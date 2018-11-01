'ErdoÄŸan'a itaat etmek farzdÄ±r' diyen RektÃ¶r TaÅŸaltÄ±n istifa etti

'ErdoÄŸan'a itaat etmek farzdÄ±r, karÅŸÄ± gelmek haramdÄ±r' sÃ¶zleri nedeniyle tepki Ã§eken Harran Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. TaÅŸaltÄ±n istifa etti.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan TaÅŸaltÄ±n görevinden istifa ettiÄŸini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre TaÅŸaltÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, göreve geldiÄŸi 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, ÅžanlÄ±urfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayÄ± ÅŸiar edindiÄŸini vurgulayan TaÅŸaltÄ±n, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸahsi konuÅŸmalarÄ±m maalesef çarpÄ±tÄ±larak, kamuoyunda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± yÄ±pratmak üzere kullanÄ±lmaya kalkÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle üniversitemi ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ± yÄ±pratmamak için rektörlük görevimden ayrÄ±lÄ±yorum. DetaylÄ± açÄ±klamayÄ± daha sonra yapacaÄŸÄ±m."

NE SÖYLEMÄ°ÅžTÄ°?

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan TaÅŸaltÄ±n, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nda, " Ä°slami olarak cumhurbaÅŸkanÄ±na itaat etmek farzÄ± ayÄ±ndÄ±r. KarÅŸÄ± gelmek de harpten kaçmak manasÄ±na gelir haramdÄ±r" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

RektÃ¶r: ErdoÄŸan'a itaat etmek farzdÄ±r, karÅŸÄ± gelmek haramdÄ±r

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