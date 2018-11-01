New York'ta CadÄ±lar BayramÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

New York'ta bu yÄ±l 45. kez dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe birbirinden ilginÃ§ maske, makyaj, kostÃ¼m ve renkli danslarÄ±yla binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

ABD'nin New York kentinde geleneksel olarak düzenlenen ve "CadÄ±lar BayramÄ±" olarak bilinen Halloween yürüyüÅŸü, renki görüntüler oluÅŸturdu.

CadÄ±lar BayramÄ± yürüyüÅŸü, geçen hafta sonu Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde 11 kiÅŸinin ölümüne neden olan sinagog saldÄ±rÄ±sÄ± ve yine geçen sene Halloween yürüyüÅŸünden saatler önce yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle binlerce güvenlik görevlisi, polis köpekleri ve helikopterlerin gözetiminde sÄ±kÄ± güvenlik önlemleri altÄ±nda gerçekleÅŸti.

Manhattan'da Greenwich Village'de baÅŸlayan ve bu yÄ±l 45. kez düzenlenen etkinliÄŸe birbirinden ilginç maske, makyaj, kostüm ve renkli danslarÄ±yla binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. CadÄ±lar BayramÄ± geçidini binlerce kiÅŸi de kaldÄ±rÄ±mlardan izledi.

Kostümlerinde çizgi film, film ve öykü kahramanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerçek kiÅŸi ve karakterlerden de esinlenen katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n renkli görüntüler oluÅŸturduÄŸu yürüyüÅŸ, dans gösterilerine de sahne oldu. (AA)

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

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