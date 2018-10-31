Paris Saint-Germain, Di Maria'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesini 2021'e kadar uzattÄ±

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Arjantinli futbolcusu Di Maria'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesini 2021 yÄ±lÄ±na kadar uzattÄ±.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), 30 yaÅŸÄ±ndaki Angel Di Maria'nÄ±n sözleÅŸmesini 30 Haziran 2021'e kadar uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°mza törenin ardÄ±ndan duygularÄ±nÄ± dile getiren Di Maria, "Paris'te geçirdiÄŸim 3 yÄ±lÄ± çok sevdim. Burada en iyi performansÄ±mÄ± göstermeye devam edeceÄŸim" diye konuÅŸtu.

ANGEL DI MARIA KÄ°MDÄ°R?

14 Åžubat 1988 doÄŸumlu Angel Di Maria, kariyerine doÄŸduÄŸu kent olan Rosario'nun kulüplerinden Rosario Central ile baÅŸladÄ±.

1995 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kulüpte 2001 yÄ±lÄ±nda genç takÄ±mlarlar klasmanÄ±na yükseldi ve 2005 yÄ±lÄ±nda kariyerinin ilk profesyonel sözleÅŸmesine imza attÄ±. 2 sezon forma giydiÄŸi takÄ±mÄ± ile 35 maçta 6 gol attÄ±.

2007-2008 sezonu öncesi Portekiz ekiplerinden Benfica’ya transfer oldu. YÄ±ldÄ±zÄ± bu takÄ±mda parladÄ±. 2008-2009 sezonunda Portekiz KupasÄ±nÄ±, son sezonunda ise hem Portekiz Lig ÅžampiyonluÄŸu hem de Portekiz KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±. 3 sezon forma giydiÄŸi Benfica'da 76 maça çÄ±ktÄ± ve 7 gol attÄ±.

Benfica'da gösterdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performans sayesinde birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Di Maria, 2010 yÄ±lÄ±nda Real Madrid ile görüÅŸmelere baÅŸladÄ± ve 2010-2011 sezonu öncesi Ä°spanya temsilcisiyle 6 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzaladÄ±. Real Madrid'de 124 maça çÄ±ktÄ± 22 gol attÄ±.

2013-2014 sezonun sonunda ise takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klayan baÅŸarÄ±lÄ± futbolcu, 2014 yÄ±lÄ±nda Manchester United’a transfer oldu. 60 milyon avroluk sözleÅŸme 5 yÄ±llÄ±k imzalandÄ±. 2014-2015 sezonun da takÄ±mÄ± ile 32 maça çÄ±ktÄ± ve bu maçlarda 4 kez fileleri havalandÄ±rdÄ±.

2015'te transfer olduÄŸu PSG'de 150 karÅŸÄ±laÅŸmaya çÄ±kan Arjantinli kanat oyuncusu, 57 gol ve 58 asistlik performans sergiledi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 23:29

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