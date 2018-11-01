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FotoÄŸraf: Hüseyin CoÅŸkun/DHA
Ä°stanbul'da yoÄŸun sis etkili oldu
01 KasÄ±m 2018 07:45
Ä°stanbul'un bazÄ± bÃ¶lgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul'un bazÄ± bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klarla sis etkili olmaya baÅŸladÄ±.
Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilçeler ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda bölgesel olarak sis etkili oldu. Bu nedenle gökdelenlerin de sis arasÄ±nda kaybolduÄŸu dikkati çekti.
15 Temmuz Åžehitler Köprüsü de sis arasÄ±nda kayboldu. GörüÅŸ mesafesinin düÅŸmesi nedeniyle sürücüler yavaÅŸ ilerledi.
Tarihi dokularda ise sis kartpostallÄ±k görüntüler oluÅŸturdu.
ÇANAKKALE BOÄžAZI KAPATILDI
Öte yandan Çanakkale boÄŸazÄ± sabaha karÅŸÄ± etkisini artÄ±ran yoÄŸun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçiÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 09:23
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