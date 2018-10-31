Brezilyaâ€™da Ä±rkÃ§Ä± baÅŸkan Bolsonaro ile yeni siyasi dÃ¶nem

Brezilya'da Ä±rkÃ§Ä± baÅŸkan Bolsonaro'nun seÃ§ilmesiyle demokrasi gÃ¼Ã§leri hedef olacak, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k devlet politikasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸecek.

Brezilya’da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini Sosyal Liberal Partinin (PSL) Ä±rkçÄ± adayÄ± Jair Bolsonaro kazandÄ±. Bolsonaro pazar günü yapÄ±lan seçimlerin ardÄ±ndan ilk röportajÄ±nÄ± pazartesi günü Record TV’ye verdi. Seçim kampanyasÄ± boyunca demokrasi güçlerine yönelik saldÄ±rgan tutumlarÄ±yla tepki toplayan eski Bolsonaro kabinesinin 4 üyesini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± röportajÄ±nda ayrÄ±ca bireysel silahlanmanÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na ve yerlilere, Afrika kökenli BrezilyalÄ±lara, LGBTÄ°’ler ve kadÄ±nlara yönelik saldÄ±rgan düÅŸüncelerini yineledi.

AçÄ±klanan kabine üyeleri arasÄ±nda Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±’na getirilen “Chicago Boy” lakaplÄ± 69 yaÅŸÄ±ndaki Paulo Guedes bu ÅŸöhretini Chicago Üniversitesi’ndeki neoliberalizm savunucusu ekonomistlerden biri olmasÄ±na borçlu. Kamu borçlarÄ±nÄ±n ve bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± için özelleÅŸtirmeleri savunan Guedes’in Latin Amerika’da kurulu Amerika BankasÄ±’nÄ±n temsilcisi Alexandre Bettamio’yu ekibine katmasÄ± bekleniyor. Guedes ÅŸimdiden finans, planlama, sanayi ve ticareti birleÅŸtiren bir “süper bakanlÄ±k” oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’na getirilecek olan General Heleno Ribeiro, Bolsonaro’nun askeri akademideki eÄŸitmenlerinden biri. Ribeiro Brezilya’nÄ±n iç güvenliÄŸini askerileÅŸtirme yanlÄ±sÄ± olduÄŸu biliniyor. Bu durum, yoksul semtlerinde birçok insanÄ±n askeri polisler tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸü bir tarihe sahip olan ülkede özellikle endiÅŸe verici bulunuyor.

Kabinenin baÅŸÄ±na getirilecek isimse Demokrat Parti milletvekili Onyx Lorenzoni. Daha önce BrezilyalÄ± iÅŸadamlarÄ±ndan rüÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden Lorenzoni, tarihteki en büyük rüÅŸvet skandallarÄ±ndan biri olarak nitelenen Odebrecht yolsuzluk davasÄ±nda mahkemeye çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Lorenzoni’nin ilk icraatÄ± ise, yeni baÅŸkanÄ±n ilk ziyaret edeceÄŸi ülkelerin “aynÄ± dünya görüÅŸünü paylaÅŸtÄ±klarÄ±” Åžili, Ä°srail ve Amerika olduÄŸunu açÄ±klamak oldu.

Kabinenin açÄ±klanan dördüncü ismi ise Bilim ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±’na getirilecek olan Marco Pontes. 55 yaÅŸÄ±ndaki savaÅŸ pilotunun bilimle tek ilgisinin 2006 yÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu’nda bir hafta kalmasÄ± olduÄŸu söyleniyor.

Bolsonaro’nun birlikte çalÄ±ÅŸmak istediÄŸi isimler arasÄ±nda Ä°ÅŸçi Partisi lideri ve yolsuzluk davasÄ±yla cezaevine konulan Luiz Inacio Lula da Silva’ya hapis cezasÄ± veren hakim Segio Moro da var. Moro’nun Yüksek Federal Mahkemeye ya da Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na atanmasÄ± beklentiler arasÄ±nda.

