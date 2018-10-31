KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu: OHAL komisyonu laÄŸvedilmeli

KESK Ä°zmir Åžubeler Platformunun 77. oturma eyleminde ihraÃ§ edilen emekÃ§ilerin iÅŸlerine iadesi istendi.

KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu ihraç edilen üyeleri için yaptÄ±klarÄ± oturma eylemlerinin 77. haftasÄ±nda bir araya geldi. Platform,"OHAL komisyonu bir an önce laÄŸvedilerek hukuksuz ihraç edilen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸlerine geri dönmeli" dedi.

KarÅŸÄ±yaka Ä°skele karÅŸÄ±sÄ±nda KESK Ä°zmir Åžubeler Platformu ihraçlara karÅŸÄ± her hafta yaptÄ±klarÄ± oturma eylemlerinin 77. haftasÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. 'Khklar gidecek biz kalacaÄŸÄ±z, faÅŸizme karÅŸÄ± omuz omuza, hak hukuk adalet' sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayÄ± kitle adÄ±na EÄŸitim Sen 2 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç okudu.

KÄ±lÄ±ç, "791 gündür hukuksuz bir ÅŸekilde ihraç edilen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dosyalarÄ± OHAL inceleme komisyonunda bekletilmektedir. Tam 26 aydÄ±r arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za uygulanan adaletsizlik sürüyor" diyerek AKP iktidarÄ± tarafÄ±ndan iÅŸlerinin gasp edildiÄŸini söyledi.

'KRÄ°ZÄ°N BEDELÄ°NÄ° ÖDEMEYECEÄžÄ°Z'

Krizin bedelini de ödemeyeceklerini dile getiren KÄ±lÄ±ç, "Küçük bir azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n borcu, zamlarla, adaletsiz vergilerle, iÅŸsizlik tehdidiyle halkÄ±n yüzde 99’unun sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lmaktadÄ±r. Ä°ÅŸsizlik fonuyla bankalar beslenmekte, kÄ±dem tazminatÄ±na göz dikilmekte, iÅŸ güvencemiz tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmaktadÄ±r" dedi. Krizin sorumlusunun ülkenin kaynaklarÄ±nÄ± üretime deÄŸil yandaÅŸa, halka deÄŸil ÅŸatafata, barÄ±ÅŸa deÄŸil savaÅŸa kullanan siyasi iktidar olduÄŸunu belirtti.

'OHAL KOMÄ°SYONU OYALAMA KOMÄ°SYONUDUR'

KÄ±lÄ±ç, "Bugün oluÅŸturulan OHAL komisyonu oyalama komisyonudur. 2 yÄ±lÄ± geçen süre zarfÄ±nda 130 bin dosyanÄ±n otuz binini incelemiÅŸ iÅŸlenen hukuksuzluÄŸu örtmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu çalÄ±ÅŸma temposuyla 6-7 yÄ±lda inceleme ancak bitirileceÄŸe benziyor. Bundan dolayÄ± OHAL komisyonu bir an önce laÄŸvedilerek hukuksuz ihraç edilen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸlerine geri dönmelidirler" diyerek üyelerinin görevlerine dönene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladÄ±.

Son olarak KÄ±lÄ±ç tüm kamu emekçilerini KESK’e baÄŸlÄ± sendikalarda örgütlenmeye, birlikte mücadele etmeye çaÄŸÄ±rdÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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