SES: Hekimlere medeni Ã¶lÃ¼ hali dayatÄ±lÄ±yor

SES, AKPâ€™nin saÄŸlÄ±kla ilgili kanun teklifinin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti Ã¶nleyemeyeceÄŸine ve hekimlerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n engellediÄŸine dikkat Ã§ekti.

SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES), AKP’nin Meclise sunduÄŸu SaÄŸlÄ±k Torba Kanun Teklifi’nin kamuoyuna ‘saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±’ ÅŸeklinde lanse edilerek kamuoyunun yanÄ±ltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SES Genel Merkezi’nde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Kara, teklifin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önlemeye dönük bir teklif olmadÄ±ÄŸÄ± gibi güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle kamuda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmayan hekimlerin özelde de çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yolunun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kara, ihraç edilen ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle atamasÄ± yapÄ±lmayan hekim ve diÅŸ hekimlerine özel sektörde çalÄ±ÅŸmayÄ± yasaklayan teklifin hekimlere tam bir medeni ölü hali dayatan düzenlemelerden biri olduÄŸunu söyledi.

'TEKLÄ°F ÅžÄ°DDETÄ° ÖNLEYEMEZ'

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± SES ve TTB’nin öneriler sunduÄŸunu hatÄ±rlatan Kara “Oysa kanun teklifinde bu öneriler dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± gibi teklif hazÄ±rlanÄ±rken örgütlerimize danÄ±ÅŸma ihtiyacÄ± duyulmamÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan düzenleme saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet uygulayan ÅŸüpheliler hakkÄ±ndaki yasal prosedürü tekrardan ibarettir” diye konuÅŸarak, bu tip kanun teklifleriyle ÅŸiddetin önlenmesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Kanunun genel gerekçesinde aile hekimliÄŸi hizmetlerinin ücretsiz olduÄŸunun belirtildiÄŸine iÅŸaret eden Kara, saÄŸlÄ±ÄŸa ulaÅŸÄ±mda katkÄ± ve katÄ±lÄ±m paylarÄ±nÄ±n paralÄ± hale getirildiÄŸini, nitelikli saÄŸlÄ±k hizmeti sunumunda sorunlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak “SaÄŸlÄ±k hizmetini sunan saÄŸlÄ±k emekçilerine yönelik ÅŸiddetin önüne geçilememiÅŸ, saÄŸlÄ±k personelinin özlük ve parasal haklarÄ±nda gerekli iyileÅŸtirmeler yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

HEKÄ°MLERE MEDENÄ° ÖLÜ HALÄ° DAYATILIYOR

Teklifte OHAL KHK’larÄ± ile kamudan ihraç edilen hekim ve diÅŸ hekimleri ile güvenlik soruÅŸturmasÄ± sonucuna göre kamu görevine alÄ±nmayan hekim ve diÅŸ hekimlerinin SGK ile sözleÅŸmesi bulunan özel saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile vakÄ±f üniversitelerinde çalÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ±na dair hüküm getirildiÄŸini anlatan Kara “Bu kiÅŸilerin devlet hizmet yükümlülüÄŸü var ise, devlet hizmet yükümlülüÄŸü süresi kadar (600 gün) mesleklerini hiçbir ÅŸekilde yapamayacaklarÄ± düzenlenmiÅŸtir. Hizmet yükümlülük süresi bitenlerin ise sadece SGK ile anlaÅŸmasÄ± olmayan yerlerde çalÄ±ÅŸabileceÄŸi ibaresi var. SGK ile anlaÅŸma yapmayan özel hastane nerdeyse yoktur. Bu ÅŸekilde yapÄ±lacak düzenleme ile hekim ve diÅŸ hekimlerine medeni ölü hali dayatÄ±lmak istenmektedir” dedi.

Teklifle, Türk Tabipleri BirliÄŸi ve Türk DiÅŸ Hekimleri BirliÄŸinin çeÅŸitli yetkilerinde kÄ±sÄ±tlamaya gidildiÄŸini, ÅŸirketlerin eczane açmasÄ±nÄ±n önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, vakÄ±f üniversitelerinin eÄŸitim aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezi açmalarÄ±na izin verildiÄŸini aktaran Kara, bu kanun teklifini kabul etmelerinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Teklife karÅŸÄ± saÄŸlÄ±k ve meslek örgütleri ile eylem ve etkinlikler örgütleyeceÄŸiz” dedi.(Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net