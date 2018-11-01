â€˜BaÅŸroldeki KadÄ±nlarâ€™Ä± izleyen bir yurttaÅŸ gÃ¼lmekten bayÄ±ldÄ±

Ä°zmir'de 'BaÅŸroldeki KadÄ±nlar' adlÄ± tiyatro oyununu izleyen bir yurttaÅŸ, gÃ¼lmekten bayÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'de sahnelenen ‘BaÅŸroldeki KadÄ±nlar’ isimli tiyatro oyununu izleyen Ali Aralar adlÄ± bir seyirci gülmekten fenalÄ±k geçirdi. OlayÄ± deÄŸerlendiren oyuncu ÇaÄŸrÄ± TurnalÄ±, "Ä°lk defa böyle bir ÅŸey yaÅŸÄ±yoruz. Kahkahadan oyunun durduÄŸu anlar olmuÅŸtu ancak gülmekten bayÄ±lan bir seyircimiz olmamÄ±ÅŸtÄ±" dedi.

Hürriyet’ten Banu Åžen’in haberine göre ÇaÄŸlar Ä°ÅŸgören’in yönettiÄŸi, ÇaÄŸrÄ± TurnalÄ± ve Hüseyin Çur’un baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± oyunun 1. perdesinde Ali Aralar isimli bir seyirci gülmekten bayÄ±ldÄ±. Aralar, görevlilerin yardÄ±mÄ±yla salondan çÄ±karÄ±lÄ±rken perdenin bitiÅŸiyle oyuna ara verildi. SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan Aralar, kendine geldikten sonra uzun zamandÄ±r böyle bir oyun izlemediÄŸini söyledi ve ikinci perdede de yerini aldÄ±.

Oyunculardan ÇaÄŸrÄ± TurnalÄ± "Ä°lk defa böyle bir ÅŸey yaÅŸÄ±yoruz. Bizim için farklÄ± bir tecrübe oldu. Bu zamana kadar oyun esnasÄ±nda kahkahadan oyunun durduÄŸu anlar olmuÅŸtu ancak gülmekten bayÄ±lan bir seyircimiz olmamÄ±ÅŸtÄ±. Perde arasÄ±nda hepimizin ilk öÄŸrenmek istediÄŸi ÅŸey seyircimizin saÄŸlÄ±k durumu oldu. Ä°yi olduÄŸunu öÄŸrenince içimiz rahat bir ÅŸekilde ikinci perdeye devam ettik" dedi.

Hüseyin Çur ise "Tabii ki kimseye zarar vermek istemiyoruz. Sevinelim mi üzülelim mi bilemedik. Bugün tiyatro yaÅŸantÄ±mÄ±za yeni bir tecrübe daha eklendi. Haldun hocamÄ±z Dormen Tiyatrosu'nda gülmekten oturduÄŸu koltuÄŸu kÄ±ran çok seyirci olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Benzer durumlarÄ± yaÅŸÄ±yorduk ama bu ilk defa baÅŸÄ±mÄ±za geldi. SanÄ±rÄ±m Türkiye'de de ilk defa gülmekten bayÄ±ltan bir oyun sahnelenmiÅŸ oldu" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in tiyatro oyunu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 01:12

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