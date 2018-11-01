DiÅŸ hekiminin duvarÄ±nda bin adet diÅŸ bulundu

Amerika BirleÅŸik Devletleri'nde inÅŸaat iÅŸÃ§ileri yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± binanÄ±n duvarda insan diÅŸleri buldu.

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Valdosta kasabasÄ±nda inÅŸaat iÅŸçileri yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± binan duvarda insan diÅŸleri buldu.

Daily Times’Ä±n haberine göre, toplumlar tarihi konusunda araÅŸtÄ±rmalar yapan Harry Evans binanÄ±n 1900 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildiÄŸini ve ilk kiracÄ±sÄ±nÄ±n, Clarence Whittington isimli bir diÅŸ hekimi ve daha sonraki kiracÄ±nÄ±n da en az 1930 yÄ±lÄ±na kadar binada kalan G. Youmans isimli bir baÅŸka diÅŸ hekimi olduÄŸunu söyledi.

DiÅŸlerin o döneme ait olup olmadÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor. Bu konuda henüz bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. Öte yandan diÅŸler ile diÅŸ hekimi arasÄ±nda bir baÄŸlantÄ± kurulsa da neden bu kadar diÅŸin duvara gömüldüÄŸü merak konusu.

Valdosta’daki bina, ABD’deki duvarlara gizlenmiÅŸ insan diÅŸlerinin bulunduÄŸu ilk bina deÄŸil. Ä°nÅŸaat iÅŸçileri Greensboro ve Carrolton’da da diÅŸ hekimlerinin ofislerinin bulunduÄŸu bir yerde iki benzer olay tespit etti. Konu hakkÄ±nda resmi bir araÅŸtÄ±rma ya da açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 10:38

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