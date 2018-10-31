AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik: Asgari Ã¼cret komisyonu zamanÄ±nda toplanacak

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, 'Asgari Ã¼cret komisyonu zamanÄ±nda toplanacak. Herhangi bir ÅŸekilde takvimde oynama yok' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Asgari ücret komisyonuyla ilgili haberlere iliÅŸkin Bakan Berat Albayrak ile konuÅŸtuklarÄ±nÄ± belirten Çelik, "Asgari ücret komisyonu zamanÄ±nda toplanacak. Herhangi bir ÅŸekilde takvimde oynama yok" dedi.

Çelik'in açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

'BÄ°R BAÅžKENT Ä°ÅžARET EDECEK DEÄžÄ°LÄ°M'

â– Asgari ücret komisyonu zamanÄ±nda toplanacak. Herhangi bir ÅŸekilde takvimde oynama yok.

â– (Berat Albayrak'Ä±n "Ekonomik saldÄ±rÄ±lar yabancÄ± bir baÅŸkentte planlandÄ±" açÄ±klamasÄ±) Ekonominin dÄ±ÅŸ kaynaklÄ± olduÄŸuna dair çeÅŸitli açÄ±klamalar gelebilir. DÄ±ÅŸarÄ±dan belli açÄ±klamalarla tÄ±rmandÄ±rÄ±lmak istenen taraflarÄ± vardÄ±r. Ä°leride konuÅŸulacak taraflarÄ± vardÄ±r, ÅŸimdi konuÅŸulacak tarafÄ± bu kadardÄ±r. Bir baÅŸkent iÅŸaret edecek deÄŸilim.

â– Tarihimizin hiçbir döneminde belki de hiçbir devlete yapÄ±lmamÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸti. Benim suskunluÄŸumdan bile bir sonuç çÄ±karÄ±rsÄ±nÄ±z. SaldÄ±rÄ±larÄ±n, o gün kimlerin söylemleriyle gerçekleÅŸtiÄŸi her ÅŸekilde ortadadÄ±r.

Berat Albayrak: Ekonomik saldÄ±rÄ±lar yabancÄ± bir baÅŸkentte planlandÄ±

GÖKÇEK AKP'DEN ADAY OLABÄ°LÄ°R MÄ°?

â– Bugün yine bir kulis iddiasÄ±ydÄ±. MHP Ä°stanbul adayÄ±nÄ±n Dalan olabileceÄŸi ama Dalan “düÅŸünmüyorum” olarak açÄ±kladÄ±. MHP’nin Gökçek ve Dalan ismini açÄ±klamasÄ± siyasi hamle olarak yorumlandÄ±. Bunlar tabiidir. Her parti adaylarÄ±nÄ± açÄ±klayacak. Herkes kendi ismi altÄ±nda bu seçime giriyor. Herkesin kendi siyasi ajandasÄ± var. Her parti kendi planlamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Kesinlikli siyasi aktörlerle görüÅŸüyorlardÄ±r. Siyasetin doÄŸasÄ± gereÄŸi olan tartÄ±ÅŸmalardÄ±r.

BahÃ§eli GÃ¶kÃ§ekâ€™e gÃ¶z kÄ±rptÄ±: MHP'ye ÅŸeref kazandÄ±rÄ±r

â– Dün sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Gökçek ile ilgili olarak kendisinin dava arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na, kardeÅŸliÄŸine vurgu yaparak açÄ±klama yaptÄ±. Bu sayÄ±n Gökçek’in AK Parti ailesi içinde kardeÅŸlikle nitelenen bir siyasi ÅŸahsiyet olarak bir vurgudur. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bu ÅŸekilde deÄŸerlendirmiÅŸtir. SayÄ±n Gökçek AK Parti ailesinin içerisinde bir siyasetçi. BulunduÄŸu konum ne olursa olsun bu konum deÄŸiÅŸmez.

AKP'li YazÄ±cÄ±: GÃ¶kÃ§ek'in gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÅŸ olsun diye istenmedi

â– Bu açÄ±klamalar kimlerin aktif olarak adayÄ±mÄ±z olacaÄŸÄ±, olup olmayacaÄŸÄ± ÅŸekilde bir sonuca bizi ÅŸu aÅŸamada götürmez. Dünkü açÄ±klama dava arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na, kardeÅŸliÄŸe vurgu olarak deÄŸerlendirilmelidir diye düÅŸünüyorum.

'KATÄ° PÄ°RÄ°'YÄ° CÄ°DDÄ°YE ALMAYIN'

â– Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri havalimanÄ±yla ilgili eleÅŸtiri tweetleri attÄ±. Kati Piri’yi ciddiye almayÄ±n. HavalimanÄ±yla ilgili geliÅŸmelerde de rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu belli ediyor. Duygusal angajmanÄ± politik tutum olarak deÄŸerlendirmek doÄŸru deÄŸil. O benim mesleÄŸime girmiyor, o iÅŸlere baÅŸkalarÄ± bakar. Ciddiye alÄ±nacak bir ÅŸey deÄŸil.

