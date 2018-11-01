â€˜Avukatlar yargÄ±lamanÄ±n teminatÄ±dÄ±râ€™

Tutuklu avukatlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len AdaletÂ NÃ¶betinin 77'nci haftasÄ±nda avukatlar Ä°stanbul Adliyesi Ã¶nÃ¼nde bir araya geldi.

AvukatlarÄ±n ÇaÄŸlayan’da bulunan Ä°stanbul Adliyesi’nde tutuklu meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± Adalet Nöbeti, 77'nci haftasÄ±nda devam etti.

Nöbette konuÅŸan Avukat Bahri Belen, avukatlarÄ±n; yargÄ±lamanÄ±n teminatÄ± olduÄŸunu dile getirdi. Belen, Türkiye'de her kesimden insan hakkÄ±nda davalarÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

MA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Belen, HalkÄ±n Hukuk Bürosu (HHB) ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) üyesi avukatlarÄ±n tahliyesinden saatler sonra tutuklanmasÄ±na atÄ±fta bulunarak, "Mahkeme tükürdüÄŸünü yaladÄ±. Tahliye ettiÄŸi kiÅŸileri tutukladÄ±. NasÄ±l bir tehdit, nasÄ±l bir baskÄ± yapÄ±ldÄ± ki verdikleri kararlarÄ±ndan döndüler?" diye konuÅŸtu.

CHP Milletvekili Turan AydoÄŸan da avukatlarÄ±n itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini dile getirerek, "EÄŸer avukatlar itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rsa bu tekçi rejim kendini konsolide eder" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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