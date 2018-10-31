BarÄ±ÅŸ akademisyeni Esra Arsanâ€™Ä±n savunmasÄ±nÄ±n tam metni

BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri davasÄ±nda savunma yapan Arsan: Ä°nsan haklarÄ±nÄ± savunanlara dÃ¶nÃ¼k uygulamalar, TÃ¼rkiye tarihinde bir kara leke olarak kalacak.

BarÄ±ÅŸ Akademisyeni ve Gazetemiz YazarÄ± Doç. Dr. Esra Arsan'Ä±n BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z" bildirisini imzalamasÄ± sebebiyle "Terör örgütü propagandasÄ±" iddiasÄ±yla ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesi'nde 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadaki savunmasÄ±nÄ± yayÄ±nlÄ±yoruz:

“DeÄŸerli hâkim ve mahkeme heyeti,

11 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuna açÄ±klanan 'Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z' baÅŸlÄ±klÄ±, barÄ±ÅŸÄ±n yeniden kurulmasÄ±na ve çatÄ±ÅŸma ortamÄ±nda sivillerin insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na çaÄŸrÄ± yapan, içinde hiçbir ÅŸekilde ÅŸiddet dili barÄ±ndÄ±rmayan bir bildiriyi, çok sayÄ±da akademisyen ve araÅŸtÄ±rmacÄ± arkadaÅŸÄ±mla birlikte imzaladÄ±ÄŸÄ±m için bugün buradayÄ±m.

SavcÄ±lÄ±k iddianamesini detaylÄ±ca okudum. AçÄ±kçasÄ±, yÄ±llardÄ±r söylem biçimleri, dil kullanarak anlam üretme, ötekileÅŸtirme ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k üzerine çalÄ±ÅŸmalar yapmÄ±ÅŸ bir akademisyen olarak rahatlÄ±kla söyleyebilirim ki, iddia makamÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ için akademisyenleri tarif etme biçimi düÅŸmanlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±dÄ±r ve gerçeklerden uzaktÄ±r.

Ä°ddia makamÄ±nÄ±n tarafÄ±ma yönelttiÄŸi suçlamalar asÄ±lsÄ±zdÄ±r, tutarsÄ±zdÄ±r, somut delillere dayanmamaktadÄ±r ve iddianame gerçekleri saptÄ±rarak hakkÄ±mda olumsuz yargÄ±larÄ±n oluÅŸmasÄ± için hayali bir takÄ±m çÄ±karÄ±mlarla kurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°ddianamedeki içeriÄŸe dair hukuki ve teknik tutarsÄ±zlÄ±klar, SayÄ±n Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu’nun 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine 21 AralÄ±k 2017’de verdiÄŸi beyanda açÄ±kta listelenmiÅŸtir. SayÄ±n hocamÄ±zÄ±n bu beyanÄ±nÄ± ekte dikkatinize sunuyorum.

Ä°ddianame, bu haliyle, devletin baskÄ± aygÄ±tlarÄ±nÄ±, polisiyle, savcÄ±sÄ±yla, mahkemeleriyle siyasi, caydÄ±rÄ±cÄ± ve korkutucu bir formda, bir yÄ±ldan fazla bir süredir, bir kez de barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± akademisyenlere karÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k göstergesidir.

Bu dava, aslÄ±nda devletin barÄ±ÅŸçÄ± akademisyenlere karÅŸÄ± yürüttüÄŸü bir psikolojik savaÅŸtÄ±r. Bu psikolojik savaÅŸ, aynÄ± zamanda tüm topluma 'düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünüzü insan hakkÄ±nÄ± savunmak için kullanÄ±rsanÄ±z, baÅŸÄ±nÄ±za iÅŸte bunlar gelir' demek için üretilmiÅŸ bir korku politikasÄ±dÄ±r.

Ä°ddianamede katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m tek bir cümle var: 'Bir kiÅŸiye ya da kuruma onur, ÅŸeref, haysiyet ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da gerçeÄŸe aykÄ±rÄ± yakÄ±ÅŸtÄ±rmalarda bulunmak, düÅŸünce özgürlüÄŸü kapsamÄ±na dâhil edilemez.' SayÄ±n iddia makamÄ± burada çok doÄŸru bir ÅŸey söylemekte.

