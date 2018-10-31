ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen Ã§aÄŸrÄ±sÄ±: Masaya oturun

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan ve Husiler'e Yemen'de devam eden savaÅŸÄ± sonlandÄ±rmak iÃ§in masaya oturma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki uluslararasÄ± koalisyon ve Ä°ran destekli Husiler'e Yemen'de devam eden savaÅŸÄ± sonlandÄ±rmak için masaya oturma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, Yemen'de devam eden savaÅŸÄ±n derhal durdurulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Habertürk'ün aktardÄ±ÄŸÄ±na göre açÄ±klamada Husiler'in Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze ve insansÄ±z hava araçlarÄ±yla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara son vermesi, Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyonun ise hava operasyonlarÄ±nÄ± durdurmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri'nin açÄ±klamasÄ±nda barÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri yapmak için uygun bir iklim oluÅŸtuÄŸu belirtildi ve "Åžimdi iki taraf adÄ±na da masaya gelme zamanÄ±" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Dün de ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± benzer yönde bir açÄ±klama yaparak, Yemen'de kÄ±sa süre içerisinde ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti sonrasÄ±nda büyük bir uluslararasÄ± baskÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸan Suudi Arabistan, Yemen'de devam eden savaÅŸ nedeniyle de eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olmuÅŸtu. KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan ABD'nin Yemen savaÅŸÄ±ndaki pozisyonunu deÄŸiÅŸtirmek zorunda kalabileceÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 21:56

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