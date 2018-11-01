TEM'de TIR devrildi, uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu

TEM Otoyolu'nun Ä°stanbul Tuzla mevkiinde lastiÄŸi patlayan TIR devrildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yaralandÄ±ÄŸÄ± kaza nedeniyle kilometrelerce araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu.

TEM otoyolu Ä°stanbul OrhanlÄ± mevkii Edirne istikametinde TIR devrildi. Mehmet AltundaÄŸ yönetimindeki 63 ZF 061 plakalÄ± TIR'Ä±n lastiÄŸi patladÄ±. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü TIR'Ä±n kontrolünü kaybetti. Kontrolden çÄ±kan TIR devrildi, içindeki . malzemeler yola saçÄ±ldÄ±. KazayÄ± gören vatandaÅŸlar polise ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. KÄ±sa sürede olay yerine gelen polis ekipleri baÅŸka bir kazanÄ±n yaÅŸanmasÄ± için güvenlik ölmemi aldÄ±. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Pendik Marmara EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavisi devam eden sürücünün hayati tehlikesi olmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

TRAFÄ°K YOÄžUNLUÄžU YAÅžANDI

Devrilen TIR nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. Trafik tek ÅŸeritten verilirken uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Ekiplerin yaklaÅŸÄ±k 2 saat süren çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan devrilen TIR çekici tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. TIR'Ä±n yoldan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor. (DHA)

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