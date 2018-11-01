Trump, ABD'ye yÃ¼rÃ¼yen gÃ¶Ã§menlere karÅŸÄ± sÄ±nÄ±ra 15 bin asker gÃ¶nderecek

Trump, 'SuÃ§lu deÄŸil, uluslararasÄ± iÅŸÃ§ileriz' diyerek ABD'ye yÃ¼rÃ¼yen gÃ¶Ã§menlere karÅŸÄ± Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na 15 bin arasÄ±nda asker gÃ¶ndereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Orta ve Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmen konvoyunu durdurmak için ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na 10-15 bin asker göndereceÄŸini söyledi.

Beyaz Saray'Ä±n bahçesinde gazetecilere açÄ±klamalarda bulunan Trump, "SÄ±nÄ±r Kontrol güçleri ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanÄ± sÄ±ra sÄ±nÄ±ra 10 ila 15 bin arasÄ±nda asker göndereceÄŸiz. Kimse sÄ±nÄ±rdan içeri girmeyecek. Bu kiÅŸilerin içeri girmesine izin vermeyeceÄŸiz" dedi.

Trump ayrÄ±ca, mülteci konvoyunun oluÅŸmasÄ±na ve yola devam etmesine izin veren Latin Amerikan ülkelerine ABD'nin yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ± kesmeyi ciddi ÅŸekilde düÅŸündüklerini de söyledi.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Pentagon), Orta Amerika'dan ABD'ye doÄŸru yola çÄ±kan mültecilere karÅŸÄ± önlem olarak Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na 5 bin 200 asker sevk edeceÄŸi bildirilmiÅŸti.

Pentagon'un bu sevkiyatÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden olurken, bu adÄ±m, son yÄ±llarda Afganistan'Ä±n ardÄ±ndan yapÄ±lan en fazla asker sevkiyatÄ± olarak görülüyor. Resmi rakamlara göre ABD'nin Afganistan'da 15 bin, Irak'ta 5 bin 200, Suriye'de ise 2 bin askeri bulunuyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, önceki gün Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, göçmen konvoyunu "ülkesini iÅŸgal" olarak nitelemiÅŸ ve "Ordumuz sizi bekliyor olacak" yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan kervana 7 binden fazla kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. (Washington/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 01:45

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