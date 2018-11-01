FotoÄŸraf: Mehmet Ulusoylar/AA
Kastamonu'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ tÄ±ra Ã§arptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 36'sÄ± asker 40 yaralÄ±
Kastamonu Tosya'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ TIR'a Ã§arptÄ±. 2 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kazada 34'Ã¼ acemi birliÄŸine giden askerler olmak Ã¼zere 40 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün önünde seyreden tÄ±ra çarpmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi öldü, 40 kiÅŸi yaralandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul'dan Tokat'a giden Ä°smail HakkÄ± Toptan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± Metro Turizm'e ait 34 BML 277 plakalÄ± yolcu otobüsü, D-100 karayolunun Suluca köyü yakÄ±nlarÄ±nda önünde seyreden Evren Kara idaresindeki 34 RUF 35 plakalÄ± tÄ±ra çarptÄ±.
Kazada otobüs ÅŸoförü ile muavin Emre Åžakir Güngör hayatÄ±nÄ± kaybetti, 40 kiÅŸi yaralandÄ±.
112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan 5'i, ilk müdahalelerinin ardÄ±ndan Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
YOLCULARDAN 34'Ü ASKER
Otobüsteki 40 yolcudan 34'ünün Tokat'taki acemi birliÄŸine teslim olmaya giden askerler olduÄŸu öÄŸrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu ulaÅŸÄ±ma açÄ±ldÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 10:47