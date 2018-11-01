Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisinin hakemi FÄ±rat AydÄ±nus

FotoÄŸraf: Pixabay

Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisinin hakemi FÄ±rat AydÄ±nus

    • 01 KasÄ±m 2018 12:23

    Spor Toto SÃ¼per Lig'de 11. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler belli oldu, Galatasaray-FenerbahÃ§e derbisi iÃ§in FÄ±rat AydÄ±nus gÃ¶revlendirildi.

    Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarÄ±nÄ± yönetecek hakemler belli oldu. 2 KasÄ±m Cuma günü saat 21.00'de baÅŸlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için FÄ±rat AydÄ±nus görevlendirildi.

    3 KasÄ±m Cumartesi günü oynanacak Medipol BaÅŸakÅŸehir-BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na ise Halis Özkahya atandÄ±.

    Süper Lig'de 11'inci hafta hakem atamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde gerçekleÅŸti:

    2 EKÄ°M CUMA
    21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: FÄ±rat AydÄ±nus

    3 KASIM CUMARTESÄ°
    13.30 KasÄ±mpaÅŸa-Antalyaspor: Ümit Öztürk
    16.00 Akhisarspor-BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
    19.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-BeÅŸiktaÅŸ: Halis Özkahya

    4 KASIM PAZAR
    13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler
    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt ÇakÄ±r
    19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy

    5 KASIM PAZARTESÄ°
    20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: YaÅŸar Kemal UÄŸurlu
    20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa ÖÄŸretmenoÄŸlu

    (DHA)

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