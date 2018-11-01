SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmemesi iÃ§in eylem yapanlara hapis talebi

NijeryalÄ± bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmesini engellemek iÃ§in uÃ§akta eylem yapan Ä°zlandalÄ± iki kadÄ±n hakkÄ±nda hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

NijeryalÄ± bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini engellemek için uçakta eylem yapan iki Ä°zlandalÄ± kadÄ±n hakkÄ±nda hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

Ä°zlandalÄ± iki kadÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na neden olan eylem 26 MayÄ±s 2016 tarihinde Ä°zlanda’nÄ±n güney batÄ±sÄ±ndaki Keflavik ilindeki hava limanÄ±nda yaÅŸandÄ±.

Ä°zlanda Göçmen Bürosu, 4 yÄ±ldÄ±r ülkede yaÅŸayan ve bir restorantta çalÄ±ÅŸan 32 yaÅŸÄ±ndaki NijeryalÄ± bir erkek sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Söz konusu kiÅŸi HÄ±ristiyan olduÄŸunu ve El Kaide’nin Nijerya’daki uzantÄ±sÄ± Boko Haram tarafÄ±ndan ölümle tehdit edildiÄŸini söyleyerek sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunmuÅŸtu. Göçmen Bürosu, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n anlatÄ±mlarÄ±nÄ± inandÄ±rÄ±cÄ± bulmadÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Restorantta 4 yÄ±l çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ve Ä°zlandalÄ± bir kadÄ±nla niÅŸanlÄ± olmasÄ±nÄ±n ülkede kalmasÄ± için gerekçe oluÅŸturmayacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

UÇAÄžIN KALKIÅžINI ENGELLEMEK Ä°STEDÄ°LER

NijeryalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek için zorla uçaÄŸa bindirildi. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak amacÄ±yla çalÄ±ÅŸma yürüten No Borders adlÄ± örgütlenmeden 2 kadÄ±n aktivist, Ä°zlanda Hava YollarÄ±’na (Icelandair) ait uçaÄŸa binerek yerlerine oturmayÄ± reddetti. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini engellemek için diÄŸer yolculardan da aynÄ± ÅŸeyi yapmalarÄ±nÄ± istedi.

UçaÄŸa gelen polisler, her iki kadÄ±n aktivisti göz altÄ±na aldÄ± ve 7 saat karakolda tuttuktan sonra serbest bÄ±raktÄ±. Aktivistler, eylemlerini cep telefonlarÄ±na kaydederek sosyal medyada yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±.

EYLEMCÄ°LER 13’ER YIL CEZA ALABÄ°LÄ°R

SavcÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede kadÄ±nlar, hava yönetmenliÄŸini ihlal, devlet memuruna mukavemet ve polisin emirlerine uymamakla suçlanÄ±yor. Ceza yasasÄ±nÄ±n üç maddesini ihlal etmekle suçlanan kadÄ±nlarÄ±n bu maddelerin birinden 2 yÄ±la kadar, diÄŸerinden 5 yÄ±la kadar, üçüncü maddeden de 6 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor. EÄŸer kadÄ±nlar suçlu bulunur ve en üst sÄ±nÄ±rdan cezaya çarptÄ±rÄ±lÄ±rlarsa toplam 13’er yÄ±l hapis cezasÄ± alabilirler.

HALKIN SIÄžINMACILARA YÖNELÄ°K TUTUMUNDA DEÄžÄ°ÅžÄ°M

Avrupa’ya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu 2016 yÄ±lÄ±nda ülke tarihinde ilk kez bin 132 kiÅŸinin baÅŸvurusuyla rekor sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± iltica talebinde bulundu. 2017 yÄ±lÄ±nda bu sayÄ± bin 95’e geriledi. Bu yÄ±lÄ±n ilk 9 ayÄ±nda 533 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± iltica talebinde bulundu.

AynÄ± dönemde 577 kiÅŸinin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu karara baÄŸlandÄ±. 114 kiÅŸinin iltica talebi kabul edildi, 187’sininki ise reddedildi. 176 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± da Dublin SözleÅŸmesi gereÄŸi geldikleri Avrupa ülkelerine geri yollandÄ±.

MayÄ±s ayÄ±nda MMR adlÄ± kamuoyu araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma, halkÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yönelik tutumunda olumsuz bir deÄŸiÅŸim olduÄŸunu gösteriyor.

HalkÄ±n yüzde 44,9’u Ä°zlanda’nÄ±n normal sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yüzde 29,4’ü ise az sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Çok fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyenlerin oranÄ± da yüzde 25,7.

Hükümet, geçtiÄŸimiz ay BirleÅŸmiÅŸ Milletler kontenjanÄ±ndan alacaÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± 50’den 75’e yükseltmeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla Afrika ülkelerinden gelecek LGBTÄ°+ bireylere öncelik verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 13:02

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