CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay: 1004 ÅŸirkete kayyÄ±m atandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, 25 Ekim 2018 tarihi itibarÄ±yla, 42 ilde 1004 ÅŸirkete kayyÄ±m atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±, ilgili ve iliÅŸkili kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n bütçesinin görüÅŸmelerine baÅŸlandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinin sunumunu yaptÄ±.

Oktay'Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

â– TMSF, 25 Ekim 2018 tarihi itibarÄ±yla, 42 ilde bin 4 ÅŸirkete kayyÄ±m olarak atandÄ±.

â– Bu ÅŸirketlerin 30 Eylül tarihi itibarÄ±yla aktif büyüklüÄŸü 55,74 milyar TL, toplam cirolarÄ± 21,95 milyar TL, toplam öz kaynaklarÄ± 21,05 milyar TL ve dönem karÄ± 1,53 milyar TL'dir

â– 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasÄ±nda CÄ°MER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 baÅŸvuru ulaÅŸtÄ±.

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 19:26

www.evrensel.net