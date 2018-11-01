FotoÄŸraf: Pixabay
Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisinin hakemi FÄ±rat AydÄ±nus
Spor Toto SÃ¼per Lig'de 11. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler belli oldu, Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisi iÃ§in FÄ±rat AydÄ±nus gÃ¶revlendirildi.
Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarÄ±nÄ± yönetecek hakemler belli oldu. 2 KasÄ±m Cuma günü saat 21.00'de baÅŸlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için FÄ±rat AydÄ±nus görevlendirildi.
3 KasÄ±m Cumartesi günü oynanacak Medipol BaÅŸakÅŸehir-BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na ise Halis Özkahya atandÄ±.
Süper Lig'de 11'inci hafta hakem atamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde gerçekleÅŸti:
2 EKÄ°M CUMA
♦ 21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: FÄ±rat AydÄ±nus
3 KASIM CUMARTESÄ°
♦ 13.30 KasÄ±mpaÅŸa-Antalyaspor: Ümit Öztürk
♦ 16.00 Akhisarspor-BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
♦ 19.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-BeÅŸiktaÅŸ: Halis Özkahya
4 KASIM PAZAR
♦ 13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler
♦ 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt ÇakÄ±r
♦ 19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy
5 KASIM PAZARTESÄ°
♦ 20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: YaÅŸar Kemal UÄŸurlu
♦ 20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa ÖÄŸretmenoÄŸlu
(DHA)