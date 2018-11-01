Endonezya'da denize dÃ¼ÅŸen yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n karakutusu bulundu

Endonezya'da taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± 189 kiÅŸiyle denize dÃ¼ÅŸen yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n karakutusu bulundu.

Endonezya'da kalkÄ±ÅŸÄ±ndan kÄ±sa süre sonra düÅŸen Lion HavayollarÄ±na ait JT 610 sefer sayÄ±lÄ± Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n karakutusuna ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Kompas TV kanalÄ±nÄ±n haberine göre, uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü Karawang açÄ±klarÄ±nda 30 metre derinlikte deniz kuvvetlerine baÄŸlÄ± dalgÄ±çlar tarafÄ±ndan bulunan karakutu, incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Uçakla, pazartesi sabahÄ± Cakarta'dan Sumatra AdasÄ±'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere kalkÄ±ÅŸÄ±ndan 13 dakika sonra radar baÄŸlantÄ±sÄ± kesilmiÅŸti. Uçakta, 181 yolcu ve 8 kiÅŸilik mürettebat olmak üzere 189 kiÅŸi bulunuyordu.

Bölgede yapÄ±lan sonar taramasÄ±nda dün 32 metre derinlikte söz konusu uçaÄŸa ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 22 metre uzunluÄŸa sahip bir cisme rastlandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Yetkililer, bu cismin görüntüsünü almaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. (AA)

Endonezya'da yolcu uÃ§aÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸtÃ¼, enkaz bulundu

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