Ancak nedense kaleme aldÄ±ÄŸÄ± iddianame, iÅŸte tam da bu yapÄ±lamaz dediÄŸi ÅŸeyi yapmaktadÄ±r. Somut delil olmadan beni suçlamakta, gerçeÄŸe aykÄ±rÄ± yakÄ±ÅŸtÄ±rmalarla beni terör propagandasÄ± yapmakla itham etmekte, onur, ÅŸeref ve haysiyetimi rencide edecek nitelikte, gerçeÄŸe aykÄ±rÄ± çÄ±karÄ±mlarda bulunmaktadÄ±r.

Ne yazÄ±k ki, bu davada benden önce yargÄ±lanan diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n da dile getirdiÄŸi gibi, biz bu mahkemelerde kendimizi ne kadar somut delillerle savunsak da, eleÅŸtirimizin haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat etsek de, bu davanÄ±n sonucu bellidir ve hüküm çoktan verilmiÅŸtir.

Ancak yine de kayÄ±tlara geçmesi için mahkemenize beyanÄ±mÄ± sunacaÄŸÄ±m ve neden belli bir tarihsellikte bu bildiriyi imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlatacaÄŸÄ±m.

BarÄ±ÅŸ bildirisini, 21. yüzyÄ±lda, insan haklarÄ±nÄ±n, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünün anayasamÄ±z ve devletimiz tarafÄ±ndan imzalanmÄ±ÅŸ uluslararasÄ± anlaÅŸmalarla garanti altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±m bir tarihsellikte, bir insan, bir kadÄ±n, bir anne, bir gazeteci, bir sosyal bilimci ve bir Türkiye vatandaÅŸÄ± olarak imzaladÄ±m.

7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra, GüneydoÄŸu Anadolu bölgesinde devam etmekte olan barÄ±ÅŸ ve ateÅŸkes aniden bitti ve bölgede ulusal ve uluslararasÄ± hukuka uygun olmayan, aylarca devam eden ve sivillerin yaÅŸam hakkÄ±nÄ± ihlal eden sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± uygulanmaya baÅŸlandÄ±.

Bu sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± süresince siviller temiz hava, su, gÄ±da, tuvalet gibi en temel yaÅŸamsal ihtiyaçlarÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±ldÄ±lar. Bu temel ihtiyaçlardan mahrum kalan çok sayÄ±da sivil yurttaÅŸ, içinde mahsur kaldÄ±klarÄ± binalara isabet eden mühimmat nedeniyle evlerinin içinde, oturduklarÄ± yerde yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti.

Binden fazla insan öldü, on binlerce ev ve iÅŸyeri bombalandÄ±, yÄ±kÄ±ldÄ±. Siviller bombalanan kentlerde, ekmek ve su almak için dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±klarÄ±nda, keskin niÅŸancÄ± ateÅŸiyle öldürülecekleri korkusuyla, haftalarca evlerinin bodrumlarÄ±nda mahsur kaldÄ±; yaralÄ±lar temel insani yardÄ±mdan ve saÄŸlÄ±k hizmetinden yararlanamadÄ±.

Bu dönemde resmi makamlarÄ±n denetimsiz ve orantÄ±sÄ±z güç kullandÄ±ÄŸÄ±na ve bundan dolayÄ± sivillerin zarar gördüÄŸüne iliÅŸkin yazÄ±lmÄ±ÅŸ çok sayÄ±da rapor var.

Denetimsiz ve orantÄ±sÄ±z güç kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin detaylÄ± bilgi ve raporlar, 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanan SayÄ±n Prof. AyÅŸe Erzan'Ä±n beyanÄ±nda belgelenmiÅŸtir. AyÅŸe Erzan hocamÄ±n bu beyanÄ±nÄ± ekte dikkatinize sunuyorum.

Bölgedeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda bir türlü ateÅŸkes saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±ndan, öldürülen genç ve yaÅŸlÄ± sivillerin cenazelerinin günlerce kaldÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ve ölü bedenlerin sokak ortasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±, yerli ve yabancÄ± medya organlarÄ±nda haber olarak yer aldÄ±.

Siyaset bilimi ve savaÅŸ felsefesi açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, savaÅŸ iki silahlÄ± güç arasÄ±nda gerçekleÅŸen vahÅŸi bir ÅŸey olsa dahi, savaÅŸÄ±n da bir etiÄŸi vardÄ±r ve çatÄ±ÅŸma ortamÄ±nda kalan sivillerin yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± bir zorunluluktur.

