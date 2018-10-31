TOKÄ°'den mÃ¼teahhitlere nakit teÅŸviÄŸi

TOKÄ°, mÃ¼teahhitlerin sÃ¶zleÅŸme gereÄŸi ilave teminat olarak verdikleri yÃ¼zde 5'lik oranÄ±n iade edileceÄŸini duyurdu.

Toplu Konut Ä°daresi (TOKÄ°) tarafÄ±ndan, Toplu Konut Kanunu kapsamÄ±nda yapÄ±lacak sözleÅŸmelerde uygulanacak esaslara iliÅŸkin yeni düzenleme uyarÄ±nca, müteahhitlerin sözleÅŸme gereÄŸi ilave teminat olarak verdikleri yüzde 5'lik oranÄ±n Ä°dare tarafÄ±ndan iade edileceÄŸi bildirildi.

TOKÄ° tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Toplu Konut Kanunu kapsamÄ±nda yapÄ±lacak sözleÅŸmelerde uygulanacak esaslar 31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayÄ±lÄ± Resmî Gazete'de yayÄ±nlanarak yeniden belirlendi. Söz konusu karar ile TOKÄ° müteahhitlere nakit imkanÄ± saÄŸlayacak. Müteahhitlerin sözleÅŸme gereÄŸi ilave teminat olarak verdikleri yüzde 5'lik oran TOKÄ° tarafÄ±ndan iade edilecek" denildi.

YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik kapsamÄ±nda TOKÄ°'den ihale alÄ±p sözleÅŸme imzalayan müteahhitlerin sözleÅŸme bedelinin yüzde 6'sÄ± tutarÄ±ndaki teminata ilaveten yüklenici tarafÄ±ndan tamamlanan iÅŸler için yüzde 5 kesinti yapÄ±larak alÄ±nÄ±p iÅŸ bitiminde verilen ilave teminatÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da bildirildi.

Toplu Konut Kanunu KapsamÄ±nda YapÄ±lacak SözleÅŸmelerde Uygulanacak EsaslarÄ±n 25. maddesindeki mevcut düzenlemede, Ä°dare ile sözleÅŸme imzalayarak iÅŸ yapan yüklenicilerden 4735 sayÄ±lÄ± Kanun uyarÄ±nca alÄ±nan sözleÅŸme bedelinin yüzde 6'sÄ± tutarÄ±ndaki teminata ilaveten yüklenici tarafÄ±ndan tamamlanan iÅŸler için her hakkediÅŸten yüzde 5'i kesinti yapÄ±larak ilave teminat alÄ±nmakta, alÄ±nan bu teminat iÅŸ bitiminden sonra yüklenicilere iade edilmekteydi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 21:02

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