'GREVIO TÃ¼rkiye raporu, yetkililerin gÃ¶revini yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor'

HDP'li Filiz KerestecioÄŸlu, GREVIO TÃ¼rkiye raporunun, kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete dair yetkililerin gÃ¶revlerini yerine getirmediÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.

GREVIO’nun Türkiye raporunu deÄŸerlendiren HDP Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, Türkiye’de erkek ÅŸiddetinin hâlâ yaygÄ±n olduÄŸunu ve yetkililerin görevlerini yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Avrupa Konseyi'nin kadÄ±nlara yönelik ve aile içi ÅŸiddetle mücadele sözleÅŸmesi olan ve Türkiye'nin de ilk imzacÄ±larÄ±ndan olduÄŸu Ä°stanbul SözleÅŸmesi’nin izleme ve denetleme komitesi GREVIO, Türkiye raporunu yayÄ±nladÄ±.

Rapora iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan HDP Ankara milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, raporun titiz ve meÅŸakkatli bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n ürünü olduÄŸunu belirtti. Raporun amacÄ±nÄ±n, devletin sözleÅŸmenin ruhuna ve bütünlüÄŸüne uygun politikalar izlemesini saÄŸlayacak adÄ±mlarÄ±n tespit edilmesi olduÄŸunu söyleyen KerestecioÄŸlu, uzmanlarÄ±n bu amaçla geçtiÄŸimiz yÄ±l Türkiye'ye geldiÄŸini ve hakimler, sÄ±ÄŸÄ±nak görevlileri, sivil toplum örgütü ve kadÄ±n örgütü temsilcileriyle görüÅŸtüÄŸünü kaydetti.

'Ä°LK Ä°MZACI OLMAK HER ÅžEY DEMEK DEÄžÄ°L'

Raporun, ÅŸiddeti önlemenin mevcut politikalarla yeterli olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±rken, erkek ÅŸiddetinin neden hâlâ yaygÄ±n olduÄŸunun cevabÄ±nÄ± da verdiÄŸini belirten KerestecioÄŸlu, “Åžiddete karÅŸÄ± etkili bir mücadele için devlete sorumluluklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor. Türkiye de ilk imzacÄ±larÄ±ndan ama ilk olmak her ÅŸey olmak anlamÄ±na gelmiyor” dedi.

Åžiddetin Türkiye'de yaygÄ±n olmasÄ±nÄ±n yetkililerinin görevlerini yeterli yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini kaydeden KerestecioÄŸlu, aileyi korumak pahasÄ±na kadÄ±na ÅŸiddetin görmezden gelindiÄŸini, kadÄ±nlarÄ±n annelik ve bakÄ±m emeÄŸi üzerinden geleneksel rollere hapsedilmeye çalÄ±ÅŸÄ±larak yoksulluÄŸa, ekonomik sömürüye açÄ±k hale getirildiÄŸini ifade etti.

'HAKÄ°MLERLE YAPILAN GÖRÜÅžMELER, VAHAMETÄ° GÖSTERÄ°YOR'

KerestecioÄŸlu, TBMM'de kurulan 'BoÅŸanmalarÄ±n Önlenmesi Komisyonu'nun sözleÅŸme ve yasalarla çeliÅŸerek kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸam hakkÄ±nÄ± hiçe sayan talihsiz öneriler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Komisyonun evden uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ±na iliÅŸkin kanÄ±t sunulmadÄ±ÄŸÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rmanÄ±n 15 gün olmasÄ± yönünde öneri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan KerestecioÄŸlu, ayrÄ±ca bu önerinin “eÅŸler arasÄ±nda soÄŸukluÄŸa yol açmasÄ±n” diyerek ifade edildiÄŸini aktardÄ±.

KerestecioÄŸlu, “Ben de kendi avukatlÄ±k deneyimlerimden biliyorum ki kadÄ±nlar, ÅŸiddet söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nda çok zor baÅŸvuruyorlar zaten boÅŸanmaya. Hakimler tedbir kararÄ± vermekte isteksiz davranÄ±yor. Biz bu dediÄŸimiz ÅŸeylerin aslÄ±nda tavsiye olarak kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± GREVÄ°O'nun raporunda gördük. Hakimlerle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler durumun vehametini daha fazla gösteriyor” dedi.

