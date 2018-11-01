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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 14:20
Uber sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri ErdoÄŸan'a seslendi: Sn. BaÅŸkan, halk UBER istiyor
100'Ã¼n Ã¼zerinde Uber sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ araÃ§larÄ± ile 'Sn. BaÅŸkan halk UBER istiyor' yazarak ErdoÄŸan'a seslenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Uber sürücüleri, araçlarÄ± ile yazdÄ±klarÄ± yazÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a seslendi
100'ün üzerindeki Uber sürücüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'na gelerek araçlarÄ±yla “Sn. BaÅŸkan halk Uber istiyor" yazdÄ±. Drone ile kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaÅŸan sürücüler, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesini etiketledi. (DHA)
UBER sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinden 'GÃ¼zergah izin belgemizi verin' eylemi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 14:20
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