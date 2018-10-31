TÃ¼rk DiÅŸhekimleri BirliÄŸi: HaksÄ±z mesleki kÄ±sÄ±tlamalar kabul edilemez

AKP'nin saÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin Meclis'e sunduÄŸu kanun teklifine tepkiler sÃ¼rÃ¼yor. TÃ¼rk DiÅŸhekimleri BirliÄŸi: Teklif kabul edilemez

Türk DiÅŸhekimleri BirliÄŸi tarafÄ±ndan, Meclise sunulan torba yasa teklifiyle ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada hekimlerin mesleki çalÄ±ÅŸma alanÄ±nÄ±n ve mesleki yetkisinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸu belirtildi.

YapÄ±lan açÄ±klamada Meclise sunulan bir torba yasa teklifiyle, hukuk kavramlarÄ±yla açÄ±klanmasÄ± mümkün olmayan ve temel insan haklarÄ± deÄŸerlerine bütünüyle aykÄ±rÄ± bir metnin yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± önerildiÄŸini belirtildi.

Önerinin AKP'li milletvekilleri tarafÄ±ndan verildiÄŸine dikkat çekildiÄŸi açÄ±klamada "Bu sebeple teklifin yasalaÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yüksektir ve bu olasÄ±lÄ±k içinde bulunduÄŸumuz durumu çok daha vahim hale getiriyor” denildi.

AKP'den hekimlere Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil, ceza Ã§Ä±ktÄ±

AçÄ±klamada, teklifin bir torba olmasÄ± sebebiyle Åžehir Hastanelerinin yüklenicisi firmalara ek destek olarak her türlü harç ve damga vergisinden iÅŸletme süresince de muafiyet getirilmesinden, yardÄ±mcÄ± eczacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na, aile hekimlerinin izinlerinden birden fazla yerde çalÄ±ÅŸacak hekim ve diÅŸhekimlerinin durumunun Meslek OdalarÄ± tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmesi zorunluluÄŸunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na kadar pek çok yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi önerildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Torba yasada saÄŸlÄ±k emekçilerine yönelik ÅŸiddete dair bir karar bulunmamasÄ±nÄ±n eleÅŸtirildiÄŸi açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “Ä°çinde saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetle ilgili tek madde olan, o da ÅŸiddetin önlenmesiyle ilgili en küçük bir hüküm içermeyen ancak bu meÅŸruiyet ambalajÄ±yla sunulan teklifte, bildiÄŸimiz hukuk kavramlarÄ±yla açÄ±klanmasÄ± mümkün olmayan ve temel insan haklarÄ± deÄŸerlerine bütünüyle aykÄ±rÄ± yönüyle diÄŸerlerinden ayrÄ±lan bir madde önerilmektedir. Güvenlik soruÅŸturmasÄ± sebebiyle kamu görevine alÄ±nmayan veya bu sebeple kamu görevinden çÄ±kartÄ±lan diÅŸhekimlerinin mesleki yetkileri ve çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± önerilmektedir.”

'HAKSIZ MESLEKÄ° KISITLANMASI KABUL EDÄ°LEMEZ'

Meclise sunulan öneriyle, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bürokrasisi tarafÄ±ndan sakÄ±ncalÄ± bulunan hekimlerin kamu kurumlarÄ±yla anlaÅŸmalÄ± bir saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±; üstüne üstlük düzenledikleri raporlarÄ±n yargÄ± kararlarÄ±na ve idari iÅŸlemlere esas alÄ±namayacaÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada; “Birkaç bürokratÄ±n soyut polis raporlarÄ±na dayanarak ortaya koyduklarÄ± kanaatle hiçbir meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n mesleki çalÄ±ÅŸma alanÄ±nÄ±n ve mesleki yetkisinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± kabul edilemez. Diploma ile elde edilen mesleki yetkinin sonradan çÄ±karÄ±lan bir yasayla böylesine muÄŸlak bir deÄŸerlendirmeyle bu derece aÄŸÄ±r bir sonuçla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± hukuki güvenlik ilkesinin temelden ihlalidir. Evrensel hukuki deÄŸerlerle baÄŸÄ±mÄ±zÄ± bütünüyle koparmamÄ±z anlamÄ±na gelecek bu deÄŸiÅŸiklik önerisinin geri çekilmesi ya da Meclis tarafÄ±ndan reddedilmesini ümit ediyor; bütün meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bu yönde çaba göstermeye davet ediyoruz” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

TTB Meclise sunulan teklife karÅŸÄ± nÃ¶bet eylemleri dÃ¼zenleyecek

www.evrensel.net