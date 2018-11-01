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Görsel, Mehmet Emin Korkmaz'Ä±n facebook sayfasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
AtatÃ¼rk'e hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
01 KasÄ±m 2018 10:30
Sosyal medya hesabÄ±nda AtatÃ¼rk'e hakaret eden ÅžÄ±rnak Ãœniversitesi SaÄŸlÄ±k KÃ¼ltÃ¼r ve Spor Daire BaÅŸkanÄ± Mehmet Emin Korkmaz, gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Sosyal medya hesabÄ±nda Atatürk'e hakaret ettiÄŸi iddia edilen ve hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan ÅžÄ±rnak Üniversitesi SaÄŸlÄ±k Kültür ve Spor Daire BaÅŸkanÄ± Mehmet Emin Korkmaz, görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
SaÄŸlÄ±k Kültür Spor Daire BaÅŸkanÄ± Mehmet Emin Korkmaz önceki gün kiÅŸisel facebook sayfasÄ±ndan Atatürk'e hakaretler içeren mesajlar paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Korkmaz, Atatürk’e "livata, putperest, i…" gibi sözler sarf etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)
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