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Parekende fiyatlarda artÄ±ÅŸ
Perakende fiyatlar 2018 Ekim ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 20 arttÄ±. En Ã§ok artÄ±ÅŸ giyim, ev eÅŸyasÄ± ve gÄ±da harcamalarÄ±nda yaÅŸandÄ±.
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n (Ä°TO) verilerine göre, Perakende fiyatlar 2018 Ekim ayÄ±nda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 20.31, toptan fiyatlar ise yüzde 26.96 arttÄ±. En çok giyim, ev eÅŸyasÄ± ve gÄ±da harcamalarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.
1995 bazlÄ± Ücretliler Geçinme Ä°ndeksi, Ekim ayÄ± itibariyle yÄ±llÄ±k ortalama yüzde 12.31, Toptan EÅŸya FiyatlarÄ± Ä°ndeksi ise yÄ±llÄ±k ortalama yüzde 15.70 artÄ±ÅŸ gösterdi.
Ä°stanbul'da ekim ayÄ±nda perakende fiyatlar yüzde 3.47, toptan fiyatlar ise yüzde 0.36 yükseldi.
EN ÇOK GÄ°YÄ°M HARCAMALARI ARTTI
Perakende fiyatlar bir önceki aya göre;
â– giyim harcamalarÄ±nda yüzde 13.74,
â– ev eÅŸyasÄ± harcamalarÄ±nda yüzde 10.42,
â– gÄ±da harcamalarÄ±nda yüzde 3.08,
â– kültür, eÄŸitim ve eÄŸlence harcamalarÄ±nda yüzde 2.03,
â– konut harcamalarÄ±nda yüzde 1.49,
â– saÄŸlÄ±k ve kiÅŸisel bakÄ±m harcamalarÄ±nda yüzde 0.54,
â– diÄŸer harcamalarda 0.16,
â– ulaÅŸtÄ±rma ve haberleÅŸme harcamalarÄ±nda yüzde 0.09 artÄ±ÅŸ gösterdi.
Ekim'de toptan fiyatlarda ise aylÄ±k bazda bir önceki aya göre;
â– gÄ±da maddeleri grubunda yüzde 2.48,
â– kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.46,
â– yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.21 artÄ±ÅŸ izlendi.
AynÄ± dönemde fiyatlar;
â– madenler grubunda yüzde 6.06,
â– iÅŸlenmemiÅŸ maddeler grubunda yüzde 1.18,
â– inÅŸaat malzemeleri grubunda yüzde 1.06 düÅŸtü.
Mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 13:07