Okul Ã¶nÃ¼nde taciz iddiasÄ±: Ã‡evredekiler tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼

ArnavutkÃ¶y'de iddiaya gÃ¶re okula gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ocuklarÄ± tacizde bulunduÄŸu iddia edilen bir kiÅŸi, veliler ve Ã§evredekiler tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼.

Ä°stanbul Arnavutköy'de iddiaya göre okula gitmeye çalÄ±ÅŸan küçük yaÅŸtaki çocuklarÄ± tacizde bulunduÄŸu iddia edilen bir kiÅŸi, veliler ve çevredekiler tarafÄ±ndan dövüldü.

Olay, önceki gün öÄŸle saatlerinde Arnavutköy'deki bir ilkokul önünde meydana geldi. Ä°ddiaya göre, okul çevresinde dolaÅŸan ve yol kenarÄ±ndaki kÄ±z öÄŸrencilere kalabalÄ±ÄŸÄ± fÄ±rsat bilerek dokunarak taciz etmeye çalÄ±ÅŸan kiÅŸi çevredekilerin dikkatini çekti.

Okul bahçesine de girdiÄŸi öne sürülen kiÅŸi veliler ve çevredekiler tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Okul bahçesinin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kartÄ±lan kiÅŸi dövüldü. Dövülen kiÅŸi daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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