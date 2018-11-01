Parekende fiyatlarda artÄ±ÅŸ

Perakende fiyatlar 2018 Ekim ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 20 arttÄ±. En Ã§ok artÄ±ÅŸ giyim, ev eÅŸyasÄ± ve gÄ±da harcamalarÄ±nda yaÅŸandÄ±.

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n (Ä°TO) verilerine göre, Perakende fiyatlar 2018 Ekim ayÄ±nda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 20.31, toptan fiyatlar ise yüzde 26.96 arttÄ±. En çok giyim, ev eÅŸyasÄ± ve gÄ±da harcamalarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.

1995 bazlÄ± Ücretliler Geçinme Ä°ndeksi, Ekim ayÄ± itibariyle yÄ±llÄ±k ortalama yüzde 12.31, Toptan EÅŸya FiyatlarÄ± Ä°ndeksi ise yÄ±llÄ±k ortalama yüzde 15.70 artÄ±ÅŸ gösterdi.

Ä°stanbul'da ekim ayÄ±nda perakende fiyatlar yüzde 3.47, toptan fiyatlar ise yüzde 0.36 yükseldi.

EN ÇOK GÄ°YÄ°M HARCAMALARI ARTTI

Perakende fiyatlar bir önceki aya göre;

â– giyim harcamalarÄ±nda yüzde 13.74,

â– ev eÅŸyasÄ± harcamalarÄ±nda yüzde 10.42,

â– gÄ±da harcamalarÄ±nda yüzde 3.08,

â– kültür, eÄŸitim ve eÄŸlence harcamalarÄ±nda yüzde 2.03,

â– konut harcamalarÄ±nda yüzde 1.49,

â– saÄŸlÄ±k ve kiÅŸisel bakÄ±m harcamalarÄ±nda yüzde 0.54,

â– diÄŸer harcamalarda 0.16,

â– ulaÅŸtÄ±rma ve haberleÅŸme harcamalarÄ±nda yüzde 0.09 artÄ±ÅŸ gösterdi.

Ekim'de toptan fiyatlarda ise aylÄ±k bazda bir önceki aya göre;

â– gÄ±da maddeleri grubunda yüzde 2.48,

â– kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.46,

â– yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.21 artÄ±ÅŸ izlendi.

AynÄ± dönemde fiyatlar;

â– madenler grubunda yüzde 6.06,

â– iÅŸlenmemiÅŸ maddeler grubunda yüzde 1.18,

â– inÅŸaat malzemeleri grubunda yüzde 1.06 düÅŸtü.

Mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 13:07

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