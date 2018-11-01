Mustafa Tuna: Aday olunmaz, aday gÃ¶sterilir

Mustafa Tuna, yerel seÃ§imlerde aday olup olmayacaÄŸÄ± sorusuna 'Aday olunmaz, aday gÃ¶sterilir. Bu iÅŸlerin hesabÄ± kitabÄ± olmaz' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna, yerel seçimlerde aday olup olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin soruyu "Aday olunmaz, aday gösterilir. DolayÄ±sÄ±yla bu iÅŸlerin hesabÄ± kitabÄ± olmaz, nasip olur. Benim iyi kötü bir mühendisliÄŸim olduÄŸu için bu iÅŸte hesap kitap olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum, matematiÄŸi yok bu iÅŸin" diye yanÄ±tladÄ±.

Tuna, Ekonomik ve Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar Merkezince (ESAM) düzenlenen "Dünya Åžehircilik Günü ve BaÅŸkentin GeleceÄŸi" konulu konferansa katÄ±ldÄ±. Programda Bülent ArÄ±nç ve ESAM Genel BaÅŸkanÄ± Recai Kutan da konuklar arasÄ±ndaydÄ±.

KonuÅŸmasÄ±nda, Ankara'nÄ±n ÅŸehirleÅŸme sürecine deÄŸinen Tuna, "Mahalle kültürünü yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Mahallelerimizde ÅŸu anda kimse kimseyi tanÄ±mÄ±yor. Mahalle kültürü olacak ki insanlar birbirleriyle daha bir sosyal iletiÅŸim saÄŸlasÄ±n. Bu yok olunca gençlerdeki muhtelif sÄ±kÄ±ntÄ±lar bundan dolayÄ± oluyor" diye konuÅŸtu.

'ANKARA'NIN SU BASKINLARI KONUSUNDA CÄ°DDÄ° SIKINTILARI VAR'

Ankara'nÄ±n su baskÄ±nlarÄ± konusunda ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olduÄŸuna dikkati çeken Tuna, su baskÄ±nlarÄ±nÄ± önleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda 15 nokta tespit ettiklerini ve bu noktalardaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸünü belirtti.

Tuna, altyapÄ± ve içme suyu hatlarÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalara da deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu yÄ±l içerisinde belki de ASKÄ°'nin tarihindeki en büyük ihalelerini yaptÄ±k. YaklaÅŸÄ±k bir buçuk milyar liralÄ±k bir ihale gerçekleÅŸtirdik ve o inÅŸaatlar devam ediyor. Önümüzdeki sene bunlar tamamlanacak."

'MATEMATÄ°ÄžÄ° YOK BU Ä°ÅžÄ°N'

Tuna'ya, Ankara'daki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mart ayÄ±nda yapÄ±lacak yerel seçimler de soruldu. Seçimlerde aday olup olmayacaÄŸÄ± sorusunu Tuna, "Aday olunmaz, aday gösterilir. DolayÄ±sÄ±yla bu iÅŸlerin hesabÄ± kitabÄ± olmaz, nasip olur. Benim iyi kötü bir mühendisliÄŸim olduÄŸu için bu iÅŸte hesap kitap olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum, matematiÄŸi yok bu iÅŸin" diye cevapladÄ±. (Ankara/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 00:31

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