Ä°lyada ve Odysseia'da anlatÄ±lan Truva savaÅŸÄ± efsanesinden bugüne, savaÅŸan taraflarÄ±n birbirlerinin ölülerine, ölülerin bedenlerine karÅŸÄ± davranÄ±ÅŸÄ± etik bir mesele olarak tartÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Homeros'un bu ünlü eserinde, Akhilleus'un düelloda öldürdüÄŸü Hector'un cansÄ±z bedenine hoyratça davranmasÄ± üzerine tanrÄ± Zeus, 'Åžimdi bu kazanÄ±lmÄ±ÅŸ bir onur mu?' diye sorar.

Homeros'a göre, bu etik dÄ±ÅŸÄ± davranÄ±ÅŸ, en gaddar tanrÄ±lar için bile bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran bir ÅŸeydir. SavaÅŸta asker-sivil bedenlerinin insandÄ±ÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve ölü bedenlere karÅŸÄ± kötü müdahaleler, günümüzde de askeri ve etik bir tartÄ±ÅŸma konusudur. YÄ±llar evvel, üç Taliban savaÅŸçÄ±sÄ±nÄ±n cesetleri üzerine iÅŸeyen dört Amerikan askerini gösteren bir video tüm dünyada izlenmiÅŸ ve bu görüntüler sadece sivil kamuoyunda deÄŸil, profesyonel askeri camiada da büyük infial ve öfke uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu görüntülerin dünya kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmasÄ± neticesinde, savaÅŸta dahi ölü bedenlerin asgari bir saygÄ±yÄ± hak ettikleri, hem profesyonel hem de vicdani etik açÄ±larÄ±ndan bir kez daha kabul edilmiÅŸtir.

Sur'da, Cizre'de Silopi'de yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda da maalesef savaÅŸ etiÄŸinin ihlal edildiÄŸine ve bundan sivillerin zarar gördüÄŸüne dair çok detaylÄ± belge ve raporlar vardÄ±r. Silopi'de keskin niÅŸancÄ±lar tarafÄ±ndan vurularak öldürülen ve cesedi bir hafta yattÄ±ÄŸÄ± yerden kaldÄ±rÄ±lamayan 57 yaÅŸÄ±ndaki Teybet Ä°nan'Ä±n hikâyesi bu etik ihlale bir örnektir ve medyada geniÅŸ yer bulmuÅŸtur.

Cizre'de sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda evlerine isabet eden mühimmatla öldürülen 13 yaÅŸÄ±ndaki Cemile'nin cesedinin kokmamasÄ± için annesi tarafÄ±ndan mecburen günlerce derin dondurucuda tutulmasÄ± da yine basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer almÄ±ÅŸ, bir diÄŸer vicdan yakan insan hakkÄ± ihlali örneÄŸidir.

Sözünü ettiÄŸim bu ve benzeri insan hakkÄ± ihlallerine iliÅŸkin çok sayÄ±da örnek, bölgedeki baÄŸÄ±msÄ±z gözlemcilerin raporlarÄ±na geçmiÅŸtir. Konuyla alakalÄ± detaylÄ± bilgi ve dokümantasyon, 33. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanan SayÄ±n Yrd. Doç. Dr. Nihan AksakallÄ± tarafÄ±ndan ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. SayÄ±n AksakallÄ±'nÄ±n bu beyanÄ±nÄ± ekte dikkatinize sunuyorum.

Ä°ddianameyi baÅŸtan sona okuyan herkes görecektir ki, bu iddianame barÄ±ÅŸ akademisyenlerinin bildirisinde sözü edilen hiçbir insan hakkÄ± ihlalinin gerçekte vuku bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlayamamaktadÄ±r.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k, 'Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z' baÅŸlÄ±klÄ±, benim de imzaladÄ±ÄŸÄ±m bildiride bahsi geçen insan hakkÄ± ihlallerinin hepsi, baÄŸÄ±msÄ±z raportörler tarafÄ±ndan belgelenmiÅŸ ve raporlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu raporlardan bazÄ±larÄ± ekte dikkatinize sunulmuÅŸtur.

Bildiri yayÄ±nlanmadan önce, Haziran 2015 sonrasÄ±nda Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± Kurumu, DiyarbakÄ±r Barosu, Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi, Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (THÄ°V), Mazlum-Der, Türk Tabipler BirliÄŸi, gibi kuruluÅŸlar yerinde incelemeler yaparak çok sayÄ±da rapor yayÄ±nladÄ±lar.