BOLSONARO’DAN ‘ÇILGIN PROJELER’

Son dönemde seçilen her aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± devlet baÅŸkanÄ± gibi Bolsonaro’da “Tüm BrezilyalÄ±larÄ±n baÅŸkanÄ±” olacaÄŸÄ±nÄ± dillendirse de hem 28 yÄ±llÄ±k siyasi geçmiÅŸi hem de seçim döneminde demokrasi güçlerine ve azÄ±nlÄ±klara yönelik saldÄ±rgan tutumu bu sözlerin hamasetten ibaret olduÄŸunu doÄŸrular nitelikte.

BBC Mundo servisinin Bolsonaro’nun seçim vaatlerinden derlediÄŸi ve hükümet programÄ±nÄ± oluÅŸturacak beÅŸ reform ve proje baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na göre ülkenin ÅŸimdiye dek tartÄ±ÅŸmalÄ± da olsa “sola yatkÄ±n” diye bilinen politikalar dönemi de bitiyor.

Projelerden ilki ülkenin bireysel silahlanmayÄ± kÄ±sÄ±tlayan düzenlemesini gündeme getirerek partisi Sosyal Liberal Parti’nin (SLP) seçim programÄ±nda meÅŸru müdafaa için “her vatandaÅŸÄ±n silah kullanma hakkÄ± olduÄŸu” ÅŸeklinde belirtilen düzenlemeyi uygulamaya koymak. Bolsonaro bu düzenlemenin cinayet oranÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.

Ä°kinci proje ise polislere dokunulmazlÄ±k getirilmesi. Buna göre operasyon esnasÄ±nda suç iÅŸleyen polisin bu “profesyonel faaliyeti”nin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçiliyor.

Üçüncü baÅŸlÄ±k eÄŸitimde reform paketi. Reform her ÅŸeyden önce Brezilya’nÄ±n ülke tarihinin yeniden yazÄ±larak askeri diktatörlük dönemine iliÅŸkin eleÅŸtirel bakÄ±ÅŸÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor. Bu ek olarak, okullardaki “Toplumsal Örgütlenme ve Brezilya PolitikasÄ±” ve “Ahlak ve Sivil EÄŸitim” disiplinlerine son vermeyi öneren reform paketinde iki yÄ±l içinde her eyaletin baÅŸkentine askeri bir okul kurma vaadi de bulunuyor. Bolsonaro’nun eÄŸitim paketindeki en ilginç baÅŸlÄ±klardan birisi ise “Marksizmle mücadele etmek ve eÄŸitim maliyetlerini düÅŸürmek” için Ä±rk kotasÄ± uygulayan eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmak ve kÄ±rsal bölgelerde uzaktan eÄŸitimi yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak.

FotoÄŸraf: Alex Ribeiro/AA

HAKKINI ARAYANLAR ‘TERÖRÄ°ST’

Brezilya da yaygÄ±n bir eylem türü olan iÅŸgal eylemlerinin terörist faaliyet olarak tanÄ±mlanmasÄ± vaat edilen ve uygulamaya konmasÄ± beklenen yasal deÄŸiÅŸikliklerden bir tanesi. KÄ±sacasÄ± terörün tanÄ±mÄ± ve kapsamÄ± bir protesto biçimi olan kent ve kÄ±rsaldaki boÅŸ mülklere yönelik iÅŸgal eylemlerini kapsayacak ÅŸekilde geniÅŸletiliyor ve 30 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± almasÄ±nÄ±n önünü açabiliyor.

Bolsonaro, TopraksÄ±z Köylü Hareketi olarak bilinen MST ile Evsiz Ä°ÅŸçiler Hareketi’ni sÄ±k sÄ±k “terörist örgütler” ÅŸeklinde yaftalamÄ±ÅŸ ve “özel mülkiyetin kutsallÄ±ÄŸÄ±na” atÄ±fta bulunmuÅŸtu. Bolsonaro destekçisi bir grup çete seçimlerden bir gün önce bir MST kampÄ±nÄ± ateÅŸe vermiÅŸti.