'SOSYAL DEVLET ERKEKLERE EÅž BULMA ARACI DEÄžÄ°L'

KadÄ±nlarÄ±n aileye erkeklere baÄŸÄ±mlÄ± olmadan kendi ayaklarÄ± üzerinde durabildikleri, kendi kararlarÄ±nÄ± verebildikleri bir hayatÄ± kadÄ±nlara çok gören bir iktidar olduÄŸunu kaydeden KerestecioÄŸlu, Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n sosyal devlet anlayÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin sözlerini hatÄ±rlattÄ±. KerestecioÄŸlu, “En önemli sorunumuz zaten yaÅŸlÄ± amcalarÄ±n evlendirilmesi. Ona göre kadÄ±nlarÄ±n eÅŸit yurttaÅŸlar olarak desteklenmesi sosyal devletin dengesini bozuyormuÅŸ. Herkese hatÄ±rlatmak isteriz ki sosyal devlet erkeklere eÅŸ bulma aracÄ± deÄŸildir, bakÄ±cÄ± bulma aracÄ± hiç deÄŸildir.”

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™dan sosyal devlet iÃ§in garip Ã¶lÃ§Ã¼

BÄ°NALÄ° YILDIRIM'IN HABERDAR OLMASI GEREKENLER

Raporda, hakim ve savcÄ±larÄ±n Ä°stanbul sözleÅŸmesi baÅŸta olmak üzere kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸi ile ilgili uluslararasÄ± ve yasal uygulamalarÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± ile çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±na yer verildiÄŸini söyleyen KerestecioÄŸlu ÅŸöyle devam etti:

“Hakim, savcÄ±, polis, öÄŸretmen ama en baÅŸta siyasetçilerin o eÄŸitimden geçmesi gerekiyor. Bu yüzden de Binali beyin kadÄ±nlarÄ±n erkeklerle eÅŸit koÅŸullarda olmasÄ± için pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sosyal devletin bir kÄ±stasÄ± olduÄŸundan haberdar olmasÄ± gerekiyor.”

2017 Küresel Cinsiyet Uçurumu AraÅŸtÄ±rmasÄ±'nda Türkiye'nin 144 ülke arasÄ±nda 131. sÄ±rada olduÄŸunu ifade eden KerestecioÄŸlu, “KadÄ±nlarÄ±n ekonomiye katÄ±lÄ±mÄ± ise 128. sÄ±rada. Bu vahim bir tablodur. Bu durumun en önemli sebebi kadÄ±nlara yönelik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve ÅŸiddetin hâlâ çok yaygÄ±n olmasÄ±dÄ±r. GREVIO raporu da aynen bunu tespit ediyor” diye konuÅŸtu.

'BÜTÇEDE KADINLARA AYRILAN KALEMLERÄ° GÖREMÄ°YORUZ'

KadÄ±nlarÄ±n eÄŸitim ve istihdama eriÅŸimi önündeki en büyük engelin kadÄ±nlara yönelik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve ÅŸiddet olduÄŸunu belirten KerestecioÄŸlu, kadÄ±nlarÄ±n tüm farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± gözetecek, haklardan eÅŸit biçimde yararlanmalarÄ±nÄ± ve güçlenmelerini saÄŸlayacak bütçe zorunluluÄŸundan bahsetti.

Åžu an Mecliste bütçe hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama kadÄ±nlara ayrÄ±lan bütçenin kalemlere göre nasÄ±l olduÄŸunu göremediklerinin ifade eden KerestecioÄŸlu, “KadÄ±nlara ne ayrÄ±lÄ±yor kÄ±smÄ±na ulaÅŸamÄ±yoruz çünkü ülkede bir ‘kadÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ±’ yok. GörebildiÄŸimiz, saray ve savaÅŸ bütçesinin bütün kalemlerin önüne geçtiÄŸine tanÄ±k olacaÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Ancak bütün kadÄ±nlarÄ±n farklÄ±lÄ±klarÄ± ve ihtiyaçlarÄ± gözetilerek bu bütçe yapÄ±labilir. Belediyelerdeki kadÄ±n merkezlerini kapatarak bu amaçlara ulaÅŸmak mümkün deÄŸil” dedi.

