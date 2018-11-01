Uber sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri ErdoÄŸan'a seslendi: Sn. BaÅŸkan, halk UBER istiyor

Uber sürücüleri, araçlarÄ± ile yazdÄ±klarÄ± yazÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a seslendi

100'ün üzerindeki Uber sürücüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'na gelerek araçlarÄ±yla “Sn. BaÅŸkan halk Uber istiyor" yazdÄ±. Drone ile kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaÅŸan sürücüler, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesini etiketledi. (DHA)

UBER sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinden 'GÃ¼zergah izin belgemizi verin' eylemi

MaÄŸdur mu, maÄŸrur mu: Uber kimdir, nedir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 14:20

www.evrensel.net