Ä°stanbul'da yoÄŸun sis etkili oldu

FotoÄŸraf: Hüseyin CoÅŸkun/DHA

Ä°stanbul'da yoÄŸun sis etkili oldu

    • 01 KasÄ±m 2018 07:45

    Ä°stanbul'un bazÄ± bÃ¶lgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±.

    Ä°stanbul'un bazÄ± bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klarla sis etkili olmaya baÅŸladÄ±.

    Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilçeler ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda bölgesel olarak sis etkili oldu. Bu nedenle gökdelenlerin de sis arasÄ±nda kaybolduÄŸu dikkati çekti.

    15 Temmuz Åžehitler Köprüsü de sis arasÄ±nda kayboldu. GörüÅŸ mesafesinin düÅŸmesi nedeniyle sürücüler yavaÅŸ ilerledi.  

    Tarihi dokularda ise sis kartpostallÄ±k görüntüler oluÅŸturdu.

    ÇANAKKALE BOÄžAZI KAPATILDI

    Öte yandan Çanakkale boÄŸazÄ± sabaha karÅŸÄ± etkisini artÄ±ran yoÄŸun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçiÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

    FotoÄŸraf: Görkem KÄ±nacÄ±/EVRENSEL

    FotoÄŸraf: Hüseyin CoÅŸkun/DHA

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 09:23
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