Parekende fiyatlarda artÄ±ÅŸ

FotoÄŸraf: Evrensel

Parekende fiyatlarda artÄ±ÅŸ

    • 01 KasÄ±m 2018 12:32

    Perakende fiyatlar 2018 Ekim ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 20 arttÄ±. En Ã§ok artÄ±ÅŸ giyim, ev eÅŸyasÄ± ve gÄ±da harcamalarÄ±nda yaÅŸandÄ±.

    Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n (Ä°TO) verilerine göre, Perakende fiyatlar 2018 Ekim ayÄ±nda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 20.31, toptan fiyatlar ise yüzde 26.96 arttÄ±. En çok giyim, ev eÅŸyasÄ± ve gÄ±da harcamalarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.

    1995 bazlÄ± Ücretliler Geçinme Ä°ndeksi, Ekim ayÄ± itibariyle yÄ±llÄ±k ortalama yüzde 12.31, Toptan EÅŸya FiyatlarÄ± Ä°ndeksi ise yÄ±llÄ±k ortalama yüzde 15.70 artÄ±ÅŸ gösterdi.

    Ä°stanbul'da ekim ayÄ±nda perakende fiyatlar yüzde 3.47, toptan fiyatlar ise yüzde 0.36 yükseldi.

    EN ÇOK GÄ°YÄ°M HARCAMALARI ARTTI

    Perakende fiyatlar bir önceki aya göre;

    â–  giyim harcamalarÄ±nda yüzde 13.74,

    â–  ev eÅŸyasÄ± harcamalarÄ±nda yüzde 10.42,

    â–  gÄ±da harcamalarÄ±nda yüzde 3.08,

    â–  kültür, eÄŸitim ve eÄŸlence harcamalarÄ±nda yüzde 2.03,

    â–  konut harcamalarÄ±nda yüzde 1.49,

    â–  saÄŸlÄ±k ve kiÅŸisel bakÄ±m harcamalarÄ±nda yüzde 0.54,

    â–  diÄŸer harcamalarda 0.16,

    â–  ulaÅŸtÄ±rma ve haberleÅŸme harcamalarÄ±nda yüzde 0.09 artÄ±ÅŸ gösterdi.

    Ekim'de toptan fiyatlarda ise aylÄ±k bazda bir önceki aya göre;

    â–  gÄ±da maddeleri grubunda yüzde 2.48,

    â–  kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.46,

    â–  yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.21 artÄ±ÅŸ izlendi.

    AynÄ± dönemde fiyatlar;

    â–  madenler grubunda yüzde 6.06,

    â–  iÅŸlenmemiÅŸ maddeler grubunda yüzde 1.18,

    â–  inÅŸaat malzemeleri grubunda yüzde 1.06 düÅŸtü.

    Mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi. (DHA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 13:07
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