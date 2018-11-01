'Ä°nek DuasÄ±' davasÄ± ertelendi

MÃ¼lkiye'nin 80 yÄ±llÄ±k geleneÄŸi olan Ä°nek BayramÄ±'nda 'Ä°nek DuasÄ±â€™nÄ± okuyan M.C.T. hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Ankara'da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye'nin) 80 yÄ±llÄ±k geleneÄŸi olan 'Ä°nek BayramÄ±’nda her yÄ±l okunan 'Ä°nek DuasÄ±’nÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda okuyan M.C.T.'nin, 'dini deÄŸerlere hakaret' ettiÄŸi gerekçesiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n görülmesine devam edildi.

Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya, M.C.T. , ÅŸikayetçiler Emel Cengiz, Resul KürÅŸat KaÅŸÄ±kçÄ± ve taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

HakkÄ±nda dava açÄ±lan M.C.T'ye, ceza almasÄ± durumunda hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyip istemediÄŸi ve ÅŸikayetten vazgeçilmesi durumunda bunu kabul edip etmediÄŸi soruldu. M.C.T, "Hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geriye bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve ÅŸikayetten vazgeçmeyi kabul etmiyorum" dedi.

SavcÄ±lÄ±kta verdiÄŸi ifadesini tekrar ettiÄŸini belirten M.C.T, suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸini belirterek, tekrar savunma yapmak için süre istedi.

Åžikayetçiler Emel Cengiz ve Resul KürÅŸat KaÅŸÄ±kçÄ± ise ÅŸikayetlerini çekmediler ve Mülkiyeliler BirliÄŸi ve baÅŸkanÄ±ndan da ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± söylediler.

Mahkeme, sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruÅŸmayÄ± erteledi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 12:42

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