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FotoÄŸraf: Juan David Moreno Gallego/AA
Kolombiya'da Ã¶ÄŸrencilerden 'eÄŸitime bÃ¼tÃ§e' iÃ§in zombi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼
01 KasÄ±m 2018 07:52
Kolombiya'da Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri, 'cadÄ±lar bayramÄ±'nda yaptÄ±klarÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle eÄŸitime yÃ¶nelik bÃ¼tÃ§enin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'da bir araya gelen üniversite öÄŸrencileri, eÄŸitime bütçe istedi.
AA'nÄ±n haberine göre öÄŸrenciler, Devlet BaÅŸkanÄ± Ivan Duque'tan devlet üniversitelerinin içinde bulunduÄŸu ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lardan dolayÄ±, bütçenin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
CadÄ±lar bayramÄ±nda yapÄ±lan zombi yürüyüÅŸü için kostümleriyle gelen öÄŸrenciler renkli görüntüler oluÅŸturdu. (HABER MERKEZÄ°)
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