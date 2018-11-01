Hazine, 31,9 milyar liralÄ±k iÃ§ borÃ§lanmaya gidecek

Hazine'nin, KasÄ±m 2018-Ocak 2019 dÃ¶neminde 31,9 milyar liralÄ±k iÃ§ borÃ§lanmaya gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, KasÄ±m 2018-Ocak 2019 dönemine iliÅŸkin iç borçlanma stratejisini açÄ±kladÄ±.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 30,9 milyar liralÄ±k iç borç servisine karÅŸÄ±lÄ±k, 31,9 milyar liralÄ±k iç borçlanma gerçekleÅŸtirecek.

Bu dönemde, dÄ±ÅŸ borçlanma yapÄ±lmayacak. (Ankara/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 00:41

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