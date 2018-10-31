ÅžÄ±rnak'ta bir mahalle: Ne su ne elektrik ne de yol var

ÅžÄ±rnak'Ä±n YeÅŸilyurt Mahallesi'nde kayyÄ±m atanan belediye tarafÄ±ndan bozulan yol onarÄ±lmadÄ±. Mahalleliler elektrik ve suyun olmamasÄ±na da tepkili.

ÅžÄ±rnak merkeze baÄŸlÄ± YeÅŸilyurt mahallesinde, kayyÄ±m atanan belediye tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 8 ay önce “yenilenecek” gerekçesiyle bozulan 2 kilometrelik yol halen yapÄ±lmadÄ±. Elektrik ve su sorunu yaÅŸanan mahallede yaÅŸayan Abdullah Ertak, “Hani yol, hani trafo?” diye sordu.

MA’dan Gökhan Altay ve Ahmet Kanbal’Ä±n haberine göre, ÅžÄ±rnak T Tipi KapalÄ± Cezaevinin hemen aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda kalan ve Rezok diye adlandÄ±rÄ±lan bölgede yol, yaÄŸmurlarÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte adeta bataklÄ±ÄŸa döndü. 10 ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bölgede bulunan yolun yapÄ±lmamasÄ± nedeniyle yurttaÅŸlar farklÄ± tepeleri kullanarak evlerine gidip gelmek zorunda kalÄ±yor. AraçlarÄ±n çamura saplandÄ±ÄŸÄ± yolu kullanmak zorunda olan öÄŸrenciler ise her gün çamurlu elbiselerle evlerine dönüyor. AyrÄ±ca cezaevinin kanalizasyon borularÄ±ndan dökülen kirli su da yolun ortasÄ±ndan akÄ±yor. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden suyun yaydÄ±ÄŸÄ± kokudan kaynaklÄ± yurttaÅŸlar kapÄ± ve pencerelerini açamÄ±yor.

SUYU SIRTLARINDA TAÅžIYORLAR

KayyÄ±m atanan belediye baÅŸta olmak üzere tüm kamu yetkilileriyle yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmelerde sonuç alamayan yurttaÅŸlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. YÄ±llardÄ±r kullanÄ±lan su kuyusunun bir süre önce kurumasÄ±ndan kaynaklÄ±, yurttaÅŸlar su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamaz hale geldi. Su için birkaç kilometre uzaklÄ±kta bulunan çeÅŸme ve kuyulara yürümek zorunda kalan yurttaÅŸlar, suyla doldurduklarÄ± bidonlarÄ± ise ya sÄ±rtlarÄ±nda ya da el arabalarÄ±yla evlerine taÅŸÄ±yor.

GÜNLERDÄ°R ELEKTÄ°RÄ°KSÄ°ZLER

Tüm bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra mahalledeki trafonun da geçtiÄŸimiz hafta patlamasÄ±ndan kaynaklÄ± yurttaÅŸlar günlerdir elektriksiz yaÅŸÄ±yor. AkÅŸamlarÄ± mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± ve fenerlerle idare eden yurttaÅŸlar, elektronik malzemelerini de ÅŸehir merkezine inerek ÅŸarj ediyor.

SADECE ‘YAPACAÄžIZ’ DÄ°YORLAR

FotoÄŸraf: MA

YaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlardan kaynaklÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± çektiklerini belirten mahalle sakinlerinden Abdullah Ertak, çamurlu yol ve yanan trafoyu göstererek “Hani yol, hani trafo? Belki on kere baÅŸvurduk ama gelip sorunu çözmediler” dedi. ÇocuklarÄ±nÄ±n her gün kullanmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± yolda çamura saplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ertak, “Ä°lk olarak asfaltÄ±n bittiÄŸini söylediler. Daha sonra yaÄŸmurlar baÅŸlamadan yolu yapacaklarÄ±nÄ± söylediler. Sadece fotoÄŸraf çekip gittiler. HastalarÄ±mÄ±zÄ± hastaneye götürmekte zorlanÄ±yoruz. Biz vatandaÅŸ deÄŸil miyiz?” diye sordu.

Ertak, yaÅŸadÄ±klarÄ± su sorunu hakkÄ±nda ise ÅŸunlarÄ± söyledi: Birkaç kez tankerle su getirdiler. Ancak daha sonra onu da getirmediler. SÄ±rtÄ±mÄ±zda su taÅŸÄ±yoruz. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± yÄ±kayamÄ±yoruz. BurasÄ± yüksekte olduÄŸu için suyu taÅŸÄ±yamadÄ±klarÄ±nÄ± söylüyorlar. Biz de hemen yukarÄ±mÄ±zda bulunan cezaevinin kullandÄ±ÄŸÄ± suyun buraya verilmesini istedik. Ancak onu da sadece cezaevine yetiyor diye vermediler. Sadece ‘yapacaÄŸÄ±z’ diyorlar ama ne zaman yapacaklarÄ± belli deÄŸil.

‘BOZDUKLARI YOLU YAPMADILAR’

Mahalle sakinlerinden Miyazet Ertak ise, su getirmek için uzun bir süre yürümek zorunda kaldÄ±klarÄ±na dikkat çekti. “Kimse bize sahip çÄ±kmÄ±yor” diyen Ertak, “Her yere gittik ancak sorunlarÄ±mÄ±zÄ± çözmediler. BozduklarÄ± yolu yapmadÄ±lar. Birçok yere asfalt döktüler ama burada yol yok. KÄ±ÅŸÄ±n daha da zorlanacaÄŸÄ±z” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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