'EÄžÄ°TÄ°MDEN SÄ°YASETE HER ALANDA EÅžÄ°TLÄ°K OLMALI'

YalnÄ±zca aile hayatÄ±nÄ± güçlendirmek ve kadÄ±nÄ± aile içinde tarif etmekle cinsiyet eÅŸitliÄŸinin saÄŸlanamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen KerestecioÄŸlu, raporun, “KadÄ±nlarÄ± evli bekar, çocuklu çocuksuz diye ayÄ±ran politikalarÄ±n ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸiddeti artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, Türkiye’de eÄŸitim müfredatÄ± ve ders kitaplarÄ±nÄ±n cinsiyetçi ögelerle dolu olduÄŸu ve bir an önce elden geçirilmesi gerektiÄŸi, eÄŸitimden siyasete her alanda eÅŸitliÄŸin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸi, sorumlu tüm personele kadÄ±nÄ±n insan haklarÄ± ve cinsiyet eÅŸitliÄŸi konusunda düzenli eÄŸitim saÄŸlanmasÄ± ve kadÄ±n örgütlerinin uzmanlÄ±klarÄ±ndan yararlanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi” yönündeki tavsiyelerine deÄŸindi.

‘CEZASIZLIK ERKEK ÅžÄ°DETÄ°NÄ° BESLER VE SÜRDÜRÜR’

GözaltÄ±nda kadÄ±nlara yönelik ÅŸiddetin, taciz ve tecavüz tehditlerinin kabul edilemez olduÄŸu ifade edilen raporda, sÄ±ÄŸÄ±nak ve ÅžÖNÄ°M’lerin yetersizliÄŸine deÄŸinildiÄŸini söyleyen KerestecioÄŸlu raporda yer alan ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

“Ä°stasyon sÄ±ÄŸÄ±nak uygulamasÄ± kadÄ±nlarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naklarda saÄŸlanan uzman destekeÅŸlerine eriÅŸmesinin önünde engel oluÅŸturuyor. ÅžÖNÄ°M’ler 7/24 çalÄ±ÅŸmalÄ±. SÄ±ÄŸÄ±nak ve ÅžÖNÄ°M’ler uzun süreli pikososyal destek yanÄ±nda hukuki ekonomik destekleri güçlendirmeli, güvenceli istihdam olanaklarÄ± için danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmalÄ±. KadÄ±nalara ÅŸiddet durumunda doÄŸrudan danÄ±ÅŸmanlÄ±k veren uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ acil yardÄ±m hattÄ± açÄ±lmalÄ±. Åžiddette uÄŸramÄ±ÅŸ çocuklara hizmet sunan, çocuk izleme merkezlerileri yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±. Cinsel ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±nlar için Cinsel Åžiddet Kriz Merkezleri bir an önce açÄ±lmalÄ±. Psikolojik ÅŸiddet, Ä±srarlÄ± takip, zorla evlendirme ceza hukukunda ayrÄ± baÅŸÄ±lÄ±klar halinde yer almalÄ±. CezasÄ±zlÄ±k erkek ÅŸidetini besler ve sürdürür.”

'KADINLAR MAHKEMELERE VE KOLLUK GÜÇLERÄ°NE GÜVENMÄ°YOR'

KadÄ±nlarÄ±n çoÄŸunun yasal haklarÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmalarÄ±na raÄŸmen kolluk ve mahkemelere baÅŸvurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KerestecioÄŸlu, bu durumu kurumlara güvenmemek ve sonuç alamayacaklarÄ±nÄ± düÅŸünmeleriyle açÄ±klarken, “YargÄ±lanmaktan, suçlanmaktan çekiniyorlar. En önemli sorunlarÄ±mÄ±zdan birisi cezasÄ±zlÄ±k GREVIO da bunu tespit ediyor. Bunun için öncelikle devlet personellerinin ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± vakalarÄ±n cezasÄ±zlÄ±kla sonuçlanmasÄ±. Bu durumlarda ya üstü kapatÄ±lÄ±yor ya da hafif bir ÅŸekilde ele alÄ±nÄ±yor yaptÄ±rÄ±m uygulanmÄ±yor” dedi.

GREVIO’nun koruma tedbirlerinin yanÄ± sÄ±ra cezai yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n da artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirttiÄŸini söyleyen KerestecioÄŸlu, “Biz kadÄ±nlar sömürü, ölüm, ÅŸiddet dÄ±ÅŸÄ±nda hayatlarÄ± hak ettiÄŸimiz için özgür eÅŸit ve adil bir yaÅŸamÄ±n mümkün olduÄŸunu, hakkÄ±mÄ±z olduÄŸunu bildiÄŸimiz için bu anlaÅŸmanÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± günden bu yana etkin bir ÅŸekilde uygulanmasÄ± için mücadele ediyoruz. Bu süreçte mücadeleyi sürdüreceÄŸiz. GREVIO uyarÄ±larÄ± dikkate alÄ±nmasÄ± tavsiyelere uyulmasÄ± için denetimi konusunda çaba gösterilmeli” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 17:59

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