SavcÄ± barÄ±ÅŸ akademisyeni Esra Arsan iÃ§in hapis istedi

BarÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±klar iÃ§in yargÄ±lanan 13 akademisyen bugÃ¼n iki ayrÄ± mahkemede hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

13 barÄ±ÅŸ akademisyeninin bugün iki mahkemede duruÅŸmalarÄ± görüldü. SavunmasÄ±nÄ± yapan Akademisyen ve Evrensel YazarÄ± Esra Arsan için savcÄ± TMK 7/2'den cezalandÄ±rma istedi. Arsan hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istemedi.

BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için “Terör örgütü propagandasÄ±” ile suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan akademisyenlerin duruÅŸmalarÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi’nde devam etti. Bianet’in haberine göre iki ayrÄ± mahkemede 13 akademisyenin duruÅŸmalarÄ± görüldü. Ä°lk duruÅŸmasÄ± görülen Akademisyen ve Evrensel YazarÄ± Esra Arsan’Ä±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan avukatÄ± Fikret Ä°lkiz, mahkemeye gelen belgelerle ilgili bir sonraki celsede beyanda bulunmak için süre istedi.

Heyetin Ä°lkiz'in süre talebini reddetmesinin ardÄ±ndan savcÄ± esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± sundu. SavcÄ± Arsan’Ä±n Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesine göre cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. MütalaanÄ±n ardÄ±ndan hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ± (HAGB) hususunda görüÅŸü sorulan Arsan, HAGB istemediÄŸini söyledi. Arsan ve avukatÄ± esasa karÅŸÄ± savunmalarÄ±nÄ± sunmak için süre istedi. Heyet süre talebini kabul ederek duruÅŸmayÄ± 9 Ocak 2019’a bÄ±raktÄ±.

ÇOK SAYIDA AKADEMÄ°SYEN YÄ°NE HAKÄ°M KARÅžISINDAYDI

Akademisyenlerden Z.Ç.Ç. ise yurtdÄ±ÅŸÄ±nda görevli olduÄŸu gerekçesiyle duruÅŸmaya katÄ±lamadÄ±. Bir sonraki duruÅŸma 27 AralÄ±k’ta. Canan Erten de savunmasÄ±nÄ± hazÄ±rlayabilmek için süre istedi. DuruÅŸma 5 KasÄ±m’a ertelendi.

DuruÅŸma salonunda hazÄ±r bulunan Bülent Tanju saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle savunmasÄ±nÄ± yapamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi, süre talebinde bulundu. Tanju’nun duruÅŸma 8 KasÄ±m’da. Begüm BaÅŸdaÅŸ da yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu için duruÅŸmaya katÄ±lamadÄ±. BaÅŸdaÅŸ, 28 Åžubat’tan sonra Türkiye’de olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek süre istedi. Heyet talebi kabul etti. Bir sonraki duruÅŸma 6 Mart’ta. Yasin BarÄ±ÅŸ GöÄŸüÅŸ, Saadet Sorgunlu, AyÅŸe AslÄ± Berkman, Kumru ÇÄ±lgÄ±n ve Dilek Çankaya duruÅŸmalarÄ± için salonda hazÄ±r bulundu. Mahkeme beraat talebini reddetti, duruÅŸmalarÄ± 10 Ocak’a erteledi. Akademisyenler AkÄ±n Tek ve Özgecan Korkmaz da duruÅŸma salonunda hazÄ±r bulundu. AvukatlarÄ± mazeretli olduÄŸu için duruÅŸmaya katÄ±lamadÄ±. Akademisyenler avukatlarÄ±yla birlikte savunma yapmak istediklerini söyledi. Heyet duruÅŸmayÄ± 20 KasÄ±m’a erteledi.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 7/2 NE SÖYLÜYOR?

Terör örgütünün; cebir, ÅŸiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meÅŸru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere baÅŸvurmayÄ± teÅŸvik edecek ÅŸekilde propagandasÄ±nÄ± yapan kiÅŸi, bir yÄ±ldan beÅŸ yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lÄ±r. Bu suçun basÄ±n ve yayÄ±n yolu ile iÅŸlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rÄ±lÄ±r. AyrÄ±ca, basÄ±n ve yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n suçun iÅŸlenmesine iÅŸtirak etmemiÅŸ olan yayÄ±n sorumlularÄ± hakkÄ±nda da bin günden beÅŸ bin güne kadar adli para cezasÄ±na hükmolunur. (HABER MERKEZÄ°)

BarÄ±ÅŸ akademisyeni Esra Arsanâ€™Ä±n savunmasÄ±nÄ±n tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 20:49

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