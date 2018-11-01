ArkadaÅŸlarÄ± Kadri Kaya'yÄ± anlattÄ±: BaskÄ±lara karÅŸÄ± geri adÄ±m atmadÄ±

29 Ekim gÃ¼nÃ¼ tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren gazeteci Kadri Kaya, 'Ã–zgÃ¼r basÄ±nÄ±n mamostesi' olarak anÄ±lÄ±yor.

Kürt basÄ±nÄ±na 1999’dan beri emek veren ve “mamoste” olarak anÄ±lan Kadri Kaya, 29 Ekim günü kanser tedavisi gördüÄŸü Ege Üniversitesi TÄ±p Fakültesi’nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinin ardÄ±ndan önceki gün DiyarbakÄ±r’da topraÄŸa verildi. Kaya’yÄ± anlatan arkadaÅŸlarÄ±, “Hiç bir zaman baskÄ±lara karÅŸÄ± geri adÄ±m atmadÄ±” dedi.

Milli EÄŸitim kurumlarÄ±nda memur olarak çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±na atÄ±lan Kadri Kaya, emekliliÄŸe ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ana kadar EÄŸitim Sen üyesi olarak sendikal alanda önemli çalÄ±ÅŸmalar yürüttü. 18 Nisan 1999’da Özgür BakÄ±ÅŸ Gazetesi’nde basÄ±n hayatÄ±na adÄ±m atan Kaya, gazetenin DiyarbakÄ±r TemsilciliÄŸini üstlendi. Azadiya Welat, 2000’de Yeni Gündem ile haftalÄ±k Ülkede Gündem gazetelerinde de aktif çalÄ±ÅŸan Kaya, 4 Nisan 2002’de yayÄ±na baÅŸlayan Dicle Haber AjansÄ±’nÄ±n (DÄ°HA) kurucularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±. Kaya, OlaÄŸanüstü Hal (OHAL) kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan DÄ°HA’nÄ±n 13 yÄ±l boyunca DiyarbakÄ±r temsilciliÄŸini üstlendi. BaskÄ± ve sansürün odaÄŸÄ± olan DÄ°HA’da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± süre boyunca özgür basÄ±n geleneÄŸinden taviz vermeyen Kaya, yakalandÄ±ÄŸÄ± kanser hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±na son iki yÄ±lda ara vermek zorunda kaldÄ±.

Gazetecilikte uzun yÄ±llar verdiÄŸi emekten ve çabadan dolayÄ± “mamoste” (üstat, hoca) olarak anÄ±lan Kaya’yÄ±, çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± anlattÄ±.

1980’li yÄ±llarda birlikte sendikal çalÄ±ÅŸmalar yürüten Nesip Gültekin, “Ä°nsani, ahlaki ve demokrasi mücadelesiyle, Kürt halkÄ±nÄ±n özgürlüÄŸü için sürekli bir çaba içerisindeydi” dedi. EÄŸitim Sen çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda birlikte çalÄ±ÅŸan Suzan Ä°ÅŸbilen de “Hem basÄ±n camiasÄ± hem de emek camiasÄ± büyük bir deÄŸeri kaybetti” dedi. Birlikte sendikal çalÄ±ÅŸmalar yürüten Hikmet AltuÄŸ ise, “Temel özelliÄŸi; müthiÅŸ dürüstlük, emeÄŸe saygÄ±lÄ± ve emek yaratan bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±” diye konuÅŸtu.

‘MAMOSTE’NÄ°N KALEMÄ°NÄ° YÜKSELTECEÄžÄ°Z’

Birlikte uzun yÄ±llar boyunca DÄ°HA’da çalÄ±ÅŸan gazeteci A.Vahap TaÅŸ, Kaya’nÄ±n zor ÅŸartlarda önemli çalÄ±ÅŸmalar yürüttüÄŸünü aktararak, “Görevleri sÄ±rasÄ±nda titiz bir çalÄ±ÅŸma, üstlendiÄŸi görevleri laiki ile yerine getirdi” dedi.

DÄ°HA’nÄ±n Kürtçe editörlerinden ve Kaya ile 15 yÄ±l boyunca DÄ°HA’da çalÄ±ÅŸma yürüten gazeteci Mehmet Ali ErtaÅŸ, “Mamoste fiziki olarak aramÄ±zdan ayrÄ±ldÄ± ancak fikirleri, emeÄŸi ve öncülüÄŸü ile her zaman aramÄ±zda olacak. Mamoste’nin kalemini yükselteceÄŸiz. Mamoste’nin boÅŸluÄŸunu doldurmak çok zor ancak biz özgür basÄ±n emekçileri olarak onun takipçisi olacaÄŸÄ±z, mücadelesini sürdüreceÄŸiz” dedi.

‘HER ARKADAÅžIMIZIN ÜZERÄ°NDE EMEÄžÄ° VAR’

Kaya ile mesai harcayan gazetecilerden HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Tayip Temel de, Kaya’nÄ±n 13 yÄ±l boyunca DÄ°HA’nÄ±n DiyarbakÄ±r temsilcisi olarak özgür basÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürüttüÄŸünü hatÄ±rlatarak, “Hiç bir zaman baskÄ±lara karÅŸÄ± geri adÄ±m atmadÄ±. Özgür basÄ±n içerisinde salt bir çalÄ±ÅŸan olmadÄ±, aynÄ± zamanda önemli savunucusuydu. Son 15 yÄ±lda özgür basÄ±n kurumlarÄ±na adÄ±m atan her arkadaÅŸÄ±mÄ±z üzerinde emeÄŸi vardÄ±r” ifadelerini kullandÄ±. (MA)

Gazeteci Kadri Kaya, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 12:06

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