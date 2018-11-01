BahÃ§eli'den Cumhur Ä°ttifakÄ± genelgesi: KÄ±ÅŸkÄ±rtmalara itibar etmeyin

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± genelgede 'Cumhur Ä°ttifakÄ±â€™nÄ±n doÄŸasÄ±na uygun hareket etmeye dikkat edilecek' dedi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli partisinin teÅŸkilatlarÄ±na Cumhur Ä°ttifakÄ± ile ilgili genelge gönderdi. Bahçeli, genelgede "Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n doÄŸasÄ±na uygun hareket edilmeye azami ölçüde dikkat edilecek. Partimiz yerel seçimlere tek baÅŸÄ±na katÄ±lacaktÄ±r." dedi.

Devlet Bahçeli'nin genelgesinde öne çÄ±kanlar ÅŸunlar:

â– "Cumhur Ä°ttifakÄ± Türk tarihinin bir anÄ±nda, tesadüfen, siyasi pazarlÄ±k neticesinde ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ gelip geçici bir heves, iÅŸ bitimi daÄŸÄ±lacak kuru bir ortaklÄ±k deÄŸildir, asla da böyle görülmemelidir."

â– Ä°çinden geçtiÄŸimiz süreçte, siyasi anlaÅŸmazlÄ±klar, deÄŸersiz hamasetler, art niyetli yorumlar, yanlÄ± ve yozlaÅŸmÄ±ÅŸ imalar fitne ateÅŸine odun taÅŸÄ±maktan baÅŸka bir anlama gelmeyecektir."

â– Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur Ä°ttifakÄ±’na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± devam etmekle birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli Ä°dareler Seçimlerine tek baÅŸÄ±na ve Türkiye’nin her seçim çevresinde katÄ±lacaktÄ±r.

'KIÅžKIRTMALARA Ä°TÄ°BAR EDÄ°LMEYECEKTÄ°R'

â– Sosyal medya üzerinden yapÄ±lan kÄ±ÅŸkÄ±rtmalara itibar edilmeyecek, resmi açÄ±klamalar dÄ±ÅŸÄ±nda internet sitelerinde dolaÅŸan mesnetsiz haberlere kulak asÄ±lmayacak, içimizi karÄ±ÅŸtÄ±rmaya dayalÄ± fitne ve fesat yayan çevrelere fÄ±rsat verilmeyecektir.

â– Bütün teÅŸkilatlarÄ±mÄ±z kimliÄŸimizi ve hatÄ±ralarÄ±mÄ±zÄ± istismar edip dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za ahlaksÄ±zca saldÄ±ran kripto damarla, husumete batmÄ±ÅŸ kirli faillerle her düzeyde mücadele edeceklerdir.

'CUMHUR Ä°TTÄ°FAKI’NIN DOÄžASINA UYGUN HAREKET EDÄ°LECEK'

â– Partimiz Mahalli Ä°dareler Seçimlerine adÄ±yla, amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek baÅŸÄ±na katÄ±lacaktÄ±r. Buna raÄŸmen Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n doÄŸasÄ±na uygun hareket edilecek, söz, açÄ±klama, beyanat ve siyasi deÄŸerlendirmelerin saygÄ± ve nezaket içerisinde yapÄ±lmasÄ±na azami ölçülerde riayet gösterilecektir.

(HABER MERKEZÄ°)

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