Son olarak yerli halka yönelik Ä±rkçÄ± tutumun “toprak reformu” ile yasal çerçeve kazanmasÄ± geliyor. Yerli halka toprak tahsis etme uygulamasÄ±nÄ± “Brezilya sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde baÄŸÄ±msÄ±z ülkeler” kurulmasÄ± endiÅŸesiyle sona erdirilecek ve SLP’nin seçim programÄ±na göre “bir milimetre dahi toprak verilmeyecek.” Yerlilere tarihte gasbedilen toprak hakkÄ±nÄ±n geri verilmesi hakkÄ±nda “ Kimseye özel muamele ve iltimas geçilmeyecek” diyen Bolsonaro’nun bu reformun geçmiÅŸ hükümetlerin onay verdiÄŸi 129 vakayÄ± da içerek ÅŸekilde uygulamasÄ± ciddi huzursuzluklara neden olacak.

Henüz hükümet programÄ±na dahil olmayan ama önümüzdeki günlerde gündeme geleceÄŸine neredeyse kesin gözüyle bakÄ±lan bir diÄŸer seçim vaadi ise Brezilya sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n göçmenlere kapatÄ±lÄ±p mevcut göç yasalarÄ±nÄ±n daha kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± olmasÄ± gerektiÄŸiydi. Buna ek olarak, kadÄ±nlara ve çocuklara yönelik cinsel saldÄ±rÄ± suçlarÄ±nda kimyasal hadÄ±m uygulamasÄ± ile kürtajÄ±n yasaklanmasÄ± beklenen diÄŸer gündem maddeleri.

YENÄ° BÄ°R SÄ°YASÄ° DÖNEM

Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klÄ±k kazanmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan lideri Luciano Santo imzasÄ±yla açÄ±klama yapan Brezilya Komünist Partisi (PCdoB) ise ülkede demokrasinin, ulusal miras ve egemenliÄŸin ve halkÄ±n haklarÄ±nÄ±n tehdit altÄ±nda olduÄŸu yeni bir siyasi dönemin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Seçimlerin ikinci turunda geniÅŸ bir muhalefetin desteklediÄŸi baÅŸkan adayÄ± Fernando Haddad ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± adayÄ± kadÄ±n haklarÄ± aktivisti Mauela d’Avila’nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 46 milyon oyun ulusun demokratik bilincinin bir göstergesi olduÄŸuna deÄŸinen Santo, bu durumun aynÄ± zamanda bugünden baÅŸlayarak sÄ±kÄ± bir muhalefetin temellerini attÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

FotoÄŸraf: Carla Carniel/AA

Seçim dönemi cumhuriyetin kendi kurumlarÄ±nÄ±n tehdit edildiÄŸine, basÄ±n, gösteri ve örgütlenme özgürlüÄŸü gibi Federal Anayasa’nÄ±n teminat aldÄ±ÄŸÄ± haklara saldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na, üniversitelerin özerkliklerinin ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada “DünyanÄ±n en büyük 10 ekonomisinden biri olan Brezilya’nÄ±n önemi düÅŸünüldüÄŸünde bu gerici kopuÅŸun Latin Amerika’yÄ± da gerileten bir etkisi olacaktÄ±r” denildi.

Askeri diktatörlük sonu 1985’te geri dönülen demokratikleÅŸme sürecinin olaÄŸanüstü hal ile nefessiz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve seçilen adayÄ±n faÅŸist vaazlarÄ±na raÄŸbetin bu ÅŸekilde gerçekleÅŸme zemini bulduÄŸu tespiti yapÄ±lan açÄ±klamada, demokrasi güçlerini karÅŸÄ±larÄ±nda bulduklarÄ± ve bu yeni siyasi senaryoda demokrasi güçlerine yönelik eÄŸilimin güçlenmesinin kesin olduÄŸu kaydedildi ve “Ulusal kongreden ve diÄŸer yasama organlarÄ±ndan baÅŸlayarak toplumsal hareketlere, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± örgütlerine, ticaretin bazÄ± kesimlerine, akademiye, aydÄ±nlara, sanatçÄ±lara, hukuk dünyasÄ±na, dini gruplara ve hatta Cumhuriyetin resmi kurumlarÄ±nÄ±n üyelerine geniÅŸleyen, ülkenin bütün bir politik ve sosyal yaÅŸamÄ±nda direniÅŸ ve sÄ±kÄ± bir muhalefet örgütlenmelidir. Demokratik kampta bulunan valiler ve belediye baÅŸkanlarÄ± bu mücadelede önemli bir rol oynayacaktÄ±r” denildi.