RaporlarÄ±n hepsinde kolluk kuvvetleri tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen ve birçoÄŸu da kasÄ±tlÄ± olan hak ihlallerine dair kanÄ±t ve görgü tanÄ±ÄŸÄ± ifadeleri var.

Nitekim bildirinin kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmasÄ±ndan hemen sonra, Ocak 2016'da Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) Dokümantasyon Merkezi tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan bir rapor, bildiride söylediklerimizi doÄŸrular niteliktedir. Rapor, 16 AÄŸustos 2015 ile 21 Ocak 2016 tarihleri arasÄ±nda uygulan sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± ve sivillere yönelik hak ihlallerini kapsamaktadÄ±r.

Buna göre, 16 AÄŸustos 2015'ten itibaren DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Mardin baÅŸta olmak üzere Hakkâri, MuÅŸ, ElazÄ±ÄŸ ve Batman'Ä±n da dâhil olduÄŸu toplam 7 ildeki en az 19 ilçede, resmi olarak tespit edilebilen en az 58 süresiz ve gün boyu 'sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±' adÄ± altÄ±nda kuÅŸatma gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir.

TÄ°HV verilerine göre, bu kuÅŸatmalarda en az 1 milyon 377 bin kiÅŸinin en temel yaÅŸam ve saÄŸlÄ±k haklarÄ± ihlâl edilmiÅŸ ve bu süre içerisinde, 39'u çocuk, 29'u kadÄ±n, 27'si 60 yaÅŸ üstü insan olmak üzere en az 198 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Yine aynÄ± raporda, anne karnÄ±nda olmak üzere bebeklerin de öldürüldüÄŸü belirtilmektedir.

Bu süreçte, tanÄ±klarca beyan edilen ölüm biçimlerine göre ise, en az 40 kiÅŸi evlerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeyken açÄ±lan ateÅŸ veya tanklardan atÄ±lan top mermilerinin binalarÄ±na isabet etmesi veya sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± ortamÄ±n doÄŸrudan etkisi ile saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± sonucu yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir.

SayÄ±n hâkim, burada kendimizce olduÄŸunu iddia ettiÄŸimiz bir ÅŸeylerden bahsetmiyoruz. Günümüz medya teknolojileri sayesinde artÄ±k kamudan gizlenemeyen, herkesin görmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±, gözümüzün önüne, oturma odalarÄ±mÄ±za kadar taÅŸÄ±nan bir ÅŸiddetten bahsediyoruz. Yani aslÄ±nda bu tarafsÄ±z gözlemci raporlarÄ± hiç olmasa dahi, internet çaÄŸÄ±nda ölüm, katliam ve suikastlar artÄ±k sadece yaygÄ±n medyada deÄŸil, aynÄ± zamanda sosyal medyada da adeta seyirlik hale gelmiÅŸtir.

SokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda, kuÅŸatma altÄ±ndaki kentlerde sivillerin cep telefonlarÄ±yla çekip paylaÅŸtÄ±klarÄ± görüntüler Periscope'dan yayÄ±nlanÄ±yordu. Hepimiz, orada olmasak dahi, uzaktaki insan acÄ±larÄ±na cep telefonlarÄ±yla çekilmiÅŸ görüntüler sayesinde tanÄ±klÄ±k ediyorduk.

Periscope'dan, Twitter'dan, Youtube'dan, Facebook'tan yaygÄ±n medyanÄ±n görmediÄŸi, göstermediÄŸi görüntüler yayÄ±nlanÄ±yor ve istesek de istemesek de bu acÄ±lar bir ÅŸekilde önümüze düÅŸüyordu. Sosyal medya çaÄŸÄ±nda artÄ±k görmedik, duymadÄ±k, bilmiyoruz deme lüksümüz yok. Bizden uzakta yaÅŸanan insan acÄ±larÄ±na, ana karnÄ±nda öldürülen bebelerin dramÄ±na tanÄ±klÄ±k etmemiÅŸiz gibi davranma lüksümüz yok.

