Kayseri'de hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± bulunan Levent A., boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸini AVM terasÄ±nda vurdu. GenÃ§ kadÄ±n hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Kayseri'de hakkÄ±nda 'uzaklaÅŸtÄ±rma' kararÄ± bulunan 33 yaÅŸÄ±ndaki Levent A., boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu 25 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Emine A.'yÄ± bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin terasÄ±nda tabancayla vurdu. Vücuduna 7 kurÅŸun isabet eden genç kadÄ±n, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken katil Levent A. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay, akÅŸam saatlerinde Cumhuriyet MeydanÄ±'nda bulunan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin teras katÄ±nda meydana geldi. HakkÄ±nda 'uzaklaÅŸtÄ±rma' kararÄ± bulunan Levent A., boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi Emine A. ile konuÅŸmak üzere buluÅŸtu. Levent A., yanÄ±nda getirdiÄŸi tabancayla Emine A.'ya defalarca ateÅŸ etti. AÄŸÄ±r yaralanan Emine A., olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan, ambulansla Erciyes Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Vücuduna 7 kurÅŸun isabet ettiÄŸi belirlenen ve hemen ameliyata alÄ±nan Emine A. müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Levent A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (Kayseri/DHA)

'GREVIO TÃ¼rkiye raporu, yetkililerin gÃ¶revini yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor'

Manisa'da kadÄ±n cinayeti: Eski eÅŸini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerinde vurdu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 20:47

www.evrensel.net