General Motors, 18 bin kiÅŸiyi iÅŸten Ã§Ä±karÄ±yor

2,5 milyar dolar kÃ¢r aÃ§Ä±klayan General Motors, Kuzey Amerika'daki 18 bin beyaz yakalÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na tazminat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÅŸten Ã§Ä±karma anlaÅŸmalarÄ± Ã¶nerdi.

ABD'li otomotiv devi General Motors'un (GM) "üretim maliyetlerinin azaltma" gerekçesiyle Kuzey Amerika ülkelerindeki 18 bin beyaz yakalÄ± çalÄ±ÅŸanÄ±na tazminat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÅŸten çÄ±karma anlaÅŸmalarÄ± teklif ettiÄŸi bildirildi.

GM'den yapÄ±lan açÄ±klamada, iÅŸten çÄ±karÄ±lacak çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ABD, Kanada ve Meksika'da satÄ±ÅŸ, pazarlama ve idari birimlerinde görev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AnlaÅŸmalarÄ±n, ÅŸirkette 12 yÄ±l ve daha fazla süredir görev yapan çalÄ±ÅŸanlara teklif edildiÄŸi açÄ±klandÄ±. Åžirket tazminat koÅŸullarÄ±nÄ±n detaylarÄ±na dair bilgi vermedi.

Ä°ÅŸten çÄ±karma adÄ±mÄ±, ÅŸirketin 2018'in 3. çeyreÄŸinde 2,5 milyar dolar kar açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geldi.

GM'nin ABD, Kanada ve Meksika'da yaklaÅŸÄ±k 50 bin maaÅŸlÄ± çalÄ±ÅŸanÄ± bulunuyor. (Detroit/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 21:46

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