DOÄžU AKDENÄ°Z'DE SONDAJ GERÄ°LÄ°MÄ°

â– Çipras’Ä±n sözleri olmuÅŸtu. Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Yunanistan’da kendi kendilerine hukuk üretiyorlar,

â– Net bir ÅŸey söyleyeceÄŸim. Bu çok tehlikeli bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Kendilerine yüce Meclisin 1995’te aldÄ±ÄŸÄ± ikazÄ± hatÄ±rlatÄ±yorum. Bu ÅŸekilde kara sularÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik en ufak çabaya en sert cevap verilecektir. Deniz kuvvetlerimiz, sahil güvenliÄŸimiz çok yüksek performansÄ± gösteriyor. Kendilerini kutluyoruz.

â– Yedinci parseli dedikleri bölge kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z içindedir. SilahlÄ± kuvvetlerimiz tarafÄ±ndan gerekli cevap verilir. Yunan ve Rum tarafÄ±na herhangi bir giriÅŸimde bulunmamalarÄ±nÄ± tavsiye ederiz. Yunan tarafÄ± 1995’teki Yüce Meclis’in ikazÄ±nÄ± unutmasÄ±n. Türkiye Cumhuriyeti gereÄŸini yerine getirme konusunda tereddüt etmez.

'KILIÇDAROÄžLU'NUN SÖZLERÄ° UTANÇ VERÄ°CÄ°DÄ°R'

â– SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun son grup konuÅŸmasÄ±nda ortaya koyduÄŸu sözler utanç vericidir. Bir ÅŸeyin altÄ±nÄ± çizmek isterim. Kendisi askerlikle ilgili meselelerden bahsederken, siyasette bir kural vardÄ±r. Aileyi iÅŸin içine karÄ±ÅŸtÄ±rmayacaksÄ±n, dÄ±ÅŸÄ±nda tutacaksÄ±n. Utanç verici ÅŸekilde, kendi oÄŸlunun askerliÄŸinden bahsederken, cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n oÄŸullarÄ±nÄ±n askerlik konularÄ±nÄ± gündeme getiriyorlar.

â– Elinde akÄ±llÄ± telefon var, kendi söylediÄŸinin yalan olduÄŸunu görecek. Bir tanesi askerlik görevini, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda okurken icra etmiÅŸtir, diÄŸeri saÄŸlÄ±k sorunu sebebiyle icra edememiÅŸtir. Bunu gündeme getirmek genel baÅŸkana yakÄ±ÅŸÄ±yor mu? Åžahsiyetli siyasetçiler ailesi konu olduÄŸu zaman kendini öne atar. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ne yapÄ±yor? Hem kendi ailesini, hem cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ailesini iÅŸin içine karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

â– Birincisi CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ailesinden özür dilemesi gerekiyor. Yine iÅŸin içine karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için kendi ailesinden özür dilemesi gerekiyor. Bu saygÄ±n olmayan, güçlü siyasi ÅŸahsiyetlere yakÄ±ÅŸmayan durumu açÄ±k ve net ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz.

KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ°

â– CumhurbaÅŸkanÄ± beklentilerimizi sÄ±raladÄ±. Bir, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n cesedi nerede? Bu iÅŸi yapanlar Suudi Arabistan makamlarÄ±nÄ±n elindedir. Bunu öÄŸrenememeleri gibi bir ÅŸeyin söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Ä°kincisi, Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± tarafÄ±ndan söylenen yerli iÅŸbirlikçi kimdir? Üçüncüsü, bu talimatÄ± kim vermiÅŸtir? Bu yüksek düzeyden talimat verilmeden gerçekleÅŸtirilecek bir eylem deÄŸildir. Eylemin organizasyonu, önceden planlanmasÄ±… Ki bunu Suudi BaÅŸsavcÄ± da söylüyor. Girer girmez öldürülmüÅŸ ve parçalara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ. Bunlar kimler? Bu talimatÄ± verenler kimler? Kimseyi peÅŸinen suçlamÄ±yoruz, hiçbir ÅŸeyin örtülmesine de izin vermeyeceÄŸiz.

