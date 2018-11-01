â€˜1 buÃ§uk yÄ±lda 393 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiâ€™

CHP'li GÃ¼rer'in soru Ã¶nergesini yanÄ±tlayan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: GeÃ§en yÄ±l ve bu yÄ±lÄ±n ilk 7 ayÄ±nda ÅŸiddete maruz kalan 393 kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanÄ±tlayan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, geçen yÄ±l ve bu yÄ±lÄ±n ilk 7 ayÄ±nda ÅŸiddete maruz kalan 393 kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yÄ±llarda artÄ±ÅŸ gösteren kadÄ±n cinayetlerini Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na yönelttiÄŸi soru önergesiyle TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Bakan Soylu, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiÄŸi yanÄ±tta, 2017 yÄ±lÄ±nda 133 bin 809 kadÄ±nÄ±n ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Bakan Soylu, bu yÄ±lÄ±n ilk 7 ayÄ±nda ÅŸiddete maruz kalan kadÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 96 bin 417 olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.Soylu, 2017 yÄ±lÄ± ve 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 7 ayÄ±nda ÅŸiddete maruz kalan kadÄ±nlardan 393’ünün hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ifade etti.

HER 3 GÜNDE 2 KADIN CÄ°NAYETE KURBAN GÄ°DÄ°YOR

Cevaba iliÅŸkin açÄ±klama yapan Gürer, “Verilen rakamlara göre ülkemizde her gün yaklaÅŸÄ±k 400 kadÄ±n ÅŸiddete maruz kalÄ±yor. Bu sadece kayÄ±tlara geçen rakam; ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklayan kadÄ±nlarla birlikte rakamÄ±n çok daha vahim boyutlarda olduÄŸu acÄ± bir gerçektir. DiÄŸer taraftan bu yÄ±lÄ±n ilk 7 ayÄ±nda ve geçen yÄ±l toplam 393 kadÄ±n cinayeti iÅŸlenmiÅŸ. Bu da gösteriyor ki ülkemizde, her 3 günde 2 kadÄ±n cinayeti iÅŸleniyor” diye konuÅŸtu.

“Bu konuda alÄ±nan tedbirlerin yetersiz olduÄŸu gözleniyor” diyen Gürer, “Åžiddete maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ göz önünde bulundurularak, daha ciddi tedbirlerin alÄ±nmasÄ± gerekiyor.” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

2017 yÄ±lÄ±nda 409 kadÄ±n cinayeti iÅŸlendi

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