UBER sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinden 'GÃ¼zergah izin belgemizi verin' eylemi

Mahkeme kararÄ±na raÄŸmen gÃ¼zergah izin belgelerinin kendilerine verilmediÄŸini sÃ¶yleyen UBER sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Ä°BB BakÄ±rkÃ¶y ek hizmet binasÄ±nda eylem yaptÄ±.

LisanslÄ± TaÅŸÄ±macÄ±lar DerneÄŸi üyesi UBER sürücüleri, saat 15.00'te BakÄ±rköy'de bulunan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ek hizmet binasÄ± önünde eylem yaptÄ±. UlaÅŸÄ±m Koordinasyon MüdürlüÄŸü'nün, güzergah izin belgesini iptal etmesi kararÄ±nÄ± idare mahkemesine taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± ve mahkemenin bu kararÄ± iptal ettiÄŸini söyleyen sürücüler, buna raÄŸmen belediyeden söz konusu belgeyi alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile geterdi.

UBER sürücüleri adÄ±na açÄ±klama yapan LisanslÄ± TaÅŸÄ±macÄ±lar DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ersin Kula, "Biz belediyeye karÅŸÄ± açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z UKOME kararÄ±nÄ± iptalini daha önce idare mahkemesine yapmÄ±ÅŸtÄ±k, idare mahkemesi bu kararÄ± iptal etti. Ve bu karar ÅŸu anda BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan uygulanmÄ±yor. Biz yargÄ± önünde haklÄ± olduÄŸumuzu ispatladÄ±k ve davayÄ± kazandÄ±k. Buraya geldik dedik ki, 'Bu kararÄ± niye uygulamÄ±yorsunuz?' Bunu sormaya geldik, bizi içeriye dahi almadÄ±lar" dedi.

UBER sürücüsü Aynur Gür ise, "Biz yol belgesi dolayÄ±sÄ±yla geldik buraya, araçlarÄ±mÄ±z baÄŸlanÄ±yor. Åžuanda benim aracÄ±m baÄŸlÄ±. 3 çocuk annesiyim çalÄ±ÅŸamÄ±yorum. Kredi borçlarÄ±m var. Benim gibi çok maÄŸdur insan var burada. Bu yüzden sesimi duyurmak istiyorum. Belediyeye açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z davayÄ± kazanmÄ±ÅŸ bulunduÄŸumuz halde, bize Ä°BB neden yol belgesi vermiyor. Yol belgesi olmadÄ±ÄŸÄ± için 60 günlüÄŸüne aracÄ±m baÄŸlandÄ±. Bu 60 günümü bana kim ödeyecek? Bir sürü maÄŸdur insanÄ±n hali ne olacak?" diye konuÅŸtu.

UBER sürücüleri bir süre belediyenin önünde beklerken LisanslÄ± TaÅŸÄ±macÄ±lar DerneÄŸi yöneticileri Ä°BB yetkilileriyle görüÅŸtü. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan dÄ±ÅŸarda bekleyen kalabalÄ±ÄŸa açÄ±klamada bulunan LisanslÄ± TaÅŸÄ±macÄ±lar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin Magriso, "Elimizde bir mahkeme kararÄ± olduÄŸunu, isteÄŸimizin sadece bu mahkeme kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± olduÄŸunu ilettik, notlarÄ±nÄ± aldÄ±lar. Ä°lgileneceklerinin sözünü verdiler. UygulanmasÄ±nÄ± bekleyeceÄŸiz" dedi. (Ä°stanbul/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 18:53

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