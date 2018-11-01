Ä°stanbul'da yoÄŸun sis etkili oldu

Ä°stanbul'un bazÄ± bÃ¶lgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± gemi geÃ§iÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul'un bazÄ± bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren aralÄ±klarla sis etkili olmaya baÅŸladÄ±.

Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilçeler ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda bölgesel olarak sis etkili oldu. Bu nedenle gökdelenlerin de sis arasÄ±nda kaybolduÄŸu dikkati çekti.

15 Temmuz Åžehitler Köprüsü de sis arasÄ±nda kayboldu. GörüÅŸ mesafesinin düÅŸmesi nedeniyle sürücüler yavaÅŸ ilerledi.

Tarihi dokularda ise sis kartpostallÄ±k görüntüler oluÅŸturdu.

ÇANAKKALE BOÄžAZI KAPATILDI

Öte yandan Çanakkale boÄŸazÄ± sabaha karÅŸÄ± etkisini artÄ±ran yoÄŸun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçiÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Görkem KÄ±nacÄ±/EVRENSEL

FotoÄŸraf: Hüseyin CoÅŸkun/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 09:23

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