Olan bir ÅŸeyi olmamÄ±ÅŸ gibi gösterme lüksümüz de yok. Çok kÄ±sa bir zaman önce Ankara KatliamÄ±nda halay çeken gençlerin arkasÄ±nda patlayan ilk bombaya, yaralÄ±larÄ± kurtarmak için alana gelen ambulanslarÄ±n engellenmesine, Suruç’ta parçalanmÄ±ÅŸ gençlerin cesetlerine, Yemen'de, Roboski'de insansÄ±z hava araçlarÄ±yla sorumsuzca öldürülen sivillere, Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nda ölen, yaralanan veya can çekiÅŸenlerin acÄ±sÄ±na, DiyarbakÄ±r’Ä±n Sur ilçesinde bir suikasta kurban giden Tahir Elçi’nin öldürülüÅŸüne neredeyse canlÄ± yayÄ±n izler gibi tanÄ±klÄ±k ettik.

Bu medya tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±, bizi olan bitene her zamankinden daha çok yakÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±rken, aynÄ± zamanda üzerimize tüm aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla çöken bir ahlaki sorumluluk da yüklüyor.

Bizden uzakta bir yerlerde, baÅŸlarÄ±na kötü ÅŸeyler gelen, ÅŸiddete maruz kalan, öldürülen, iÅŸkence gören, yok edilen insanlarÄ±n acÄ±sÄ±na medyada tanÄ±klÄ±k etmek, öyle kolayca bakÄ±lÄ±p geçilecek ÅŸeyler deÄŸil. BirçoÄŸumuz için 'hiç kimse', ama tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birileri için 'çok deÄŸerli' olan o kurbanlarÄ±n acÄ±sÄ±yla, bu ülkenin aydÄ±nlarÄ± ve sorumluluk sahibi insanlarÄ± olarak kaçÄ±nÄ±lmaz olarak empati kuruyoruz.

Size AralÄ±k 2015'te Youtube aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla izlediÄŸim bir haber videosundan bahsetmek isterim. Ki bu videoyu görmüÅŸ olmam, insanlÄ±k adÄ±na bahsi geçen bildiriyi imzalamamda büyük rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r.

YaralÄ± çocuÄŸunu hastaneye yetiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan bir ailenin videosunu izledim o tarihte. Silopi’de, 11 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet’in baÅŸÄ±na ÅŸarapnel isabet etmiÅŸ. AnasÄ±, akrabalarÄ±, Mehmet’in can çekiÅŸen küçük bedeni kucakta, ellerinde beyaz bayrak, 'Bizi öldürmeyin, biz silahsÄ±zÄ±z, yaralÄ± taÅŸÄ±yoruz' telaÅŸÄ±yla sokaklarda koÅŸturuyorlar.

Mehmet’in yaralÄ± bedeninin üzerinde bir battaniye. Kucakta, koÅŸtukça aÄŸÄ±rlaÅŸan bedeni giderek bu dünyadan uzaklaÅŸÄ±yor. Onu taÅŸÄ±yan ailede bir umut, ya yardÄ±m bulunursa. Ama sokaklar labirent gibi. SokaklarÄ±n giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±lmÄ±ÅŸ ve caddelerden hastaneye ulaÅŸmak mümkün deÄŸil.

11 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet ölüme mahkûm. YardÄ±ma gelen bir tek saÄŸlÄ±k ekibi, bir tek ambulans yok. Sanki insanlara yaÅŸamak yasak. AkrabalarÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda çaresizce o sokaktan bu sokaÄŸa koÅŸturulan Mehmet, hastaneye ulaÅŸamadan son nefesini veriyor. EvladÄ± gözlerinin önünde ölürken, o videoda bu çaresiz, acÄ±lÄ± annenin Ä±stÄ±rabÄ±nÄ± izliyoruz. O anne belki bugün hayatta, belki deÄŸil, onu bile bilemiyorum. 11 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet’in o video kaydedildiÄŸi sÄ±rada canlÄ± olan, ama ÅŸimdi ölmüÅŸ bedeni bize birçok ÅŸey diyor.

Kendimizi ve evladÄ±mÄ±zÄ± o insanlarÄ±n yerine koyuyoruz. Ya biz böyle bir çaresizlik içinde kalsaydÄ±k? Ya hiç kimse bizim ve çocuÄŸumuzun yaÅŸam hakkÄ±mÄ±zÄ± savunmasaydÄ±? Ne hissederdik? Ve bu görüntüler bu ülkede yaÅŸayan her sorumluluk sahibi bireye devletten hesap sorma hakkÄ±nÄ± veriyor.

