silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Cezayirliler ülkelerine döndüklerinde, ikinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸ olarak muamele görmeye’ devam etti. Cezayirlilerin eÅŸit ÅŸartlarda siyasi temsil çabalarÄ± da kanlÄ± biçimde bastÄ±rÄ±ldÄ±.

BAÄžIMSIZLIK FÄ°TÄ°LÄ° ATEÅžLENÄ°YOR

Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k oluÅŸumu Ulusal KurtuluÅŸ Cephesi (UKC), 1 KasÄ±m 1954'te FransÄ±zlara karÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mücadelesini yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k bildirgesi ve sömürgecilere karÅŸÄ± ayaklanma çaÄŸrÄ±sÄ±yla baÅŸlattÄ±. Fransa ise bu çaÄŸrÄ±ya daha fazla asker yÄ±ÄŸarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

UKC, 1956-57 yÄ±llarÄ± boyunca, Fransa'nÄ±n sömürgeci askeri hedefleri, ordu devriyelerini, polis karakollarÄ±nÄ±, iletiÅŸim ve ulaÅŸÄ±m hatlarÄ±nÄ± hedef alan birçok eylem gerçekleÅŸtirdi.

UKC, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'den, tüm Cezayirlilere, baÄŸÄ±msÄ±z, demokratik Cezayir devletinin kurulmasÄ± için FransÄ±zlara karÅŸÄ± ayaklanma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

DÖRDÜNCÜ CUMHURÄ°YET SONA ERDÄ°

FransÄ±zlarÄ±n, titizlikle topraklarÄ±na entegre ettiÄŸi Cezayir'i kaybetmek, Paris'in ve Cezayir'de ikamet eden bir milyonun üzerindeki FransÄ±z yerleÅŸimci diÄŸer adÄ±yla ‘kara ayak’ tarafÄ±ndan tahayyül edebilecek bir durum deÄŸildi. DolayÄ±sÄ±yla Fransa ordusuyla, UKC'nin eylemlerine ÅŸiddet ve baskÄ±yÄ± artÄ±rarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Paris yönetimin Cezayir'de baÅŸvurduÄŸu ÅŸiddet, yÄ±ldÄ±rma ve iÅŸkence yöntemleri yerel düzeyde Cezayirlilerin UKC arkasÄ±nda saflarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ± ve Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mücadelesine uluslararasÄ± desteÄŸi beraberinde getirdi.

Cezayir savaÅŸÄ±, Fransa'da yönetimi yorgun düÅŸürdü, Paris'te 1958 yÄ±lÄ±nda hükümet devrildi ve Fransa'nÄ±n Dördüncü Cumhuriyeti sona erdi. BeÅŸinci Cumhuriyet'in baÅŸÄ±na MayÄ±s 1958'te Fransa'nÄ±n II. Dünya SavaÅŸÄ± lideri General Charles De Gaulle geçti.

DE GAULLE'E DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°

Fransa ve Cezayir tarafÄ±ndan memnuniyetle karÅŸÄ±lanan De Gaulle'ün Ocak 1960'da UKC ile müzakerelerini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± haberi Afrika'daki FransÄ±z yerleÅŸimcilerin tepkisine yol açtÄ±. FransÄ±z ordusu içinden bir grubun Nisan 1961'de General De Gaulle'e karÅŸÄ± darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±sÄ±z kaldÄ±.

Fransa ve UKC sekiz yÄ±llÄ±k savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan Mart 1962'de Evian BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzaladÄ±. Ancak, FransÄ±z ordusu destekli yerleÅŸimci ‘kara ayak’ örgütleri, Cezayir'deki sivillere saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sürdürdü.

BAÄžIMSIZLIK Ä°ÇÄ°B 1,5 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Cezayir, sekiz yÄ±llÄ±k mücadelesinin ardÄ±ndan, Temmuz 1962'de gerçekleÅŸtirilen referandumda yüzde 99,72 ‘evet’ ile baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. Ülkede sekiz yÄ±l boyunca süren insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± savaÅŸta, yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon Cezayirli hayatÄ±nÄ± kaybederken, milyonlarca insan yerinden oldu.

Gerek Fransa'da gerekse uluslararasÄ± camiada, sanat, sinema ve edebiyat dünyasÄ± Fransa'nÄ±n Cezayir'deki kara lekesini kabul etti.

Dünyaca ünlü FransÄ±z sanatçÄ±lar, satÄ±rlarÄ±na, tablolarÄ±na, filmlerine ve beyaz perdeye bu lekeyi yansÄ±tarak geçmiÅŸle yüzleÅŸmeye çalÄ±ÅŸtÄ± ancak Fransa hala Cezayir'de soykÄ±rÄ±ma varan kanlÄ± suçlarÄ±nÄ± kabul etmiyor. Fransa, 8 yÄ±llÄ±k kanlÄ± bir mücadelenin ardÄ±ndan, Kuzey Afrika'dan çirkin bir leke ile çekildi.

Beyaz perde ve edebiyat dünyasÄ±nÄ±n da gözünden kaçmayan bu mücadele, hem Fransa hem de Cezayir tarihinde kapanmayacak yaralara yol açarak iki ülkeyi de derinden etkiledi. (AA)

Ä°nfografik: AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 14:58

www.evrensel.net