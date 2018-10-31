Nazar Nur Kaya son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±Â 

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ses Â yarÄ±ÅŸmasÄ± programÄ±yla tanÄ±nan ve yanlÄ±ÅŸ iÄŸne sonucu yaÅŸamanÄ± yitirdiÄŸi iddia edilen 16 yaÅŸÄ±ndaki Nazar Nur Kaya defnedildi.

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ses yarÄ±ÅŸmasÄ± programÄ±yla tanÄ±nan 16 yaÅŸÄ±ndaki Nazar Nur Kaya son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Ümraniye'de tedavi gördüÄŸü hastanede yanlÄ±ÅŸ iÄŸne sonucu öldüÄŸü iddia edilen Nazar Nur Kaya için KasÄ±mpaÅŸa'da bulunan Büyük Camii'de ikindi vakti cenaze töreni düzenledi. Törene baÅŸta ailesi ve sevenleri olmak üzere, yarÄ±ÅŸma programÄ± yapÄ±mcÄ±sÄ± Acun IlÄ±calÄ±, ÅŸarkÄ±cÄ± Murat Boz ve Hadise AçÄ±kgöz katÄ±ldÄ±. BazÄ± aile bireyleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

ANNEYÄ° ACUN ILICALI TESELLÄ° ETTÄ°

Bu sÄ±rada 16 yaÅŸÄ±ndaki Nazar Nur Kaya'nÄ±n annesi fenalÄ±k geçirdi. FenalÄ±k geçiren anneyi bir süre Acun IlÄ±calÄ± teselli etti.

'GÜZELÄ°M ÜLKEME BUNU HÄ°Ç YAKIÅžTIRAMIYORUM'

Cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan ÅŸarkÄ±cÄ± Hadise AçÄ±kgöz, “Güzelim ülkeme bunu hiç yakÄ±ÅŸtÄ±ramÄ±yorum. NazarÄ±n ailesine Allah'tan sabÄ±r ve güç diliyorum. Çok üzgünüz, daha da bir ÅŸey diyemiyorum" dedi.

'SAVCILIÄžA GEREKEN Ä°FADEYÄ° VERDÄ°K'

Daha sonra konuÅŸan Nazar Nur Kaya'nÄ±n ablasÄ± Hatice Kaya da, “Allah'Ä±n takdiri ama maalesef doktor hatasÄ±. Bu hatanÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± adaletin yerini bulmasÄ± gerekir. SavcÄ±lÄ±ÄŸa gereken ifadeyi verdik. Bundan sonra da savcÄ±mÄ±z, avukatÄ±mÄ±z sayesinde gerçek ortaya çÄ±kacaktÄ±r. Bu gerçekle birlikte Nazar da rahat edecektir" ifadelerini kullandÄ±.

Daha sonra kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Nazar Nur Kaya'nÄ±n cenazesi Cebeci MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi. (Ä°stanbul/DHA)

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