Fiat iÅŸÃ§isi patron- sendika kÄ±skacÄ±nda

Fiat Chrysler Kuzey Amerika tesislerinde ardÄ± ardÄ±na Ã¼retimi durduruyor. Ä°ÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±lmayan emekÃ§iler iÅŸbirlikÃ§i sendikaya Ã¶fkeli.

ABD ve Kanada’da Fiat Chrysler fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan binlerce iÅŸçi iÅŸsiz kalmamak için mücadele yollarÄ± arÄ±yor. Kanada Windsor ve ABA IllÄ±nois Fiat Chrysler Automobiles (FCA) tesislerinde üretimin durdurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 11 bini aÅŸkÄ±n iÅŸçi zorunlu izne çÄ±karÄ±ldÄ± .

Fabrika yönetiminden 9 gün geçmesine karÅŸÄ±n bir açÄ±klama yapÄ±lmazken binlerce otomotiv iÅŸçisi üye olduklarÄ± BirleÅŸik Otomotiv Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±’ndan (UAW) da net bir bilgi alamadÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AynÄ± sektörde Kanada’da örgütlü olan Unifor SendikasÄ±’nÄ±n da sessizliÄŸini korumasÄ± iÅŸçiler arasÄ±nda toplu iÅŸten çÄ±karma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olarak yorumlandÄ±.

SÖMÜRÜNÜN ORTAÄžI SENDÄ°KA

Fiat Chrysler Indiana fabrikasÄ± iÅŸçisi Angela UAW SendikasÄ±’nÄ±n sömürünün en büyük ortaÄŸÄ± olduÄŸunu söyledi. 2 haftadÄ±r iÅŸbaÅŸÄ± yapamayan Angela “ArtÄ±k kendimize gelme ve bizi bölmeye çalÄ±ÅŸan devasa güçler olduÄŸunun farkÄ±na varmanÄ±n zamanÄ±dÄ±r. Annem Chrysler de babam General Motors da ücretli köleydi. Åžimdi ben de ücretli köleyim. Nereden gelirsek gelelim iÅŸçiler olarak aynÄ± acÄ±yÄ± çekiyor ve sevdiklerimiz için aynÄ± huzur ve güvenceyi istiyoruz. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± olarak çoÄŸunluÄŸuz ve hayatÄ±mÄ±zÄ± yönlendirenlere göre çok daha fazla ortak yanÄ±mÄ±z var” diye konuÅŸtu.

SENDÄ°KACILAR GREV Ä°STEMÄ°YOR

World Soscialist internet gazetesinden Jacob Crosse’a açÄ±klama yapan iÅŸiler baskÄ±larÄ± sonucu sendika yönetiminin kendilerine iki gün içinde net bir açÄ±klama yapma sözü verdiklerini bildirdiler. Otomotiv tekelinin Indiana eyaletindeki Kokomo ve Tipton tesislerindeki üretim de 15 Ekimden bu yana askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. Bu iki transmisyon fabrikasÄ±nda da 3 bini aÅŸkÄ±n iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi baÅŸta olmak üzere birçok sözleÅŸme maddesine uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan otomotiv iÅŸçileri grev taleplerinin 3 aydÄ±r sendika tarafÄ±ndan gözardÄ± edildiÄŸini vurguladÄ±lar. Kanada Unifor otomotiv SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± David Cassidy, yerel gazetelere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada imalatÄ±n rutin teknik nedenlerle durdurulduÄŸunu ve yeni yÄ±l öncesi ile sonrasÄ±nda satÄ±ÅŸlarda dalgalanma olabileceÄŸi açÄ±klamasÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LER: LÜKS Ä°ÇÄ°NDE YAÅžIYORLAR

Ä°ÅŸ baÅŸÄ± taleplerini yineleyen iÅŸçiler otomotiv sektöründe iÅŸçilere yalan söylenmesinin de rutin bir uygulama olduÄŸunu söylediler. Belvierde FabrikasÄ±’ndan Felicity isimli bir kadÄ±n iÅŸçi ne patrona ne de sendikaya güvendiklerini aktarÄ±rken, “Fabrikada çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± giderek güvensiz hale geldi. Tesis görevlileri uyarÄ±larÄ±nÄ±za kulak asmÄ±yorlar. Bir kaza meydana gelmeden arÄ±zalar giderilmiyor. Bu artÄ±k onlarÄ±n kültürü haline gelmiÅŸ. Sendikadan hiçbir destek görmüyoruz. Tek baÅŸÄ±nayÄ±z. SendikacÄ±lar sadece aidatlarÄ±mÄ±zÄ± toplayÄ±p lüks binalar inÅŸa ediyor ve paramÄ±zla lüks geziler düzenliyorlar. Ben ise evimin kredisini bile zorlukla ödeyebiliyorum” dedi. (DIÅž HABERLER)

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