â– Türkiye Cumhuriyeti topraklarÄ± içerisinde gerçekleÅŸmiÅŸtir bu eylem. DolayÄ±sÄ±yla bu ÅŸahÄ±slarÄ±n adil ÅŸekilde yargÄ±lanmasÄ± için bu yargÄ±lamanÄ±n Ä°stanbul’da yapÄ±lmasÄ± gerekir. Burada çok vahim olay var. Ä°stanbul’da yargÄ±lanmalÄ±dÄ±r. Adil ÅŸeffaf bir yargÄ±lama olmalÄ±dÄ±r. BM’den de sÄ±k sÄ±k çaÄŸrÄ± yapÄ±lÄ±yor. Adil ve ÅŸeffaf yargÄ±lama için. Bütün deliller ortaya dökülür ve dünya soru iÅŸaretlerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± izlemiÅŸ olur. Bunlar yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece bu gündemden düÅŸmeyecek hiçbir ÅŸekilde.

â– FransÄ±z DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ± aynen ÅŸunu söylüyor: “Bu soruÅŸturma sayÄ±n ErdoÄŸan’Ä±n baskÄ±sÄ±, dirayeti ve uluslararasÄ± baskÄ±yla yürüyor.” Bütün dünyada bunun ört bas edilmemesi için bu kadar yüksek performans ortaya konulmasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki iradenin CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z olduÄŸu yazÄ±lÄ±p çiziliyor. Biz buradaki güçlü duruÅŸun görülmesi bakÄ±mÄ±ndan altÄ±nÄ± çiziyoruz. “Kendisinin bunun üstünün örtülmesine dönük tekliflere kapalÄ± olduÄŸu da görülüyor.”

â– KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu utanmadan “SayÄ±n ErdoÄŸan cinayetten haberdardÄ±” diyor. Dünyada herkes tam tersini söylerken, hatta Türkiye’nin azÄ±lÄ± düÅŸmanlarÄ± bile bu soruÅŸturmada CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n tavrÄ±nÄ± takdir ederken, dünyada bir tek KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ndan kara propaganda geliyor. Bu cümleyi söyleyen birisi KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini örtbas etmek istiyor. Bu kadar gayret gösterilirken, tutup da kendi ülkesini bütün dünya, Türkiye’nin tamamÄ± baÅŸka türlü düÅŸünürken itham etmek ört bas etmek isteyenin tavrÄ±dÄ±r. Bu çok tehlikeli bir ruh hali. Kendi ülkesini sürekli zor duruma düÅŸürmek isteyen birisinin ruh hali.

â– BaÅŸÄ±ndan beri nasÄ±l olmuÅŸtur? Kronoloji açÄ±k ve nettir. Ä°lgili kiÅŸi konsolosluktan çÄ±kmayÄ±nca ilgili makamlarÄ±mÄ±zÄ±n haberi olmuÅŸtur. O andan itibaren merhumun akÄ±betinin peÅŸine düÅŸülmüÅŸtür. Diyor ki “Gitmelerine niye izin verdiniz”. Olay olduÄŸu andan önce kimsenin haberi yok. Åžüphe yok, ihbar yok, arama kararÄ± yok. Hukuk emniyet ve istihbarat birimleri adli otoritenin talimatlarÄ±yla çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

â– Ortaya koyduÄŸu iki örnek var. 1942’de Irak konsolosluÄŸu, ikincisi Rus konsolosluÄŸuyla ilgili. 42 örneÄŸinde ortada Viyana sözleÅŸmesi yok zaten. Ortada açÄ±k bir eylem var. bilinen ve görünen bir eyleme dönük olarak müdahale hakkÄ±nda Viyana SözleÅŸmesi cevaz veriyor. Ama ortada böyle bir durum yok. Ä°stihbarat, emniyet birimlerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±yla ortaya çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ bir durum var. BaÅŸtan Türkiye’yi suçlamak için angaje olmuÅŸ.

â– Diyor ki “Niçin geç girildi”. NasÄ±l gireceksiniz? Hukuki kurallar belli. Suud yetkililere baÅŸvurulmuÅŸ. BaskÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ, en sonunda girilmiÅŸ. Burada Türkiye’nin eksik yaptÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸ yoktur.

â– KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu diyor ki, “Suudi Arabistan’dan çÄ±kar için ört bas ediyorsunuz”. BakÄ±n, kendi zihnindekini bize yansÄ±tÄ±yor. Bu kiÅŸiler Ä°stanbul’da yargÄ±lanmalÄ±dÄ±r. Bu kiÅŸilerin ifadelerine baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ulaÅŸmalÄ±dÄ±r. Cesedin nerede olduÄŸu söylenmelidir. Bu kadar net. Bununla gurur duyacaÄŸÄ±na, Türkiye’nin yaptÄ±ÄŸÄ± iyi iÅŸlerle gurur duyma duygusunu kaybetmiÅŸ.

â– Bir kere daha size söylemiÅŸtim. Åžöyle bir tablo deÄŸiÅŸmiyor. Ne zaman Türkiye’nin baÅŸka bir odakla problemi olsa CHP Genel BaÅŸkanÄ±’nÄ±n durduÄŸu yer otomatikman Türkiye’nin karÅŸÄ±sÄ±ndaki odak oluyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 19:49

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