‘TROPÄ°KLERÄ°N TRUMP’I BOLSONARO

“Tropiklerin Trump’Ä±” olarak anÄ±lan yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Jair Bolsonaro’nun adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tarÄ±m kapitalistleri tarafÄ±ndan desteklendiÄŸi ve Amazon ormanlarÄ±na yönelik yeni fikirleri olduÄŸu biliniyor. Bolsonaro’ya göre Brezilya, Amazon topraklarÄ± üzerindeki egemenliÄŸini zayÄ±flatan küresel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ±ndaki 2015 Paris SözleÅŸmesi’nden çekilmedi.

Eski çevre bakanÄ± Ä°ÅŸçi Partili Marina Silva attÄ±ÄŸÄ± bir tweetle bu durumu ‘trajik’ olarak niteledi: “Bu felaket karar Brezilya’ya ciddi zarar verecek ve yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki tüketicilere bütün Brezilya tarÄ±m ticaretinin ormanlarÄ±n yÄ±kÄ±mÄ± sayesinde ayakta durduÄŸu izlenimini verecek”

Amazon bölgesi dünyanÄ±n en büyük yaÄŸmur ormanlarÄ±na ve birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Bölgedeki toprak sahipleri 1965 tarihli yasaya göre arazilerindeki %20 ila %80 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen belli bir yüzde ormanlÄ±k alanÄ± korumak zorundalar.

BREZÄ°LYA’DA DÄ°RENÄ°Åž DÖNEMÄ° BAÅžLIYOR

FotoÄŸraf: Carla Carniel/AA

Yerlilere, Afrika kökenlilere, LGBTÄ° ve kadÄ±nlara yönelik Ä±rkçÄ±, ayrÄ±mcÄ±, cinsiyetçi ve nefret dolu söylemleriyle “Tropiklerin Trump’Ä±” ünvanÄ± kazanan Bolsonaro’nun yeni Brezilya devlet baÅŸkanÄ± seçilmesiyle birlikte seçim dönemi #EleNao (#OdeÄŸil ya da #OnuSeçme) ÅŸiarÄ±yla kampanya yürüten tüm muhalif gruplar vakit kaybetmeden protesto eylemlerine de baÅŸladÄ±.

Ülkenin en büyük kenti São Paulo’da TopraksÄ±zlar Hareketi, Evsiz Ä°ÅŸçiler Hareketi, sendikalar, kadÄ±n ve öÄŸrenci örgütleri ve siyasi partilerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla on binlerce insan yeni Ä±rkçÄ± devlet liderini protesto etmek üzere bir araya geldi.

The Guardin gazetesine konuÅŸan, baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’nden aday olan Evsiz Ä°ÅŸçiler Hareketi aktivisti, 36 yaÅŸÄ±ndaki Guilherme Boulos ÅŸunlarÄ± söyledi: “DireniÅŸ olacak, karÅŸÄ± koyuÅŸ olacak, sokak hareketleri olacak. Sesimizi kÄ±samayacaklar. Bolsonaro seçimleri halkÄ±n korkularÄ±nÄ± ve siyaset yüzünden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nÄ± istismar ederek kazandÄ±. Ancak seçimi kazanmasÄ± ülkenin sahibi olduÄŸu anlamÄ±na gelmiyor. Demokrasi gerçek bir risk altÄ±nda, bu yüzden de demokratik bir direniÅŸ inÅŸa edeceÄŸiz. Bolsonaro bir hafta önce ona muhalefet eden herkesin hapis ya da sürgün arasÄ±nda bir seçim yapmasÄ±nÄ± salÄ±k vermiÅŸti. Biz sokaklarÄ± seçiyoruz.” (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 17:53

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