Çünkü bu ülkede yaÅŸayan sivillerin her birinin can güvenliÄŸini korumasÄ± gereken kurum devlettir. Bu videonun Youtube görüntüsüne ve gazete haberlerine ekte sunduÄŸum linkten ulaÅŸabilirsiniz.

Ä°ddia makamÄ±, gencecik yaÅŸÄ±nda hayata gözlerini yuman Mehmetler ölmesin, barÄ±ÅŸ olsun, sivillerin yaÅŸam hakkÄ± korunsun diye çaÄŸrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z metni, teröre destek olarak nitelendiriyor. Bu, en kaba tarifiyle gerçekleri saptÄ±rmaktÄ±r. DoÄŸrularÄ± dile getireni ve resmi yetkilileri etik davranÄ±ÅŸa davet edeni marja itmektir.

Ä°ddianameden öyle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki, biz ülkemizde sivillere yaÅŸatÄ±lan bu ÅŸiddeti ve acÄ±yÄ± görüp sussaydÄ±k, devletten hesap sormasaydÄ±k, iyi akademisyenler olacaktÄ±k. Oysa savaÅŸta ve çatÄ±ÅŸmalarda insan hayatlarÄ±nÄ± hiçe sayanlardan hesap sormak sadece akademisyenlerin deÄŸil, her aklÄ± baÅŸÄ±nda vatandaÅŸÄ±n hakkÄ± ve görevidir.

Ancak bugün ülkemizde Sur'da, Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan insan hakkÄ± ihlallerini görmezden gelmenin vatanseverlik, bu ihlallere dikkat çekmenin ise vatan hainliÄŸi olduÄŸu ÅŸeklinde çarpÄ±k bir siyasi anlayÄ±ÅŸ hâkim. Bu anlayÄ±ÅŸ adaletsizdir. Bu anlayÄ±ÅŸ, insan hayatlarÄ±nÄ± deÄŸil, ÅŸiddeti ve katliamÄ± kutsayan bir anlayÄ±ÅŸtÄ±r ve yanlÄ±ÅŸtÄ±r.

Halbuki bundan birkaç sene evvel, mesela 2011'de, zamanÄ±n baÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 1936-37-38'de Dersim'de öldürülen binlerce insanÄ±n listesini devletin belgelerinden gösterdikten sonra, 'EÄŸer devlet tarafÄ±ndan özür dilemek gerekiyorsa, ben özür dilerim' diyebilmiÅŸti. Devletin açÄ±kça suç iÅŸlediÄŸini, iÅŸleyebileceÄŸini ve bu suçlardan özür dilenmesi gerektiÄŸini kendisi de tarihi belgelerden yola çÄ±karak dile getirmiÅŸti.

O zamanlar ülkede böylesine demokrat bir siyasi iklim hâkimdi. SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n bu açÄ±klamasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± video ektedir. Åžimdi ise, 'devlet sonradan özür dileyeceÄŸi bir ÅŸey yapmasÄ±n, hatadan dönsün' demek bile suç sayÄ±lÄ±yor. Liderlerin, toplumun ve bireylerin devleti algÄ±lama biçiminde 7 yÄ±l içinde ne deÄŸiÅŸti?

Benim ÅŸahsen siyasi sorumluluk anlayÄ±ÅŸÄ±m ve ilkelerim 7 senede deÄŸiÅŸmedi. Ben yÄ±llar evvel baÅŸörtülü kadÄ±nlarÄ±n eÄŸitim hakkÄ±nÄ± savunan bildiriye imza verdiÄŸimde de aynÄ± demokrasi ve sorumluluk anlayÄ±ÅŸÄ±yla hareket ettim; bu metni imzalarken de. Çünkü susmak, yanlÄ±ÅŸ ve hukuksuz olan karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmak, o suça ortak olmaktÄ±r.

Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z metnini imzalayarak, çok haklÄ± talepleri dile getirdiÄŸimi düÅŸünüyorum. Bunu yaparken, hiçbir suç örgütünü övmedim, ÅŸiddet çaÄŸrÄ±sÄ± yapmadÄ±m ve toplumda ÅŸiddeti körükleyecek hiçbir eylemi övmedim.

Sadece ve sadece günlerce süren sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± nedeniyle büyük maÄŸduriyetler yaÅŸayan, hava, su, ekmek, elektrik gibi en temel ihtiyaçlarÄ±ndan mahrum olan, yaralÄ±larÄ±na saÄŸlÄ±k hizmeti alamayan, ölülerini defnedemez hale gelen, her an ölüm korkusuyla evlerinde mahsur kalan sivillerin en temel insani haklarÄ±nÄ± savundum.

