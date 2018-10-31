Åžampiyonlar KupasÄ±'nda zafer EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA'nÄ±n oldu

2018-2019 KadÄ±nlar Voleybol Sezonu Spor Toto Åžampiyonlar KupasÄ±'nda VakÄ±fBank'Ä± 3-1 maÄŸlup eden EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, ÅŸampiyon oldu.

Ankara'daki TVF BaÅŸkent Spor Salonu'nda oynanan maçta VakÄ±fbank'Ä± 3-1 maÄŸlup eden EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, kupayÄ± üçüncü kez müzesine götürdü.

KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi bir baÅŸlangÄ±ç yapan VakÄ±fBank, ilk seti 25-20 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Ä°kinci sette oyuna aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, bu seti 25-22 alarak setlerde durumu 1-1 yaptÄ±. Üçüncü ve dördüncü sette de zaman zaman skor üstünlüÄŸünü kaybetse de rakibine kÄ±yasla daha iyi bir performans sergileyen EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, üçüncü seti 25-17, dördüncü seti 25-19, maçÄ± da 3-1 kazandÄ± ve ÅŸampiyon oldu.

NESLÄ°HAN'A PLAKET

Öte yandan Milli takÄ±mlarda uzun yÄ±llar görev alan Neslihan Demir Güler’e Türkiye sporuna ve voleyboluna katkÄ± ve emeklerinden dolayÄ± teÅŸekkür edildi.

Spor Toto KadÄ±nlar Åžampiyonlar KupasÄ± müsabakasÄ± öncesinde tüm tribünlerden büyük alkÄ±ÅŸ alarak sahaya gelen Neslihan, her iki takÄ±m oyuncularÄ±yla bir araya gelerek fotoÄŸraf çektirdi. Daha sonra TVF BaÅŸkanÄ± ÜstündaÄŸ, aktif voleybol kariyerini noktalamasÄ±ndan dolayÄ± Neslihan Demir Güler’e, EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ve VakÄ±fBank takÄ±mÄ± oyuncularÄ± tarafÄ±ndan imzalanan Neslihan’a ait A Milli TakÄ±m FormasÄ±, plaket ve çiçek takdim etti. (Ankara/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 21:16

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