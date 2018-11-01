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Emniyette 'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ±: 88 eski polis hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara merkezli 12 ilde, Ã¶rgÃ¼te mensup olduÄŸu iddia edilen 88 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 'FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 88 eski polis hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Terör SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosunca, 'FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapÄ±lanmasÄ±na mensup olduklarÄ± tespit edilen 88 eski polis memuru hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.
Åžüphelilerden 59'unun gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, diÄŸerleri için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü bildirildi.
YakalananlarÄ±n ifadeleri alÄ±nmak üzere Ankara'ya getirileceÄŸi belirtildi. (AA)