Bu nedenle imza metniyle internet ortamÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda, okuduktan sonra hemen imzaladÄ±m.

Ä°ddianame benim hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m ve görmediÄŸim birilerinden talimat alarak, belli bir zamanlamayla hareket ettiÄŸime hüküm veriyor. Bu da doÄŸru deÄŸildir.

Ben hayatÄ±mda hiçbir zaman birileri adÄ±na konuÅŸmadÄ±m, kimseden emir alarak da konuÅŸmadÄ±m. Ä°ddianamede hakkÄ±ma yapÄ±lan bu talimatla konuÅŸtu ifadesini kesinlikle reddediyorum. Ben baÄŸÄ±msÄ±z aklÄ±yla düÅŸünen, araÅŸtÄ±ran, yazarak veya konuÅŸarak düÅŸüncelerini özgürce ifade etmeye çalÄ±ÅŸan bir bireyim.

HayatÄ±mda hiçbir örgüte, partiye veya gruba üye olmadÄ±ÄŸÄ±m gibi, kendimi olsa olsa beyninin Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±nÄ± ve vicdanÄ±nÄ±n sesini insanlÄ±ÄŸÄ±n yararÄ±na kullanmaya çalÄ±ÅŸan bir fikir iÅŸçisi olarak görürüm.

Ä°ddianame, 'terör örgütü propagandasÄ± suçu'na iliÅŸkin olarak imza metninin tek taraflÄ± olmasÄ±nÄ± ve yalnÄ±zca devleti muhatap almasÄ±nÄ± gerekçe göstermektedir. Ä°mza metninin öncelikli olarak devlete yöneltildiÄŸi doÄŸrudur; zira mensubu olmadÄ±ÄŸÄ±m bir örgüte barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ± yapmamÄ±n hiçbir mantÄ±ÄŸÄ± yoktur.

BarÄ±ÅŸ ve sivillere karÅŸÄ± insanca muamele talep etmek bir haktÄ±r ve bu anayasal talep ancak ve ancak yurttaÅŸlÄ±k baÄŸÄ±yla baÄŸlÄ± olduÄŸum devlete yöneltilebilir.

Biz, vatandaÅŸÄ± olduÄŸumuz devletten hesap sorduÄŸumuz için ve bölgedeki insan haklarÄ± ihlallerini dile getirdiÄŸimiz için günah keçisi ilan edildik. Çok açÄ±kça, sadece doÄŸruyu söylediÄŸimiz için çok sayÄ±da arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸinden edildi; OHAL marifetiyle ve KHK'lerle iÅŸlerinden atÄ±lan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n pasaportlarÄ± ellerinden alÄ±ndÄ±; çok deÄŸerli akademisyenler artÄ±k ülkelerinde çalÄ±ÅŸamaz hale getirildi, öÄŸrencilerinden kopartÄ±ldÄ±.

Henüz iÅŸlerini kaybetmeyenlere de çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kurumlarda aÄŸÄ±r mobbing uygulanÄ±yor; bitmeyen soruÅŸturmalarla psikolojik baskÄ± yapÄ±lÄ±yor, akademik yükselmeleri engelleniyor; dersleri ellerinden alÄ±nÄ±yor.

Bir kÄ±smÄ±mÄ±z 1930'larda Nazi Almanya'sÄ±ndan kaçÄ±p Türkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan Alman akademisyenler gibi, dünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndaki akademik kurumlarda göçmen olarak çalÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yoruz.

Türkiye'nin düÅŸünen ve eleÅŸtiren insanlarÄ±na sadece doÄŸrularÄ± dile getirdikleri ve insan haklarÄ±nÄ± savunduklarÄ± için reva görülen bu uygulamalar, Türkiye siyasal tarihinde bir kara leke olarak yer alacaktÄ±r.

AynÄ± 1940'lar 50'ler üniversitesindeki cadÄ± avÄ±nÄ±n ve aynÄ± 12 Eylül sonrasÄ± çÄ±kartÄ±lan 1402 sayÄ±lÄ± yasayla üniversiteden atÄ±lan muhalif hocalarÄ±mÄ±za, meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za yapÄ±lanlarÄ±n kara bir leke olarak tarihte yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi.

