'Enflasyon farklarÄ± Ã¶densin, ek zam yapÄ±lsÄ±n, TÄ°S masasÄ±na oturulsun'

MÃ¼cadele programÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan BES: Enflasyon farklarÄ± ve ek zam acilen yapÄ±lmalÄ±, kamu emekÃ§ileri ile toplu sÃ¶zleÅŸme masasÄ±na oturulmalÄ±

Büro Emekçileri SendikasÄ± (BES), 5-6 Ekim tarihinde "Krizin Bedelini ÖdemeyeceÄŸiz" ÅŸiarÄ±yla toplanan Merkez Temsilciler Kurulu'nun ardÄ±ndan mücadele programÄ±nÄ± BES Genel Merkezi'nde gerçekleÅŸtirdikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile duyurdu. BES Merkez Yönetim Kurulu adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Genel BaÅŸkan Serpil AkpÄ±nar okudu.

FATURA EMEKÇÄ°LERE KESÄ°LMEK Ä°STENÄ°YOR

OHAL KHK'leri ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleri ile tüm yasalarÄ±n "Tek Adam" sistemine uygun hale getirildiÄŸini söyleyen AkpÄ±nar, ülke yönetimiyle ilgili tüm yetkilerin tek bir kiÅŸiye baÄŸlÄ± hale geldiÄŸini belirtti. AkpÄ±nar, Türkiye tarihinin en derin ekonomik ve siyasi krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dönemde olduÄŸumuza deÄŸindikten sonra krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere kesilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Yeni Ekonomi ProgramÄ± (YEP) ile kamusal emekliliÄŸin tasfiyesi, esnek çalÄ±ÅŸma, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n tasfiyesi ve enflasyon farklarÄ±nÄ±n gaspÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± söyleyen AkpÄ±nar, 2019 bütçesine deÄŸinerek "Emekçilerden toplanan vergilerin sermayeye, savaÅŸa kaynak olarak aktarÄ±lmamasÄ± kamu yararÄ±na kullanÄ±lmasÄ± için sendikamÄ±z mücadele etmeye devam edecektir" dedi. AkpÄ±nar, toplumsal cinsiyete duyarlÄ± bütçe hakkÄ±nÄ± vurgulayacaklarÄ±nÄ± da söyledi.

ALIM GÜCÜ YÜZDE 40'TAN FAZLA AZALDI

YaÅŸanan ekonomik kriz nedeniyle emekçilerin satÄ±n alÄ±m güçlerinde yüzde 40'Ä±n üzerinde kayÄ±plar olduÄŸunun belirtildiÄŸi açÄ±klamada "enflasyon farklarÄ± ve ek zam acilen yapÄ±lmalÄ±, 2019 yÄ±lÄ± için ise kamu emekçileri ile toplu sözleÅŸme masasÄ±na oturulmalÄ±dÄ±r" denildi. Bu çerçevede basÄ±n toplantÄ±larÄ±ndan kokart takma eylemlerine, basÄ±n açÄ±klamalarÄ±ndan sosyal medyada gündem oluÅŸturma çabalarÄ±na çeÅŸitli eylemler yapacaklarÄ±nÄ± söyleyen AkpÄ±nar, bu eylemleri mümkün olan en geniÅŸ çerveyle yapmak ve iÅŸçi ve kamu emekçilerinin taleplerini ortaklaÅŸtÄ±rmak için de çalÄ±ÅŸmalarda bulanacaklarÄ±nÄ± belirtti.

'VERGÄ°DE VE ÜCRETTE ADALET Ä°STÄ°YORUZ'

KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin biran evvel göreve iade edilmeleri gerektiÄŸini hatÄ±rlatan AkpÄ±nar, bu konudaki faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi. Krizin en yakÄ±cÄ± sonuçlarÄ±nÄ± kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AkpÄ±nar, krize, yoksulluÄŸa ve güvencesizliÄŸe karÅŸÄ± 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Gününde mücadele programÄ±nÄ± hayata geçireceklerini belirtti. AyrÄ±ca AkpÄ±nar, mobinge, güvencesizliÄŸe karÅŸÄ± ve kreÅŸ hakkÄ± için de çeÅŸitli etkinlikler yapacaklarÄ±nÄ± duyurdu. Bireysel Emeklilik Sisteminin zorunlu hale getirilmesine "emekliliÄŸin finansanÄ± emekçilerin sÄ±rtÄ±na yüklenmek isteniyor" diyerek karÅŸÄ± çÄ±kan AkpÄ±nar, "Vergide ve Ücrette Adalet Ä°stiyoruz" talebiyle AralÄ±k ayÄ± itibariyle çÅŸitli çalÄ±ÅŸmalar yapacaklarÄ±nÄ± belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

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