KadÄ±nlar Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nÄ± bastÄ±, yetkililer toplantÄ±yÄ± terk etti

AydÄ±n’Ä±n Ä°ncirliova ilçesi KÄ±zÄ±lcaköy Mahallesinde Gürmat Elektrik Üretim Anonim Åžirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan SarÄ± Zeybek Jeotermal Santrali (JES) projesine iliÅŸkin Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ÅŸirket yetkililerince organize edilen Çevre Etki DeÄŸerlendirme (ÇED) toplantÄ±sÄ±, köylü kadÄ±nlarÄ±n protestosu sonucu iptal edildi.

ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çadÄ±ra “AydÄ±n’Ä±n içme suyu Ä°kizdere BarajÄ± kirlenmesin” pankartÄ± asan kadÄ±nlar, ellerinde “AÄŸaç yoksa hayat yoktur”, “Bu topraklar bizimdir, bizim kalacak” yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±dÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çadÄ±ra yoÄŸun güvenlik önlemleri arasÄ±nda gelen BakanlÄ±k ve ÅŸirket yetkilileri, kadÄ±nlarÄ±n düdük, Ä±slÄ±klÄ± protestosu karÅŸÄ±sÄ±nda konuÅŸma yapamadÄ± ve toplantÄ±yÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±.

Köylüler adÄ±na söz alan KÄ±zÄ±lcaköylü Avukat AkÄ±n Yakan, toplantÄ±nÄ±n usule aykÄ±rÄ± düzenlendiÄŸini ifade etti. AkÄ±n, “Bu toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± gereken yer burasÄ± deÄŸil KÄ±zÄ±lcaköy’dür. ÇED raporu için konuÅŸacak olanlar da firma deÄŸil, BakanlÄ±k yetkilileri olmalÄ±dÄ±r. Yasalar bize bu jeotermal kuyularÄ±nÄ±n birinci derecede tarÄ±m alanlarÄ±na ve su kaynaklarÄ±nÄ±n olduÄŸu yere yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini söylüyor. Ama buna raÄŸmen AydÄ±n ValiliÄŸi ve Çevre Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü bunlarÄ±n hiçbirini görmeden mahkeme kararlarÄ±nÄ± dinlemeden karar veriyor. YerleÅŸim alanlarÄ±nÄ±n olduÄŸu yere JES yapÄ±lamaz. BurasÄ± su alanlarÄ±nÄ±n göbeÄŸi, buraya JES yapÄ±lmamasÄ± gerekiyor. Burada Ä°kizdere BarajÄ± var ve bütün ova onun kaynaklarÄ±yla sulanÄ±yor. Bu su kaynaÄŸÄ±nÄ±n zehirlenmesi demek bütün yer altÄ± sularÄ±nÄ±n kirlenmesi, yetiÅŸen bütün ürünlerle hepimizin zehirlenmesi demektir. Bu yüzden de JES’e karÅŸÄ±yÄ±z” dedi.

Ekmek ve Gül'e konuÅŸan kadÄ±nlar daha önce AydÄ±n'Ä±n baÅŸka köylerine yapÄ±lan JES'ler yüzünden saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± kaybettiklerini, köylerine JES yaptÄ±rmamakta kararlÄ± söylediler. (EKMEK VE GÜL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 21:10

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