12 Eylül sonrasÄ±nda çok deÄŸerli hocalarÄ±mÄ±za ülkede yaÅŸam hakkÄ± tanÄ±mayan ve bazÄ±larÄ±nÄ± akademik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Zimbabwe'de sürdürmek zorunda bÄ±rakan zihniyetle, bugünkü zihniyet birbirinin aynÄ±dÄ±r.

DemokratikleÅŸme, sivilleÅŸme, özgürlüklerin geniÅŸletilmesi ve barÄ±ÅŸ söylemiyle yÄ±llarca iktidar olan bir hükümetin, 12 Eylül'ün darbeci zihniyetiyle aynÄ± noktaya gelmesi de ayrÄ±ca hazindir.

Benzer bir ÅŸekilde, kendi uzmanlÄ±k alanÄ±m olduÄŸu için gazetecilik açÄ±sÄ±ndan da bakÄ±yorum: Gerçekleri halka anlatmak ve kamu yararÄ± gözetmek açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, basÄ±nÄ±mÄ±z da kötü bir sÄ±nav verdi bölgedeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda.

Gerçekleri sakladÄ±, insan hakkÄ± ihlallerini ve sivil ölümlerini kahramanlÄ±k gibi çerçeveledi; suça ortak oldu. AynÄ± sorumsuz medya, benim gibi barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± akademisyenlerin kanÄ±yla duÅŸ alacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen mafya liderlerini kutsadÄ±, açÄ±kça canÄ± tehdit suçu iÅŸleyenlere prim verdi.

Akademisyenleri 'alçak' ve 'müsvedde' olarak niteleyen küçültücü düÅŸünceleri yeniden ve yeniden üreterek sahibinin sesini oynadÄ±. Sahte ve kurgulanmÄ±ÅŸ haberlerle bizi teröristmiÅŸ gibi çerçeveledi. Bu sorumsuz gazetecilerin ülkenin vatandaÅŸlarÄ±na ve sorumluluk sahibi insanlarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±p ettikleri de gazetecilik tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktÄ±r.

Sözlerime rahmetli hocamÄ±z Güney Gönenç 'in 'KaranlÄ±k ZamanlarÄ±n ÅžarkÄ±sÄ±: Üniversite'de 40'lÄ± 50'li yÄ±llar' adlÄ± kitabÄ±nda Aykut Göker'in yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸu satÄ±rlarla son vermek isterim:

'KaranlÄ±k zamanlarÄ± anlatan ÅŸarkÄ±larda yalnÄ±zca karanlÄ±k zamanlar ve karanlÄ±ÄŸÄ±n insanlarÄ± deÄŸil, o karanlÄ±ÄŸa direnen, o karanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± isyanlarÄ±nÄ± yükselten güzel insanlar da vardÄ±r… O güzel insanlarÄ±n direnci, isyanÄ±, yarÄ±nlarÄ±mÄ±z için umuttur. KaranlÄ±k zamanlarÄ± anlatan ÅŸarkÄ±lar, aslÄ±nda anlattÄ±klarÄ± o güzel insanlarla umudun da ÅŸarkÄ±sÄ±dÄ±r. Onun içindir ki, karanlÄ±k zamanlarÄ± anlatan ÅŸarkÄ±larÄ± hep güzel insanlar söyler. O güzel insanlar bazen bilim insanÄ±dÄ±r, bazen halk ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ±, bazen de kunduracÄ± ya da iÅŸportacÄ±… OnlarÄ±n ortak yanÄ± dirençleriyle, mücadeleleriyle gelecek kuÅŸaklara taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± umuttur. Ve bize, dosta düÅŸmana herkese, hep ÅŸunu anlatmak isterler: BakÄ±n, biz vardÄ±k ve hep olacaÄŸÄ±z. KaranlÄ±klarÄ±n üstesinden gelinceye dek…'

Ä°mzaladÄ±ÄŸÄ±m metin tek bir suç unsuru bile barÄ±ndÄ±rmamaktadÄ±r ve anayasanÄ±n düÅŸünce ifade özgürlüÄŸünü koruyan maddesi kapsamÄ±ndadÄ±r.

'Terör örgütü propagandasÄ± yapmak' suçunu kabul etmiyorum. BeraatÄ±mÄ± istiyorum.”

BarÄ±ÅŸ akademisyeni Esra Arsanâ€™a 7,5 yÄ±la kadar hapis istemi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 18:15

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